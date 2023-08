Gilbert Arenas revela que Doc Rivers traiu a amizade de Tyronn Lue

Em seu podcast, o ex-jogador Gilbert Arenas revelou que Doc Rivers não foi muito leal com seu então assistente Tyronn Lue. De acordo com o ídolo do Washington Wizards, Rivers traiu Lue quando trabalharam juntos no Los Angeles Clippers. O motivo seria a sua pelo Clippers, enquanto o cargo de treinador principal estava disponível no Philadelphia 76ers.

O atual técnico de Los Angeles dirigia o Cleveland Cavaliers anteriormente. Com o título em 2015/16 e duas finais nos anos seguintes, ele teve grande sucesso. Mas LeBron James deixou a franquia após 2017/18 e o Cavs perdeu força. Então, Lue comandou a equipe por apenas seis jogos no ano seguinte, perdendo todos e sendo demitido.

Quando deixou Ohio, ele assumiu a posição de assistente do veterano Rivers no time da Califórnia. Assim, Lue foi o principal membro da equipe de assistentes em 2019/20. Enquanto isso, Rivers comandou o Clippers a partir de 2013/14. A temporada da “bolha” da Disney, no entanto, seria sua última no cargo, após a queda para o Denver Nuggets na semifinal de Conferência.

Então, Rivers ele recomendou o nome de Lue para um outro cargo que estava aberto, justamente na Philadelphia. De acordo com Arenas, as coisas mudaram quando o treinador de 61 anos caiu.

“Doc Rivers enviou o nome de Tyronn Lue para o 76ers. Fez campanha por ele e tudo mais, não estou mentindo. Mas aí ele descobriu que estava de saída da sua franquia. Aliás, ele não aceitou o fato de que podia ficar fora da NBA por algum tempo. Então, Rivers ligou desesperado para Philadelphia. Ele queria o emprego, mas já tinha indicado outro cara. No fim, ficou por isso mesmo”, conta o apresentador do Gil’s Arena Show.

Entretanto, o “pupilo” de Rivers ficou com sua vaga no Clippers. Assim que Los Angeles demitiu o veterano, foi Lue quem assumiu. Por outro lado, o veterano se manteve no cargo do Sixers até 2022/23. No entanto, após mais uma eliminação na semifinal de Conferência para o Boston Celtics, ele foi sacado. Agora, Nick Nurse, ex-Toronto Raptors, assume a posição.

Próximo capítulo do ex-treinador é na ESPN

Mais de 20 funcionários da emissora foram demitidos nas últimas semanas dentro da emissora. A lista vai de analistas de beisebol, futebol americano e outros. Além disso, até a pessoas importantes na cobertura da NBA deixaram seus cargos. As demissões de Stan Van Gundy e Mark Jackson da ESPN foram vistas com grande surpresa. Isso porque ambos faziam parte da equipe principal de transmissões da emissora.

Outros nomes que também estavam no grupo de demitidos foram os ex-jogadores Jalen Rose e Vince Carter. Da mesma forma, saíram o escritor e analista Nick Friedell e o apresentador Max Kellerman. Por fim, LaPhonso Ellis, analista de basquete universitário, perdeu sua posição. Em contrapartida, a emissora contratou Doc Rivers. O ex-técnico do Philadelphia 76ers fará parte da nova equipe principal de transmissões, ao lado da promovida Doris Burke e do narrador Mike Breen. De acordo com o jornal New York Post, o canal está próximo de um acordo milionário com o antigo GM do Golden State Warriors, Bob Myers. Publicidade

