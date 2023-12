Gui Santos vai bem em vitória contra o Wizards

O brasileiro Gui Santos atuou por apenas seis minutos na vitória do Golden State Warriors sobre o Washington Wizards, mas fez sua melhor partida na NBA. Apesar de ficar em quadra por poucos minutos, ele anotou sete pontos e pegou dois rebotes. Foi o seu terceiro jogo desde que a equipe californiana o promoveu para o elenco principal.

Embora ele tenha um contrato regular de três anos no Warriors, ele passa boa parte do tempo no Santa Cruz Warriors, time da G-League. No entanto, com a suspensão de Draymond Green e a ausência de Andrew Wiggins, Gui Santos ganhou espaço na vitória diante do Wizards. Então, ele aproveitou o espaço para produzir. Em duas tentativas de três, o ala acertou uma e ainda converteu dois lances livres.

É fato que o atleta ainda não tem os minutos que gostaria, mas sua participação na G-League vem o credenciando cada dia mais. Em 15 jogos na atual temporada, ele possui médias de 14.9 pontos, 5.9 rebotes e 3.1 assistências

Recentemente, em entrevista ao perfil Warriors BR Dub, ele falou sobre as diferenças de jogar nas duas ligas.

“A maior diferença que eu noto entre o jogo da G-League e do Golden State é que na G-League o jogador está querendo mostrar serviço, mas porque está querendo ganhar um contrato garantido. Então, eles tentam fazer tudo que é necessário pra poder se destacar no jogo”, afirmou.

“Já no Golden State é diferente. Você tem seu papel e você faz o que é o seu papel, então você tá sendo pago pra fazer aquilo. Se o seu papel é pegar rebote, você vai pegar rebotes, mas se o seu papel é entrar e arremessar, você vai entrar e arremessar”, disse.

Gui Santos ainda falou da experiência de atuar ao lado de Stephen Curry.

“Dividir o vestiário com o Curry é incrível, é legal demais, parece que você está em um video game, sei lá, é algo inexplicável. Ele já conversou comigo, já trocou ideia sobre o Brasil e sobre como é o Brasil. Às vezes, ele me dá uma dica ou outra”, afirmou.

Escolha 55 do Draft de 2022, Gui Santos está em sua primeira temporada de fato na NBA.

