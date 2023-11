Gui Santos assina contrato de três anos com o Warriors

Gui Santos assinou contrato e é o novo jogador do Golden State Warriors. O ala da seleção brasileira acertou um vínculo de três temporadas com a franquia nessa segunda-feira. Os valores da negociação ainda não são conhecidos. O jogador foi escolhido na 55ª posição do draft de 2022 pelo time. Teve atuações de destaque, então, na G League e Summer League.

“Eu estou muito feliz, antes de tudo. É difícil encontrar palavras para dizer o que estou sentindo. É a realização de um sonho não só meu, mas da minha família e dos meus amigos. Trabalhei duro para que esse dia chegasse, mas muita gente também me ajudou para que isso fosse possível. É um sentimento muito bom”, declarou o atleta de 21 anos, por meio de nota oficial.

Gui, a princípio, vai ficar à disposição do treinador Steve Kerr a partir da semana que vem. No entanto, ele ainda deve atuar pelo Santa Cruz Warriors (G League) como parte do processo de desenvolvimento da franquia. É a mesma abordagem que já foi adotada com outros jovens talentos que estão no elenco dos atuais semifinalistas do Oeste.

“Trabalhei muito duro para chegar até aqui. Por isso, o sentimento hoje é um misto de orgulho, felicidade por ver que tudo valeu a pena. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso também vem carregado de uma responsabilidade”, admitiu um dos principais alas do basquete nacional.

Brasil na NBA

O contrato de Gui Santos com o Warriors marca a chegada do 19º brasileiro à NBA. Mais do que isso, encerra um dado incômodo para o nosso basquete. Afinal, a atual temporada foi a primeira em mais de duas décadas que iniciou sem um jogador do país. O Brasil possuía um representante na liga desde que o pivô Nenê Hilário foi draftado, em 2002.

“Eu quero agradecer ao Warriors pela confiança e por tudo o que fizeram por mim, desde o recrutamento. Foi muito trabalho para que, hoje, esteja preparado para a NBA enquanto jogo o meu melhor basquete. E, sobretudo, eu agradeço a todos os brasileiro que torcem por mim”, completou o mais novo atleta brasileiro na maior liga do planeta.

Além disso, Gui vai ser o quarto brasileiro a vestir o uniforme do Warriors. Antes dele, vieram Scott Machado (hoje no Flamengo), Leandrinho Barbosa e Anderson Varejão. Os dois últimos, aliás, foram campeões da liga pelo time californiano. O novo contratado da franquia vai vestir a camisa #15.

Destaque

Na Summer League desse ano, disputada em julho, Gui foi um dos destaques do Warriors. Ele registrou médias de 17,2 pontos, 6,0 rebotes e 1,0 roubo de bola durante a competição. Foi o resultado de uma temporada de experiência na G League, em Santa Cruz.

Na temporada passada, além disso, o jovem ala foi eleito por voto popular para participar do “Rising Stars”. Foi uma partida que reuniu os principais jogadores da G League no fim de semana do All-Star Game.

Gui Santos é um atleta agenciado pela A11Sports e patrocinado por Nike.

