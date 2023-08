Confira o guia da Copa do Mundo de Basquete

O Jumper Brasil traz ao público o guia da Copa do Mundo de Basquete. A competição começa no dia 25 de agosto e vai até 10 de setembro. Pela primeira vez na história, o Mundial terá múltiplas sedes – Filipinas, Indonésia e Japão. Ou seja, os jogos vão ocorrer em três países asiáticos.

Trinta e duas seleções vão brigar pelo título. A 19ª edição do Mundial terá a transmissão da ESPN e do Star+ para o Brasil. O maior vencedor (ao lado da antiga Iugoslávia) é a seleção dos Estados Unidos, com cinco títulos. Além disso, apenas Brasil e EUA participaram de todas as edições da Copa.

Bicampeã mundial (1959 e 1963), a seleção brasileira está no grupo G. A estreia será contra o Irã, no dia 26 de agosto. Dois dias depois, o adversário será a Espanha, atual campeã mundial. Por fim, a seleção brasileira encerra sua participação na fase de grupos contra a Costa do Marfim, no dia 30 de agosto. As três partidas vão ocorrer em Jacarta, na Indonésia.

Na Copa de 2019, o Brasil terminou apenas na 13ª colocação. Para este ano, a seleção chega com boas atuações nos amistosos preparatórios. Portanto, a expectativa é de um bom desempenho no Mundial.

Para garantir uma vaga direta nas Olimpíadas de Paris 2024 pela Copa do Mundo, o Brasil precisa ter ao menos a segunda melhor campanha das Américas. Além do país, jogam a competição pelo continente: EUA, Canadá, México, Porto Rico, República Dominicana e Venezuela. Portanto, a missão será complicada.

Mesmo sem suas grandes estrelas, os Estados Unidos são os favoritos ao título. No entanto, a distância é curta para as potências européias. Desse modo, Espanha, Sérvia, França, Alemanha e Eslovênia deverão brigar por medalhas. Além disso, Austrália e Canadá possuem elencos fortes e também estão “no bolo”.

Regulamento da Copa

– Os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a segunda fase.

– Na segunda fase, os 16 classificados são divididos em quatro grupos: I, formado por seleções oriundas dos grupos A e B; J, formado por seleções oriundas dos grupos C e D; K, formado por seleções classificadas dos grupos E e F; e L, formado por seleções classificadas dos grupos G e H, que pode ser o do Brasil. Os dois melhores colocados de cada grupo passam à fase de quartas de final.

– A partir das quartas teremos o mata-mata, com o seguinte chaveamento: I1 x J2 e K1 x L2 (em um lado da chave) e J1 x I2 e L1 x K2 (em outro lado). Os vencedores se enfrentam nas semifinais. Posteriormente, os sobreviventes disputarão a grande final, no dia 10 de setembro, em Manila.

Grupos da Copa do Mundo de Basquete

A: Angola, República Dominicana, Filipinas, Itália

A Itália é a grande favorita da chave, com a República Dominicana aparecendo na sequência. O destaque da seleção caribenha, aliás, é o pivô Karl-Anthony Towns. Já a seleção das Filipinas vai jogar em casa, mas isso não deverá ser suficiente para uma classificação.

B: Sudão do Sul, Sérvia, China, Porto Rico

Mesmo sem o craque Nikola Jokic, a Sérvia tem uma das seleções mais fortes do torneio. Desse modo não deverá ter dificuldades para ser a primeira colocada da chave. Em teoria, Porto Rico é o favorito a conquistar a segunda vaga, mas o estreante Sudão do Sul pode surpreender.

C: EUA, Jordânia, Grécia, Nova Zelândia

Na estreia de Steve Kerr no comando da seleção, os EUA são os favoritos. Os norte-americanos vão disputar a Copa com um time alternativo, mas com grandes nomes da NBA. A Grécia, por sua vez, terá o desfalque do astro Giannis Antetokounmpo. Mesmo assim, os gregos devem ficar com a segunda vaga do grupo.

D: Egito, México, Montenegro, Lituânia

Nesse grupo, as européias Lituânia e Montenegro são as favoritas. No entanto, o México tem um time experiente e pode surpreender.

E: Alemanha, Finlândia, Austrália, Japão

Chegamos ao “grupo da morte” do Mundial. Afinal, são três boas seleções: Alemanha, Austrália e Finlândia. No entanto, apenas duas se classificam. Em teoria, Austrália e Alemanha são as favoritas, mas Lauri Markkanen pode fazer a diferença para a Finlândia. Enfim, uma boa seleção será eliminada na primeira fase.

F: Eslovênia, Cabo Verde, Geórgia, Venezuela

Candidata a medalha, a Eslovênia de Luka Doncic é soberana nesse grupo. Assim, Geórgia e Venezuela deverão brigar pela segunda vaga, com ligeiro favoritismo para os europeus.

G: Irã, Espanha, Costa do Marfim, Brasil

Espanha e Brasil são, de longe, os favoritos do grupo. Ou seja, o confronto entre eles vai definir o primeiro lugar da chave.

H: Canadá, Letônia, Líbano, França

Esse é o segundo “grupo da morte” da Copa. França e Canadá são as favoritas, mas a Letônia tem uma seleção forte. Porém, os letões não contarão com Kristaps Porzingis. Portanto, uma boa equipe será eliminada logo na fase de grupos.

Jogadores da NBA que vão disputar a Copa do Mundo

Itália: Simone Fontecchio (Utah Jazz)

Filipinas: Jordan Clarkson (Utah Jazz)

República Dominicana: Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Lester Quiñones (Golden State Warriors)

Angola: Bruno Fernando (Atlanta Hawks)

Sérvia: Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks), Nikola Jovic (Miami Heat), Filip Petrusev (Philadelphia 76ers)

China: Kyle Anderson (Minnesota Timberwolves)

Sudão do Sul: Wenyen Gabriel (Los Angeles Lakers), Carlik Jones (Chicago Bulls)

EUA: Jalen Brunson e Josh Hart (New York Knicks), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Austin Reaves(Los Angeles Lakers), Mikal Bridges e Cam Johnson (Brooklyn Nets), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Paolo Banchero (Orlando Magic), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Bobby Portis (Milwaukee Bucks), Walker Kessler (Utah Jazz)

Grécia: Thanasis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Lituânia: Jonas Valanciunas (New Orleans Pelicans)

Montenegro: Nikola Vucevic (Chicago Bulls)

Alemanha: Dennis Schroder (Toronto Raptors), Franz e Moritz Wagner (Orlando Magic), Daniel Theis (Indiana Pacers)

Finlândia: Lauri Markkanen (Utah Jazz)

Austrália: Josh Giddey e Jack White (Oklahoma City Thunder), Patty Mills (Atlanta Hawks), Matisse Thybulle (Portland Trail Blazers), Dante Exum e Josh Green (Dallas Mavericks), Dyson Daniels (New Orleans Pelicans), Joe Ingles (Orlando Magic), Xavier Cooks (Washington Wizards)

Japão: Yuta Watanabe (Phoenix Suns)

Eslovênia: Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Geórgia: Goga Bitadze (Orlando Magic), Sandro Mamukelashvili (San Antonio Spurs)

Espanha: Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Usman Garuba (Oklahoma City Thunder)

Canadá: Shai Gilgeous-Alexander e Lu Dort (Oklahoma City Thunder), RJ Barrett (New York Knicks), Dillon Brooks (Houston Rockets), Kelly Olynyk (Utah Jazz), Dwight Powell (Dallas Mavericks), Nickeil Alexander-Walker (Minnesota Timberwolves)

Letônia: Davis Bertans (Oklahoma City Thunder)

França: Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers), Evan Fournier (New York Knicks)

Palpites da equipe do Jumper

Gustavo Lima

Campeão: EUA

Vice-campeão: Eslovênia

Terceiro lugar: Alemanha

Posição do Brasil: 13º

MVP: Luka Doncic

Victor Linjardi

Campeão: EUA

Vice-campeão: França

Terceiro lugar: Canadá

Posição do Brasil: 15º

MVP: Anthony Edwards

Gustavo Freitas

Campeão: EUA

Vice-campeão: Eslovênia

Terceiro lugar: Canadá

Posição do Brasil: 15º

MVP: Anthony Edwards

Ricardo Stabolito

Campeão: EUA

Vice-campeão: Eslovênia

Terceiro lugar: Canadá

Posição do Brasil: 14º

MVP: Jalen Brunson

Matheus Carvalho

Campeão: EUA

Vice-campeão: Canadá

Terceiro lugar: Alemanha

Posição do Brasil: 13º

MVP: Anthony Edwards

