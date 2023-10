Golden State Warriors – Previsão da temporada 2023/24 da NBA

A temporada 2023/24 da NBA começa no próximo dia 24 e, hoje, vamos falar sobre a previsão do Golden State Warriors. O time de San Francisco fez troca pelo veterano Chris Paul e, assim, vai tentar voltar às finais. Após um ano estranho, o Warriors quer ser competitivo fora de casa. Em 2022/23, a equipe teve diversos problemas e não vencia longe de seus domínios. Mas mesmo assim, Golden State foi aos playoffs e chegou às semifinais de Conferência.

O ponto é: a temporada 2023/24 pode marcar o retorno do Golden State Warriors ao caminho do título? Por enquanto, o técnico Steve Kerr acredita no potencial que a dupla Stephen Curry e Chris Paul pode fazer. Mas a equipe ainda conta com Klay Thompson e Draymond Green, jogadores que venceram tudo pelo Warriors. Enquanto Green estendeu seu contrato, Thompson ainda não.

E também não terá mais Bob Myers como presidente. Ele deixou o cargo, que agora é de Mike Dunleavy Jr. Mudanças dentro e fora de quadra.

Mas o Warriors ainda quebra, a partir da nova campanha, uma tentativa de “passagem de bastão”. Primeiro, foi com James Wiseman indo em troca para o Detroit Pistons. Agora, com Jordan Poole. Jonathan Kuminga ameaçou sair, mas pode ser peça muito importante para o futuro. Aliás, na pré-temporada, o ala vem sendo um dos principais destaques da equipe.

Para que tudo dê certo em 2023/24, o Golden State Warriors vai precisar muito de Andrew Wiggins. O ala, que foi All-Star em 2021/22, perdeu boa parte da última campanha por problemas familiares. No entanto, ele voltou pouco antes dos playoffs e está pronto para jogar normalmente. Outra peça importante é Kevon Looney. Entretanto, Kerr ainda não informou quem será o titular entre Chris Paul e ele.

Caso o treinador queira utilizar uma formação mais baixa, Paul começa entre os titulares, enquanto Draymond Green é o pivô. Do contrário, o veterano armador vai começar jogos no banco pela primeira vez na carreira. Mas o Warriors ainda terá outras novas opções, como o calouro Bradin Podziemski e o experiente Rudy Gay.

O elenco

G 30 Curry, Stephen 1.88 m 84 kg G 21 Davis, Kendric 1.83 m 82 kg F/C 12 Garuba, Usman (TW) 2.03 m 104 kg F 33 Gay, Rudy 2.03 m 113 kg F 23 Green, Draymond 1.98 m 104 kg F/C 32 Jackson-Davis, Trayce 2.06 m 111 kg F 31 Johnson, Javan 1.98 m 93 kg G 1 Joseph, Cory 1.91 m 91 kg F 00 Kuminga, Jonathan 2.01 m 102 kg F/C 5 Looney, Kevon 2.06 m 101 kg G 19 McGruder, Rodney 1.93 m 93 kg G 4 Moody, Moses 1.96 m 96 kg G 3 Paul, Chris 1.83 m 79 kg G/F 0 Payton, Gary II 1.88 m 88 kg G 2 Podziemski, Brandin 1.96 m 93 kg G/F 25 Quiñones, Lester (TW) 1.93 m 94 kg G 18 Robinson, Jerome (TW) 1.93 m 86 kg F/C 20 Šarić, Dario 2.08 m 102 kg G/F 11 Thompson, Klay 1.98 m 100 kg F 22 Wiggins, Andrew 2.01 m 89 kg G 8 Williams, Donovan 1.98 m 86 kg

Movimentações na offseason

Chegaram: Kendric Davis, Usman Garuba, Rudy Gay, Trayce Jackson-Davis, Javan Johnson, Cory Joseph, Rodney McGruder, Bradin Podziemski, Dario Saric, Donovan Williams

Saíram: Jordan Poole, Patrick Baldwin, Donte DiVincenzo, JaMychal Green, Andre Iguodala, Ty Jerome, Anthony Lamb, Ryan Hollins

O técnico

Steve Kerr segue para mais uma temporada, a décima comandando o Golden State Warriors. Mas ele sabe que o momento é bem diferente de quando iniciou. Os principais jogadores são veteranos e o time não está melhor do que quando superou o Boston Celtics nas finais de 2021/22. Entretanto, Kerr aposta na ideia de utilizar Chris Paul e Stephen Curry por muitos minutos juntos. Talvez, esta seja a saída para o Warriors voltar a brigar pelo topo.

O perímetro

Uma das preocupações do Warriors está na defesa de perímetro. Embora o ataque seja sempre o destaque, é o lado defensivo da equipe que fazia a diferença. Mas na última temporada, o time sofreu deste lado da quadra, terminando apenas na décima sétima posição em eficiência (foi o primeiro em 2021/22). Para piorar, Golden State perdeu algumas peças importantes, como Donte DiVincenzo e Andre Iguodala. Embora Iguodala tenha feito poucas partidas na campanha anterior, ele era um dos pilares no quesito e líderes de vestiário.

Então, para fazer diferença, a equipe resolveu ir atrás de Chris Paul. Evidentemente, existem várias diferenças entre Jordan Poole e ele, mas o Warriors pretende manter o bom (o ataque) e melhorar o que estava ruim (a defesa). Apesar de Paul ser mais organizador, ele ainda consegue pressionar o oponente melhor do que boa parte da NBA.

Thompson pode ter outras funções com a chegada de Paul, mas vai depender do tipo de formação que Kerr vai utilizar. De qualquer forma, Andrew Wiggins ainda é o principal candidato a flutuar em posições.

O garrafão

Por enquanto, a diretoria do Golden State Warriors não se preocupa muito com grandes reforços para a função em 2023/24. Kevon Looney é o pivô, enquanto Draymond Green terá muitos minutos na posição. O Warriors até esteve próximo de fechar com jogadores experientes, como Dwight Howard e Derrick Favors, mas optou por acertar com o jovem Usman Garuba. Assim, o time abriu espaço em seu elenco para outras posições.

O Warriors, muito por conta de seu ritmo, força o adversário a jogar com o mesmo volume de jogo e, muitas vezes, é um diferencial. Apesar de quase toda a NBA estar jogando cada vez mais em transição, nem todos conseguem acompanhar e o arremesso sai sem a mesma qualidade. Isso, sem contar com a forte marcação do perímetro. Assim, Golden State quase sempre evita segundas chances ao oponente.

Análise geral

Pode ser um pouco pessimista demais, mas o Golden State Warriors não parece, no momento, tão mortal quanto era há alguns anos. Portanto, o quinto lugar no Oeste seria mais por conta do que os adversários se reforçaram e pelo que o próprio Warriors deixou de mostrar. Espera-se um pouco mais.

É possível, entretanto, que a formação com Chris Paul e Stephen Curry funcione. Paul, aliás, é um jogador que normalmente comete poucos erros de ataque e foi um dos motivos pelo qual a equipe fez a troca. Mas ajustes são necessários. No segundo jogo contra o Los Angeles Lakers na pré-temporada, por exemplo, Paul teve cinco turnovers em 20 minutos.

Claro, é quando o time pode errar, mas existe um sinal de preocupação.

Previsão Jumper Brasil: quinto lugar na Conferência Oeste

