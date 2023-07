Gui Santos joga bem, faz duplo-duplo, mas Warriors perde para o Mavericks após prorrogação

O brasileiro Gui Santos foi um dos destaques do Golden State Warriors diante do Dallas Mavericks na noite de quarta-feira. No entanto, o Mavs venceu por 98 a 96 na prorrogação. De acordo com as regras da Summer League, vence o tempo extra quem anotar sete pontos. O Warriors teve algumas chances, mas Dallas conseguiu o triunfo, após enterrada de Braxton Key em rebote ofensivo.

Gui Santos somou 17 pontos, dez rebotes pelo Warriors contra o Mavericks, mas o cestinha foi Lester Quinones, autor de 31 pontos (oito em 23 nos arremessos), sete rebotes e cinco assistências. Outro destaque ficou por conta de Reggie Perry, com 20 pontos, 17 rebotes, mas nove faltas. Na Liga de Verão, a exclusão acontece apenas após a décima.

Publicidade

Pelo Mavs, Jaden Hardy fez 21 pontos e pegou cinco rebotes, mas converteu somente seis das 19 tentativas. Olivier-Maxence Prosper somou 17 pontos e dez rebotes, enquanto Dereck Lively ficou com 11 pontos e dez rebotes.

O Warriors segue sem vitórias após três jogos, enquanto Dallas venceu duas de suas três partidas.

Outros jogos

O Utah Jazz segue invicto na Summer League. A equipe superou o Denver Nuggets por 96 a 91, mas perdeu o armador Keyonte George, um dos destaques da equipe no torneio. George, escolha 16 do último Draft, sofreu uma lesão no tornozelo e não retornou para o embate. Luka Samanic e Ochai Agbaji lideraram o Jazz, com 14 pontos cada. Pelo Nuggets, o melhor foi Hunter Tyson (escolha 37 de 2023), com 19 pontos e 12 rebotes

Publicidade

Mais uma vez sem o brasileiro Márcio Santos em quadra, o Atlanta Hawks derrotou o Minnesota Timberwolves por 99 a 93. Tyrese Martin liderou o Hawks, com 25 pontos e nove rebotes, enquanto Kobe Bufkin fez 13 pontos e pegou seis rebotes. Brandon Williams foi o destaque do Timberwolves, com 23 pontos e quatro assistências, mas Leonard Miller voltou a jogar bem, com 18 pontos, seis rebotes e três bloqueios.

Chet Holmgren foi o grande destaque do Oklahoma City Thunder na vitória sobre o Indiana Pacers por 98 a 87. Holmgren somou 25 pontos, nove rebotes e quatro bloqueios, enquanto Ousmane Dieng ficou com 22 pontos, nove rebotes e seis assistências. Pelo Pacers, Jarace Walker registrou 20 pontos, nove rebotes e três bloqueios em seu melhor jogo na Summer League.

Publicidade

Sem James Wiseman, Jalen Duren e Jaden Ivey, o Detroit Pistons passou pelo Toronto Raptors por 94 a 90. Ausar Thompson ficou com 17 pontos, nove rebotes e quatro roubos de bola. Por outro lado, Gradey Dick liderou o Raptors com 22 pontos e sete rebotes. No entanto, Dick falhou mais uma vez nos arremessos do perímetro, com dois acertos em dez tentativas.

Leia mais

Charlie Brown Jr, como tudo deve ser, liderou o New York Knicks na vitória sobre o Orlando Magic por 82 a 80. Ainda lutando por um lugar ao sol, ele foi o senhor do tempo e, de olhos abertos, somou 19 pontos, seis rebotes e quatro rebotes. Além disso, ele converteu três em sete tentativas e foi o provedor dos melhores lances do Knicks. Pelo Magic, Jett Howard registrou 22 pontos, enquanto Anthony Black ficou com oito pontos, 14 rebotes e quatro assistências.

Publicidade

O Boston Celtics derrotou o Los Angeles Lakers por 95 a 90 com 25 pontos e oito rebotes de Jordan Walsh, enquanto Jay Scrubb saiu do banco para fazer 18 pontos, seis rebotes e quatro assistências. Pelo Lakers, Max Christie liderou com 24 pontos e oito rebotes. D’Moi Hodge teve mais um bom desempenho, com 22 pontos (6-13 em três pontos) e quatro rebotes.

Por fim, mesmo com a boa performance de Kenny Lofton, o Los Angeles Clippers superou o Memphis Grizzlies por 83 a 74. Jason Preston e Xavier Moon foram os principais nomes do Clippers. Preston somou 13 pontos, dez rebotes e cinco assistências, enquanto Moon anotou 16 pontos e pegou quatro rebotes. Pelo Grizzlies, Lofton teve 24 pontos e dez rebotes e Jake LaRavia fez 22 pontos.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp