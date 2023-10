Presidente do Raptors revela motivo para não estender contrato de Pascal Siakam

O Toronto Raptors vai iniciar a temporada 2023/24 com uma novela: a extensão de contrato de Pascal Siakam. Isso porque o presidente da franquia, Masai Ujiri, está cauteloso a uma decisão. Durante o Media Day, nesta segunda-feira (2), aliás, ele deu uma declaração polêmica sobre o astro, o acusando de ser egoísta.

“Muitos jogadores não jogaram da maneira certa. Eu disse que éramos egoístas. Não vou fugir disso. Éramos egoístas e não jogamos o da maneira certa. Então, vamos ver isso quando jogamos da maneira certa. Esse ano não haverá egoísmo. A abordagem vai ser diferente. Queremos competir, queremos ser altruístas neste time. É isso que vamos ser”, disparou o dirigente.

No domingo, o jornalista Michael Grange, do site Sports Net, já tinha revelado que o Raptors ainda não iniciou conversas para renovar o contrato de Pascal Siakam. Então, a informação se confirmou durante a entrevista de Ujiri.

“Essa conversa acabou esfriando. Mas o nível de comprometimento que Toronto tem ele ainda é incerto. Não houve negociações sobre uma extensão do contrato, segundo fontes. Além disso, a equipe deve esperar para ver como se encaixarão as peças existentes. Siakam é a principal a ser observada no sistema que Rajakovic escolha empregar”, disse o repórter.

Siakam, por sua vez, rebateu às declarações do presidente. Também durante o Media Day, o jogador de 29 anos garantiu não ser egoísta.

“Vou falar por mim, pessoalmente. Nunca fui um jogador egoísta em minha vida, sempre joguei da maneira certa. Isso, aliás, desde a primeira vez que comecei a jogar basquete. Sempre fui um jogador da equipe. Todas as coisas que faço na quadra são por causa do nosso time. E fiz isso durante toda a minha carreira”, retrucou.

Vale lembrar que o camaronês tem apenas mais um ano de contrato com o Raptors. Ou seja, será agente livre irrestrito ao término de 2024. Por isso seu nome foi constante alvo de rumores durante a offseason da NBA.

O Atlanta Hawks foi o principal interessado no astro. Afinal, em agosto, a equipe da Geórgia formalizou uma proposta pelo ala-pivô, de acordo com Shams Charania, do site The Athletic. No entanto, Toronto recusou.

O jornalista apurou que, a princípio, o Hawks ofereceu os alas De’Andre Hunter e AJ Griffin para o rival. O pacote, além disso, incluía várias escolhas de Draft. Essa proposta foi o resultado de uma rodada de negociações entre as franquias durante a Liga de Verão, em Las Vegas. Após a recusa do Raptors, as partes paralisaram as conversas.

Por outro lado, Brett Siegel, do portal Clutch Points, ainda acredita que um acordo pode acontecer.

“Atlanta ainda tem algumas opções na busca pelo duas vezes All-Star. Então, com menos de um mês até o início da nova temporada, o Hawks podem ter alguns truques na manga. Incluir Bogdan Bogdanovic em uma negociação por Siakam não faz diferença alguma para o Raptors. Mas o sérvio poderia ser usado por Atlanta para tentar conseguir exatamente o que Toronto deseja: ativos de Draft“, disse o jornalista.

