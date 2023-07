Chegou a hora de ver Gui Santos no elenco do Warriors

Estou 100% convencido (e acho que a diretoria do Golden State Warriors, também) de que Gui Santos está pronto para fazer parte do elenco. No momento, o time californiano possui 13 jogadores sob contrato para a próxima temporada, então, pelo que ele anda jogando, não tenho dúvidas. O brasileiro está mais forte, mais rápido, muito mais confiante em suas habilidades.

De acordo com a jornalista Doris Burke, da ESPN, Gui Santos adicionou cerca de sete quilos de músculos em um ano. E é visível. A forma com que ele consegue se livrar do oponente, seja em transição ou após receber o passe, mostra suas qualidades. E o Warriors, que vem de um ano muito irregular, pode se beneficiar disso.

Apesar de seus números pelo Santa Cruz Warriors não serem espetaculares, o que ele anda fazendo na Summer League é outro papo. Contando com os dois jogos da fase em Sacramento, além do de Las Vegas, Santos registra 20.7 pontos, 5.7 rebotes, 2.3 assistências, 1.0 roubo e aproveitamento de 36.8% do perímetro. Isso, em cerca de 29 minutos por noite.

Mas o que mais impressiona, realmente, é o fato de ele saber selecionar o arremesso. Não tem pressa. Ele seleciona, pensa, dribla o oponente e, depois, decide. Foi assim que ele anotou 25 pontos diante do Los Angeles Lakers, na última sexta-feira. É bem verdade que o Warriors não venceu, mas nenhum outro jogador do elenco vem sendo tão regular como Gui Santos.

Durante a narração, por algumas vezes, ouvi que ele estava fazendo bullying contra seus oponentes, especialmente no garrafão. As palavras “impressionante” e “incrível”, também saíram de Mark Jones, da ESPN. Claro, ainda restam, pelo menos, mais três jogos para Golden State, mas está ficando muito óbvio o seu crescimento.

Agora, um grande detalhe: Gui Santos tem apenas 21 anos e o elenco do Warriors conta com outros dois jogadores de sua idade. Um deles, por exemplo, é Jonathan Kuminga, meses mais jovem. Moses Moody é o outro. Mas vale lembrar que eles vão para a terceira temporada na liga. Então, existe a chance de ele entrar como um two-way. Pelo menos, isso.

No sábado, Golden State fechou com Dario Saric para a próxima campanha. Então, com o croata, já são 13. Mas sua situação pode complicar por conta de alguns detalhes.

Quem está na fila?

Primeiro, Andre Iguodala encerraria a carreira na última temporada, mas ele, de alguma forma, não confirmou. Aliás, questionou a informação e disse que ainda não tinha uma decisão. Mas é bom lembrar que em 2022/23, o veterano atuou em apenas oito partidas e está com 39 anos.

Depois, ainda tem Lester Quinones, que vem sendo observado por Steve Kerr de perto há algum tempo. Por fim, Anthony Lamb. Sim, eu sei. A torcida do Warriors não gosta dele por motivos fora das quadras, mas dentro delas, ele agradou. É bem verdade que a diretoria não estendeu sua oferta qualificatória, fazendo com que ele virasse um agente livre. Mas existe a chance de Lamb voltar, já que Golden State trasnformou seu contrato two-way em um regular em 2022/23.

De qualquer forma, o que Gui Santos precisa fazer é continuar jogando como está. Atacando a cesta e não sendo refém do arremesso de três. Com o jogo cada vez mais aberto, muitas vezes o pivô deixa o garrafão livre para marcar um oponente fora dali. E vamos ser sinceros? Como ele está mais forte, dá para encarar muito pivô de 90 quilos. Aliás, é o que mais anda aparecendo ultimamente.

Os próximos três jogos serão cruciais para o seu futuro. Neste domingo, o Warriors encara o New Orleans Pelicans, às 23h (horário de Brasília). Depois, na quarta-feira (12), enfrenta o Dallas Mavericks, às 18h30. No dia seguinte, tem jogo diante do Houston Rockets, às 20h (transmissão da ESPN 2). Então, se o time conseguir ficar entre os melhores, vai disputar a decisão do torneio.

