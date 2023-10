Heptacampeão da NBA, o Golden State Warriors terá uma franquia na WNBA, principal liga de basquete feminino do mundo. O anúncio ocorreu nesta quinta-feira (5). De acordo com a comissária da liga, Cathy Engelbert, a nova equipe adquirida por Golden State vai estrear em 2025. Esta, aliás, é a primeira expansão na WNBA desde 2008.

“Estamos entusiasmados com a expansão e por trazer a WNBA para uma região com fãs apaixonados pelo basquete. A Bay Area tem uma forte história de apoio ao basquete feminino. Joe Lacob e sua equipe sabem como construir e operar uma organização de classe mundial. Isso se comprova pelo imenso sucesso do Warriors na última década. Além disso, o interesse deles em ingressar na família WNBA é mais um sinal do potencial de crescimento da liga”, afirmou Engelbert.

Joe Lacob, dono do Warriors, está ciente da responsabilidade de comandar uma equipe na WNBA. Acima de tudo, o dirigente quer triunfar no basquete feminino. Além disso, ele espera o crescimento da liga feminina. Por fim, ele estabeleceu uma meta ousada.

“Nós chegamos aqui para vencer. Queremos ver esta liga e o basquete feminino crescerem. Então, queremos ser parte disso. Acreditamos que seja um divisor de águas para nós. Iremos adicionar todos os nossos recursos. Nós podemos colocar essa máquina para funcionar. Vamos fazer isso. Aliás, nós ganharemos um título da WNBA nos primeiros cinco anos da franquia”, declarou Lacob.

Portanto, a partir de 2025, Golden State terá duas franquias de basquete. Além disso, o Chase Center será o palco de jogos tanto da NBA quanto da WNBA. Inaugurada em 2019, a arena multiuso tem capacidade para 18.064 pessoas. O custo da obra foi US$1,4 bilhão.

A nova franquia da WNBA, ainda sem nome definido, terá Oakland, antiga casa do Golden State Warriors, como sede e local do centro de treinamentos. Hoje, a equipe de Stephen Curry e companhia está em San Francisco. As cidades, aliás, são vizinhas. A famosa Bay Bridge separa os municípios.

De acordo com Lacob, a ideia de ter uma franquia na WNBA é antiga. Assim, o dono do Warriors comemorou a oportunidade. Para ele, o mercado da região é perfeito para a liga feminina.

“A Bay Area é o mercado perfeito para uma equipe da WNBA. Estamos entusiasmados por esta oportunidade finalmente se concretizar. Há vários anos estamos interessados em uma franquia da WNBA, em parte devido à rica história do basquete feminino na Bay Area. Acreditamos que, agora, é o momento ideal para executar essa visão e desenvolver o legado. A WNBA continua a se solidificar como a principal liga profissional de basquete feminino. Enfim, esperamos apoiar as melhores jogadoras do mundo e o nosso time a partir de 2025”, concluiu o mandatário.

Por fim, o Golden State Warriors é a sexta equipe da NBA a ter uma franquia na WNBA. As outras são Brooklyn Nets (New York Liberty), Indiana Pacers (Indiana Fever), Minnesota Timberwolves (Minnesota Lynx), Phoenix Suns (Phoenix Mercury) e Washington Wizards (Washington Mystics).

WNBA

Atualmente, a WNBA conta com 12 equipes. A expansão da liga é uma pauta recorrente há anos. Assim, a expectativa é que, em 2024, uma nova franquia seja anunciada. Desse modo, a WNBA ficaria com 14 times, incluindo o recém-anunciado pelo Golden State Warriors.

O Las Vegas Aces é o atual campeão da liga. Neste domingo (8), a equipe treinada por Becky Hammon inicia a defesa do título. O Aces enfrenta o New York Liberty na grande final desta temporada. Dono da melhor campanha da fase regular, o time de Las Vegas tem vantagem no mando de quadra.

