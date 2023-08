Gilbert Arenas detona seleção dos EUA para Copa do Mundo FIBA: “Lamentável”

A seleção dos EUA, como esperado, montou um elenco jovem para tentar retomar o título da Copa do Mundo FIBA. Virou um procedimento padrão da USA Basketball, afinal, apostar em jogadores ascendentes da NBA nos últimos Mundiais. O plantel é bem talentoso, mas passou longe de agradar todos. O polêmico Gilbert Arenas, por exemplo, mostrou-se revoltado com a lista do técnico Steve Kerr.

“Vocês viram a convocação de Kerr, antes de tudo? É um time lamentável. Eu estou feliz pelos jogadores que estão lá, pois essa é uma experiência legal para qualquer atleta. É bem legal, mas a verdade é que nem conheço alguns desses caras. Aposto que alguns desses jogadores não são titulares, por sinal, nem em suas próprias equipes”, disparou o ex-armador, em recente edição do seu podcast.

A declaração de Arenas não aconteceu sem motivos. Ele tinha o astro Trae Young como convidado especial e, por isso, o assunto veio à tona. O jogador revelou que está à disposição e aceitaria uma convocação, mas não recebeu contato algum nas últimas semanas. Kerr deu preferência a jogadores como Austin Reaves, Walker Kessler, Cameron Johnson e Josh Hart, por exemplo.

“É embaraçoso mostrar um elenco desses quando alguns dos nossos reais astros da liga, por exemplo, dizem querer participar. ‘Ah, não vou convocar esse astro porque ele não se encaixa em nosso estilo de jogo’. Como assim, cara? Há um motivo para existir o período de preparação. Convide todos os melhores nomes e, então, veja quem se adapta”, pregou o ídolo do Washington Wizards.

À disposição

A seleção dos EUA entra no Mundial, antes de tudo, em busca de uma recuperação. A equipe é a atual tetracampeã olímpica, mas terminou na sétima posição a última Copa do Mundo FIBA. Nesse século, aliás, os norte-americanos só ganharam duas de cinco edições. Young garante que estaria pronto para o desafio de recolocar os norte-americanos no topo da competição.

“Eu quero jogar pela seleção, certamente. Gostaria de defender o país em um time onde pudesse passar mais a bola e, como resultado, não ter que pontuar tanto. Se precisarem, estou à disposição. Ficaria bem feliz em ser chamado, mas, ao mesmo tempo, respeito as decisões dos técnicos. No entanto, definitivamente, acredito que deveria estar lá”, afirmou o craque do Atlanta Hawks.

Para Arenas, a princípio, ignorar um jogador do porte de Young é uma insanidade. Ele precisaria ser testado pela USA Basketball, no mínimo. “Os atletas não podem ser julgados pela forma como atuam em seus times, pois isso é diferente. Temos que ver o que podem fazer em um outro sistema e com outros jogadores”, sentenciou o veterano.

Team USA

Mas, independentemente de opiniões externas, a seleção dos EUA que vai disputar a Copa do Mundo está definida e não vai mudar. Agora, o principal desafio de Kerr está em definir quem vão ser os titulares da estreia. Quatro nomes, por enquanto, parecem definidos: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Brandon Ingram e Jaren Jackson Jr. Anthony Edwards e Cam Johnson brigam pela última vaga.

“Não existe nada definido em nosso time porque estamos aprendendo a cada dia. E há combinações interessantes que podemos tentar por causa desse elenco versátil e habilidoso à disposição. É ótimo que tenhamos os vídeos de cada treino gravado, pois podemos analisar cada detalhe com atenção. Então, ainda vamos tomar essas decisões”, ponderou o experiente treinador.

