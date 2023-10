Há 20 anos, LeBron James fazia seu primeiro jogo na NBA

LeBron James fez seu primeiro jogo na NBA no dia 29 de outubro de 2003. Primeira escolha do Draft pelo Cleveland Cavaliers, LeBron enfrentou o Sacramento Kings em uma das estreias mais aguardadas da liga. Afinal, a carreira de James antes mesmo de chegar ao profissional já era amplamente conhecida e transmitida pela TV, mesmo no colégio.

E quando LeBron James chegou, Michael Jordan acabava de fazer seu último jogo na NBA. Foi na temporada 2002/03 quando Jordan, vestindo a camisa do Washington Wizards, aposentou-se pela terceira e última vez. Então, havia aquele clima de o próximo MJ que imprensa e torcedores depositavam em cima daquele jovem.

Era algo fora do comum, pois a esperança era de que LeBron cobrisse o vazio que Jordan deixou. Mas o jogo já trazia “novas caras”, que brilhavam há alguns anos. Como no próprio discurso que ele o fez ao fim do All-Star Game de 2003. Portanto, a transição não seria tão traumática.

Publicidade

E não foi mesmo.

James entrou em quadra por uma equipe de pouco prestígio na NBA. Cleveland é uma cidade relativamente pequena (cerca de 400 mil habitantes), enquanto o Cavs tinha algumas participações nos recentes nos playoffs. Fruto do trio Mark Price, Larry Nance e Brad Daugherty, mas o time não se classificava há cinco anos.

Publicidade

O Cavaliers era uma equipe que passava por reformulação, mas contava com jogadores de idades bem diferentes. Tinha veteranos, como Kevin Olie, Jeff McInnis e Eric Williams, mas outros eram jovens e promissores, como Carlos Boozer e Ricky Davis. Por fim, Zydrunas Ilgauskas já estava consolidado como um dos bons pivôs da liga.

Leia mais sobre LeBron James

Então, a diretoria queria mesmo mesclar o elenco. Não era exatamente o tank que a gente vê por aí. A ideia era fazer uma “peneira” para montar um grupo capaz de brigar por vitórias em pouco tempo. A equipe passava por mudanças. Até o uniforme foi trocado para a temporada 2003/04. Tudo para evidenciar o momento de transição.

Publicidade

Era deixar uma “cultura de derrotas” e “mudar a chave” com LeBron James. O que realmente aconteceu. Tanto que, em 2005/06 o Cavaliers foi aos playoffs e, no ano seguinte, disputou a decisão da NBA contra o San Antonio Spurs.

A partida de estreia

O primeiro jogo de LeBron James na NBA foi contra o Sacramento Kings. No entanto, havia uma grande diferença nos elencos. Enquanto o Cavs era um time fraco, Sacramento estava disputando semifinais de Conferência. Em casa, a equipe californiana venceu com certa tranquilidade: 106 a 92.

Publicidade

Mas LeBron registrou 25 pontos, nove assistências, seis rebotes e quatro roubos de bola em quase 43 minutos.

Apenas como comparação com outros jogadores que deixaram o basquete colegial direto para a NBA, James fez o melhor jogo de estreia entre eles. Por muito. Kevin Garnett (oito pontos), Kobe Bryant (zero), Jermaine O’Neal (dois), Kwame Brown (dois), Eddy Curry (dois), Tyson Chandler (um) e Tracy McGrady (zero).

Publicidade

Quer adicionar outros, mas que vieram da faculdade? Michael Jordan, por exemplo, fez 16 pelo Chicago Bulls em 1984/85. Victor Wembanyama, que estreou na última semana, anotou 15.

Então, dá para ter uma ideia do que LeBron James fez em seu jogo inicial na NBA.

O próximo cestinha do Cavs naquele jogo foi JR Bremer, que anotou 20. Aliás, foram dele as únicas seis cestas de três do Cavaliers no embate.

Outros tempos.

Publicidade

Por outro lado, Peja Stojakovic fez 22, Mike Bibby contribuiu com 19 e sete assistências e Vlade Divic somou 18 pontos e sete rebotes.

Os personagens

Zydrunas Ilgauskas foi duas vezes All-Star na carreira, sendo a primeira na temporada anterior. Ele atuou até 2010/11, após 12 anos no Cavs e um último pelo Miami Heat. Aliás, ele foi para o Heat por conta de LeBron James.

Publicidade

Ricky Davis era muito promissor, mas “cabeça de vento”. Rodou por seis equipes na NBA, enquanto seu jogo não se encaixava em lugar algum. Jamais passou mais de três temporadas em um time e deixou a liga em 2009/10, aos 30 anos. Sem espaço, ele jogou na França, República Dominicana e tentou voltar para a liga via G-League. Não deu certo.

Carlos Boozer saiu do Cavs após a primeira temporada ao lado de LeBron James e foi para o Utah Jazz. Em Salt Lake City, o ala-pivô foi duas vezes All-Star. Depois, Boozer jogou pelo Chicago Bulls e encerrou a carreira em 2014/15 no Los Angeles Lakers. Seus filhos Cameron e Cayden são prospectos e devem estar na NBA em breve.

Publicidade

Darius Miles poderia ser um grande jogador na NBA, mas nunca passou de promessa. Terceira escolha do Draft de 2000, Miles teve muitas lesões e acabou não vingando após sete temporadas e quatro times.

JR Bremer foi o segundo cestinha daquele jogo de estreia de LeBron, mas pouco durou no Cavs. Aliás, na NBA. Foram apenas 100 jogos em duas temporadas, com passagens por três equipes.

Publicidade

Kings

Peja Stojakovic era um dos cestinhas do Sacramento Kings, mas só conseguiu o seu título na NBA pelo Dallas Mavericks, como reserva e no fim da carreira. No entanto, o ala foi três vezes All-Star e atuou até 2010/11.

Vlade Divac foi um excelente pivô, mas sua carreira é marcada por vários fatos fora das quadras. Entre elas, ele foi trocado por Kobe Bryant no Draft de 1996 para o Charlotte Hornets. Teve ainda o episódio em que Drazen Petrovic e ele eram grandes amigos, mas a divisão da antiga Iugoslávia atrapalhou tudo. Tem até um documentário incrível sobre o assunto, o Once Brothers. Anos depois, como dirigente do Sacramento Kings, Divac não quis selecionar Luka Doncic por não gostar do pai do esloveno. É sério, mas o Dallas Mavericks agradece.

Publicidade

Mike Bibby nunca foi All-Star. Brilhou pelo Vancouver Grizzlies antes de chegar ao Kings em troca por Jason Williams. Mais tarde, ele foi titular no Atlanta Hawks e, assim como Ilgauskas, passou pelo Miami Heat para atuar ao lado de LeBron James. Ele encerrou a carreira em 2011/12, pelo New York Knicks.

Pivô que arremessava de três e sabia passar a bola, Brad Miller foi duas vezes All-Star. Miller rodou a NBA, passando por seis equipes. Ele se aposentou em 2011/12.

Chris Webber foi um grande jogador, cinco vezes All-Star, primeira escolha de Draft da NBA, mas não atuou no primeiro jogo de LeBron James. Após o fim da carreira, ele se tornou Hall da Fama.

Publicidade

Por fim, outro que não jogou. Mas é só por se tratar de mais um daquelas duplas de pais e filhos que LeBron James já enfrentou: Jabari Smith. Pai do ala-pivô do Houston Rockets, Smith ficou na liga por quatro anos.

Coincidência?

LeBron James completa 20 anos de seu primeiro jogo, mas não tem coincidência na NBA. Quatro vezes campeão e MVP, James atua neste domingo diante do mesmo Sacramento Kings. A partida acontece às 22h, com transmissão do Prime Video para o Brasil.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA