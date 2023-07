Golden State Warriors: confira como está o elenco após a agência livre da NBA

O Golden State Warriors caiu nas semifinais de Conferência, algo inédito sob o comando de Steve Kerr e, agora, passou por mudanças importantes em seu elenco. A equipe californiana terá, a partir da próxima temporada, o veterano Chris Paul. Por enquanto, vamos mostrar o que a equipe fez até aqui.

Chegaram

Trayce Jackson-Davis (calouro), Cory Joseph (Pistons), Chris Paul (Suns), Brandin Podziemski (calouro), Jerome Robinson (agente livre), Dario Saric (Thunder)

Saíram

Patrick Baldwin Jr. (Wizards), Donte DiVincenzo (Knicks), JaMychal Green (agente livre), Andre Iguodala (agente livre), Ty Jerome (Cavs), Anthony Lamb (agente livre), Jordan Poole (Wizards), Ryan Rollins (Wizards)

Publicidade

Mercado e elenco

Durante offseason, o Warriors não deu tempo para as críticas e começou a se mexer. Assim, a equipe rapidamente fechou a troca de Jordan Poole para o Washington Wizards. Em contrapartida, chegou Chris Paul. Apesar de todos os problemas físicos do armador nos últimos anos, o time recebe um dos melhores organizadores de todos os tempos. Enquanto isso, se livrou de um jogador que começava a criar situações ruins.

Poole é um cestinha nato, mas não sabe defender e, nos playoffs, sua confiança foi para o espaço. Como resultado, ele não conseguiu produzir. Enquanto esteve em quadra, não correspondeu. Foram decisões ruins, arremessos sem sentido, além de um grande ego. Então, o técnico Steve Kerr o colocou no banco e ajudou no processo de sua saída.

Publicidade

Mas o Warriors mexeu em outras peças. Dario Saric, que estava no Oklahoma City Thunder, chegou para, provavelmente, ser uma alternativa a Kevon Looney. Embora não seja um grande defensor, Saric tem o arremesso do perímetro, o que ajuda muito. Além dele, chegou o armador Cory Joseph, ex-Detroit Pistons. Enquanto isso, Jerome Robinson, com um contrato para os treinamentos. Se for bem, fica para a temporada.

No entanto, Golden State perdeu Donte DiVincenzo para o New York Knicks. O ala-armador tinha opção de seguir, mas recebeu uma proposta bem melhor do Knicks.

Leia mais

Ainda existe a dúvida se Andre Iguodala vai retornar para a próxima campanha, mas o veterano não conseguiu ficar em quadra na última temporada. Foram apenas oito partidas, com baixa produção. JaMychal Green é outro agente livre, mas não tem nenhuma informação segura sobre sua volta. Por fim, Anthony Lamb tem problemas fora das quadras e a direção não estendeu a oferta qualificatória. Por enquanto, ele pode retornar como two-way.

Publicidade

O fato é que o Warriors ficou bem limitado na agência livre. Sem poder assinar com jogadores como tax payer mid-level, por conta dos novos acordos da NBA, o time fez o que deu. Ao menos, a direção conseguiu a manutenção do astro Draymond Green, peça muito importante para os rumos da franquia.

O técnico

Para a temporada 2023/24 da NBA, o Golden State Warriors segue com Steve Kerr para comandar o elenco. Quatro vezes campeão como treinador, Kerr entende que tem um grupo forte o suficiente para brigar nos playoffs. Entretanto, a fase regular de 2022/23 não foi boa. O time perdeu muitos jogos fora de casa (30 de 41) e não teve forças para superar o Los Angeles Lakers nos playoffs.

Publicidade

Então, com as limitações da liga para quem paga taxas, o Warriors não conseguiu uma melhora significativa. Chegou Chris Paul, mas sua função ainda não está clara. Na teoria, ele seria reserva. No entanto, em sua primeira entrevista como jogador da equipe, ele indicou que poderia ser titular. Então, é algo para Kerr resolver na apresentação.

Outro detalhe para o técnico é como vai usar Klay Thompson. Apesar de sua história com a equipe, Thompson caiu muito de produção. Em quadra, sua movimentação não é tão boa, ele não defende como antes e pode ser um problema para a próxima campanha. Claro, ele ficou dois anos fora, então existe um desconto aí, mas é algo a se observar.

Publicidade

Armadores*

30. Stephen Curry (1,88m, 83kg, 35 anos)

x. Chris Paul (1,83m, 79kg, 38 anos)

x. Cory Joseph (1,90m, 90kg, 31 anos)

25. Lester Quinones (1,95m, 94kg, 22 anos)

8. Gary Payton II (1,90m, 86kg, 30 anos)

x. Brandin Podziemski (1,96m, 82kg, 20 anos)

4. Moses Moody (1,98m, 92kg, 21 anos)

11. Klay Thompson (1,98m, 97kg, 33 anos)

x. Jerome Robinson (1,93m, 86kg, 26 anos)

Alas**

22. Andrew Wiggins (2,01m, 89kg, 28 anos)

23. Draymond Green (1,98m, 104kg, 33 anos)

x. Trayce Jackson-Davis (2,06m, 111kg, 23 anos)

00. Jonathan Kuminga (2,03m, 95kg, 20 anos)

Pivôs

5. Kevon Looney (2,06m, 100kg, 27 anos)

x. Dario Saric (2,08m, 102kg, 29 anos)

Publicidade

*armadores e alas-armadores

** alas e alas-pivôs

Análise final

Claro que o elenco do Golden State Warriors ainda não está pronto para a próxima temporada. Até o momento, o time conta com 15 jogadores, sendo que 13 deles são de contratos regulares. Lester Quinones é two-way, enquanto Jerome Robinson ainda não tem acordo para 2023/24. Então, restam mais duas vagas, além de outras duas como two-way. Assim, o Warriors terá de trabalhar “direitinho” para não deixar lacunas.

Publicidade

A impressão ruim que o Warriors deixou nos jogos fora de casa é algo a se estudar, mas ainda tem a defesa, que deixou a desejar. E muito. Um ano antes, o time tinha uma das melhores eficiências no quesito. Portanto, quem chegar para a próxima temporada, precisa ter qualidade suficiente para substituir quem estiver fora. Vale lembrar que Stephen Curry (35 anos), Chris Paul (38), Draymond Green (33) e Klay Thompson (33) perderam vários jogos. Green, por exemplo, esteve em 73 partidas, o que é aceitável. Mas Curry (56 jogos) e Paul (59), preocupam a longo prazo.

Publicidade

De qualquer forma, o Warriors é sempre um time que assusta adversários. Agora, se vai continuar assim, o papo é outro. Existem dúvidas em diversos pontos. Se Iguodala bater o pé, é provável que ele fica com uma das vagas. Qual será sua condição física, aos 39 (completa 40 em janeiro)?

Por fim, Andrew Wiggins, que perdeu boa parte da última temporada por problemas pessoais, estará de volta normalmente. Aliás, ele já retornou nos playoffs, então não será algo a se preocupar.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp