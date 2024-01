Giannis Antetokounmpo: “Victor Wembanyama joga para vencer”

Milwaukee Bucks e San Antonio Spurs protagonizaram um dos melhores jogos da temporada. Mas não seria assim sem o confronto entre Giannis Antetokounmpo e Victor Wembanyama. O primeiro encontro entre dos jogadores similares agitou a noite de quinta-feira, enquanto o Bucks saiu com a vitória. No entanto, o grego fez questão de elogiar o nível de competitividade de Wembanyama, primeira escolha do Draft de 2023.

“Victor Wembanyama joga do jeito certo, joga para vencer”, disse Giannis Antetokounmpo. “Eu nunca vi algo assim antes. Eu não sei qual é a altura dele, mas sei que não tem só 2,21 metros. Ele é bem mais alto que isso. Quem diz isso está mentindo. O céu é o limite, enquanto você trabalha duro, segue com atitude positiva. Tudo o que ele sonha vai acontecer”.

Na partida, Wembanyama produziu 27 pontos, nove rebotes e cinco bloqueios em 27 minutos. Enquanto isso, Antetokounmpo liderou o Bucks ao somar 44 pontos, 14 rebotes e sete assistências. Mas não foi apenas o duas vezes MVP que elogiou o francês. Khris Middleton também se impressionou com os feitos do calouro.

“Eu amo ver isso em jogadores jovens”, afirmou Middleton. “Para competir, não ter medo no momento, não ter medo de arremessar ou fazer algum movimento ou dar um passe, especialmente no fim dos jogos. Ele ama os desafios. Isso vai fazer muita diferença para ele daqui em diante”.

“Acho que é isso que todo mundo queria ver. Ele tem muito potencial, muito talento antes de chegar na liga e ele vem jogando bem até aqui e contra um cara que venceu múltiplos prêmios de MVP”, disse. “Mas eu não acho que a liga já viu algo assim, com dois caras de 2,13 para mais com tanto talento e fazendo um pouco de tudo um contra o outro”.

O fato de Wembanyama competir diante de Antetokounmpo e ter a chance de conduzir o Spurs em uma vitória contra o Bucks diz muito sobre o francês. A equipe de San Antonio é uma das piores da NBA no momento, enquanto Milwaukee é a segunda melhor do Leste.

Wembanyama cresceu na França tendo Antetokounmpo como um de seus ídolos no basquete. Então, quando acontece um primeiro encontro entre gerações diferentes e o jogo é bom, tudo ganha proporções ainda maiores.

“Eu cresci vendo ele e é um dos melhores jogadores do mundo”, disse Wembanyama. “Sempre tem uma motivação extra. Eu sei que sou competidor. Então, eu quero encarar todos e ser ‘o cara mal’ em quadra. Foi um grande jogo”.

Victor Wembanyama é um dos principais candidatos ao prêmio de melhor calouro do ano. No entanto, ele tem Chet Holmgren como seu principal adversário. De acordo com a última atualização do site oficial da NBA (edição do dia 2 de janeiro), o jogador do Oklahoma City Thunder está em primeiro e Wembanyama é o segundo.

