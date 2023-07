Para Gilbert Arenas, Joel Embiid está tentando forçar saída do Sixers

As recentes declarações de Joel Embiid e o pedido de troca de James Harden seguem em alta, e o ex-jogador, Gilbert Arenas deu sua opinião. Para o ídolo do Washington Wizards, Embiid já está pronto para deixar o Philadelphia 76ers. Os rumores ganharam outro patamar durante a semana e Arenas falou do assunto em seu podcast, Gil’s Arena.

“É só olhar, sobretudo, para onde o 76ers está agora. Vamos dizer que James Harden de fato saia. Há um cara sentado lá no topo, solitário, perguntando ‘o que vamos fazer agora?’ esse cara é Joel Embiid. Então, não haverá lugar para ele em breve com um time mais fraco. Ele também está em cima do muro sobre isso. Por fim, eles vão acabar trocando Joel Embiid, como estão prestes a fazer com James Harden“, palpitou o Gilbert Arenas na quarta feira (19).

Publicidade

O Philadelphia 76ers pode ter um começo de temporada turbulento após mais uma eliminação na segunda rodada dos playoffs em 2022/23. Isso porque Joel Embiid de uma declaração polêmica indicando que pode querer uma troca do Sixers caso não sinta que brigará pelo título em breve. A fala aconteceu em entrevista a Maverick Carter, durante o festival do podcast Uninterrupted, realizado na quinta-feira (13).

“Eu só quero ganhar um campeonato. Custe o que custar. Não sei onde isso vai acontecer. Seja com Philadelphia ou em qualquer outro lugar. Mas quero ter uma chance de conseguir isso. O meu desejo acima de tudo, é fazer o máximo que posso para ganhar um título. Quero ver como é o sentimento de vencer uma vez, e por fim, tentar a segunda e assim por diante”, refletiu o pivô.

Publicidade

Leia mais!

Além disso, o atual MVP da NBA ainda “cutucou” a direção do 76ers em busca de reforços.

“Sei que não é algo nada fácil. É preciso sobretudo mais do que um, dois ou três caras. É sobre coesão, ter boas pessoas ao seu lado. Estou trabalhando duro todos os dias para que eu possa fazer isso acontecer, quero vencer. Quero mostrar que posso ser igual aos jogadores que alcançaram este objetivo, é um desejo que adoro. Eu entendo o negócio, me divirto, e acima de tudo penso que sou muito abençoado”, concluiu Embiid.

Publicidade

Resposta de Daryl Morey

O gerente-geral do Philadelphia 76ers, Daryl Morey, foi ao programa The Anthony Gargano Show, da rádio 97.5 The Fanatic e comentou sobre a declaração de Embiid, e também sobre James Harden.

“Acima de tudo, precisamos garantir que Joel Embiid tenha um grande companheiro para dividir toda essa responsabilidade. Ele quer vencer aqui. Ele quer vencer por Philadelphia”, minimizou Morey, sobre a declaração de Embiid.

“Se não conseguirmos um grande jogador ou alguém que possamos transformar em um jogador muito bom, não vamos trocar James Harden”, cravou o GM sobre as negociações para trocar Harden. “Não tenho certeza afinal, sobre como Nick Nurse vai escalar o time, mas eu acho que De’Anthony Melton será nosso titular. Também estamos empolgados em receber Patrick Beverley no time”, sobre reposições.

Publicidade

“Nós gostamos de onde estamos nesse momento. Entendemos que os torcedores estão nervosos e que não nos acham bons o suficiente. E acima de tudo, vamos ter que trabalhar para continuar melhorando”, finalizou o GM.

Indireta direta

Na quinta feira (20), um stories de James Harden no Instagram movimentou as redes sociais. Nele a frase: “Estou confortável a muito tempo. É hora de ficar desconfortável”. A fala veio um dia depois da entrevista citada de Daryl Morey citada acima. A relação dos dois está “fraturada”, de acordo com Shams Charania, do portal The Athletic.

Publicidade

James Harden on IG 👀 pic.twitter.com/dhpW0QkNqV — NBACentral (@TheNBACentral) July 20, 2023

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp