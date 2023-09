GM do Warriors explica por que não fechou contrato com Dwight Howard

O pivô Dwight Howard por pouco não assinou um contrato com o Golden State Warriors. De acordo com o novo GM da franquia, Mike Dunleavy Jr., o ex-All-Star foi avaliado pela comissão técnica, mas a equipe ainda pretende analisar outras peças. Além disso, a posição foi preenchida com a chegada de Usman Garuba.

“Trouxemos, talvez, uns 40 ou 50 caras nesta offseason para avaliar mais a fundo, sabendo que temos duas vagas abertas no elenco. O jogador mencionado [Howard] é apenas um entre muitos. Mas, em geral, nos sentimos bem com o que fizemos e manteremos as opções em aberto”, revelou Dunleavy.

Os rumores de um contrato entre Dwight Howard e o Warriors eram fortes. Os setoristas que cobrem a franquia, inclusive, acreditavam que aconteceria nos próximos dias. Possíveis companheiros, como Draymond Green, até aprovaram o movimento. Algo que não foi suficiente.

A preferência de Dunleavy, então, foi o pivô Usman Garuba, de 21 anos, selecionado na 21ª escolha do Draft de 2021. Com isso, ele completa as opções na posição, que conta com Kevon Looney e Dario Šarić.

Diante disso, as alas passaram a receber a atenção da diretoria. A mudança de foco confirmada pelo insider Shams Charania, do portal The Athletic.

Warriors revela decisão sobre contratação de Dwight Howard

Warriors e Klay Thompson ainda não avançaram em renovação de contrato

Steve Kerr faz mistério sobre Chris Paul ser titular

“Eles não estão descartando um outro pivô. Mas, Steve Kerr está satisfeito com as opções atuais. Seja Draymond Grenn, Kevon Looney e Dario Saric. Ou também peças mais jovens, como o calouro Trayce Jackson-Davis ou o recém-contratado Usman Garuba”, afirmou Charania.

Assim, no momento, Golden State tem dois espaços no elenco para um contrato padrão, além de um para acordo de duas vias. Uma das vagas deve ficar com o ala-armador Rodney McGruder, que sinalizou um acordo com a franquia na segunda-feira (25).

Os demais espaços, por outro lado, ainda não têm dono. Inclusive, Dunleavy não descarta iniciar a temporada desta forma.

“Não precisamos usar [ambos os lugares no elenco], mas estamos abertos a isso. Acho que, nesse sentido, se houvesse uma necessidade de posição ou algo que realmente precisássemos, talvez já tivéssemos perseguido e comprometidos com isso”, completou.

A possibilidade vem pela confiança do dirigente nas atuais opções que o elenco conta.

“A coisa boa é que acho que temos versatilidade. Então, não há nada que tenhamos que fazer agora. Estamos abertos, e acho que é uma ótima posição para estar, onde temos flexibilidade e podemos avaliar para ver o que é melhor para a equipe”, finalizou.

Diante da declaração de Dunleavy, um acordo com Howard certamente não deve acontecer. Portanto, o experiente pivô terá que buscar um outro caminho para retornar à NBA. Ou, quem sabe, jogar em Taiwan por mais uma temporada.

