Gilbert Arenas defende Chris Paul após expulsão

O atrito entre Chris Paul e o árbitro Scott Foster é antigo na NBA e, com mais um novo episódio, gerou comentários de Gilbert Arenas. O ex-jogador defendeu o armador em seu podcast Gil’s Arena Show. Após o armador ser expulso no jogo entre Golden State Warriors e Phoenix Suns, nesta quarta-feira (22), o veterano afirmou que os problemas com o juiz são pessoais.

Em um lance no fim do primeiro tempo do confronto, uma falta de Paul em Kevin Durant, marcada por Foster, incomodou o astro. Entre reclamações e troca de farpas, o árbitro ejetou o camisa 3 da partida.

Chris Paul, então, ofendeu o juiz e foi segurado por Stephen Curry. “Você é uma vadia”, dizia o craque. Enquanto várias pessoas relembraram do histórico de atritos e até mesmo do retrospecto de equipes do veterano em jogos apitados por Foster. Foi a sétima expulsão dele em sua carreira. São apenas duas vitórias em 19 jogos de playoffs quando o jogo é apitado pelo juiz.

Assim, Gilbert Arenas abordou o assuntou durante seu podcast nesta quinta-feira (23) e defendeu Chris Paul. Apesar dos problemas pessoais, afirmou que os juízes não deveriam ser afetados pelo sentimento na hora de apitar.

“Eu acho que é compreensível que o calor do jogo possa tomar conta de um jogador. Afinal, ele está totalmente envolvido. Você pode vencer ou perder, é um momento muito mais de tudo ou nada do que é para um árbitro. Então, se eu me exceder em minhas emoções, eu concordo com isso. Você deve levar uma falta técnica e tudo bem”, explicou.

“Mas não parece ser o mesmo caso aqui. Eu acho que foi Foster quem sentiu suas emoções aflorarem quando Paul reclamou. Portanto, ele que se emocionou por conta do jogador e não o contrário. E aí quando ele não consegue controlar suas emoções ele expulsa um jogador de quadra. Isso me parece muito ruim. Como eu disse antes, ele deveria ser o menos envolvido com o jogo na questão do sentimento”, concluiu Arenas.

O árbitro, aliás, também é veterano na NBA, atuando na função desde a temporada 1994/95. No entanto, mesmo com quase 30 anos de experiência, ele é muito contestado. Uma pesquisa do portal The Athletic que contou com a opinião de 108 jogadores sobre temas diversos da liga indicou que Foster é o pior árbitro da competição. Ele teve mais de 25% dos votos.

Coletiva quente

Após o jogo, Paul foi perguntado sobre mais um entrevero para o longo histórico entre eles. O armador revelou que a questão é de fato pessoal.

“Sem dúvida, é algo pessoal. Tivemos um grande problema anos atrás, e é pessoal. A liga sabe o que é, todo mundo sabe, tivemos uma reunião e tudo mais. É uma situação que envolve o meu filho e enfim, isso diz tudo”, contou.

“Eu fico tranquilo sobre pessoas falando besteira, sejam jogadores ou juízes. Mas eu não acho correto usar uma falta técnica e a sua autoridade para expressar algum tipo de opinião ou sei lá. Então, não estou me isentando disso, preciso melhorar e estar sempre presente para o meu time. Porém, é o tipo de coisa que não deveria acontecer na NBA”, afirmou.

Paul não deu detalhes sobre a questão que indicou com o árbitro e o filho, mas disse que o fato ocorreu quando ele atuava pelo Los Angeles Clippers.

No relatório pós-jogo, Foster apenas se limitou a dizer que as ações e falas do jogador do Warriors naquele momento foram “antidesportivas”, justificando a expulsão.

