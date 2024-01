Gregg Popovich compara Victor Wembanyama a ídolos do Spurs

A campanha não é boa, mas o começo de Victor Wembanyama no San Antonio Spurs é animador e o técnico Gregg Popovich reconheceu isso. Em entrevista na última quarta-feira (17), após derrota para o Boston Celtics, o experiente treinador comparou o jovem astro com outras grandes estrelas que treinou ao longo da carreira.

Popovich, aliás, não via suas coletivas atraírem tanta atenção há algum tempo. Em Boston, ele se surpreendeu com a quantidade de jornalistas presentes e perguntou: “Estamos nos playoffs?”. O efeito Wembanyama está também na mídia ao seu redor. O comandante ainda garantiu que o francês não pode ter seu jogo contido. Ele teria aprendido isso com outra lenda da franquia vindo de outro país: Manu Ginóbili.

“Eu não posso tirar alguns instintos de seu jogo. Foi o que aprendi, acima de tudo, quando treinei Manu. Você às vezes prende alguns jogadores em um sistema, mas tanto ele quanto Wembanyama vão além disso. Ginóbili me ensinou a calar a boca e deixá-lo jogar”, brincou.

“Ele faz coisas no garrafão que eu nunca poderia ensinar a ele. Parte disso é sobre sua altura e sobre como tem noção de espaço para se aproveitar disso. Ele faz coisas incríveis, mas também gosta de sair para o perímetro e se mostrar versátil. Ele traz isso com bastante frequência. Em algum momento, será mais eficiente, mas mostra o quão abrangente é o seu jogo ainda como novato”, explicou o treinador.

E se o Wembanyama é dominante como pivô e tem mostrado isso nos últimos jogos. Da mesma forma, foi colocado em situações adversas por Popovich.

Por exemplo, ele ficou no banco no começo do terceiro quarto junto com outros três titulares. O Spurs estava sofrendo uma derrota dura para o Atlanta Hawks e o camisa 1 não tinha um único ponto no jogo. No entanto, retornou à quadra e terminou com 26 pontos, quase comandando uma grande virada texana. Isso fez com que Popovich comparasse Victor Wembanyama aos dois maiores nomes da história do Spurs: Tim Duncan e David Robinson.

“Tenho muita sorte por ele ser tão maduro e ter uma mentalidade tão forte. Isso, sobretudo, é o mais importante para alguém que joga como ele. Não digo apenas do resultado, da vitória ou da derrota, mas também sobre quais ações tomar dentro de um jogo e o pensamento em prol da equipe. Nesse sentido, ele me lembra Tim e David. Eles sempre se preocuparam mais em como fazer acontecer, do que no resultado final. Os processos são importantes, e ele tem o dele. Por fim, ele sabe que não pode pular essas etapas e tem feito um grande trabalho”, concluiu.

Se adaptando a NBA

O francês também falou após a partida. Então, garantiu que está se acostumando e que a rotina da liga é muito desafiadora.

“A NBA é muito diferente de tudo. Realmente desafiadora. Não estou falando das derrotas, mas sim de como todos os jogos importam, sobre como todas as noites são difíceis. Você está em uma fase ruim e ninguém abaixa a cabeça. Todos querem te destruir em quadra; cada noite é muito intensa. Quem acompanha de longe acha que alguns times às vezes entram relaxados, mas não é verdade. Cada noite é uma batalha dura”, explicou.

O craque anotou 27 pontos, cinco rebotes e um toco na derrota por 117 a 98 para o Celtics. Além disso, acertou dez de 19 arremessos em pouco mais de 26 minutos em quadra. San Antonio só venceu sete de seus primeiros 40 jogos e é o último colocado da Conferência Oeste, só superando a campanha do Detroit Pistons em 2023/24.

Por fim, o francês afirmou que sempre teve consciência do desafio e que o caminho da franquia é de constante evolução.

“É claro que não vai ser fácil. Sei que vai levar algum tempo para sermos candidatos ao título; afinal, existe muito talento na liga. Sou um cara, acima de tudo, paciente. Então, é hora de trabalhar, se sacrificar em prol de todos e crescer. Não estou perdendo tempo; esse é um passo para crescermos. Eu confio no nosso time a longo prazo. Estou pronto para qualquer coisa”, concluiu o jogador.

