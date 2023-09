Hakeem Olajuwon: “Me sinto muito honrado por trabalhar com Giannis Antetokounmpo”

O lendário Hakeem Olajuwon recebeu Giannis Antetokounmpo para um período de treinos. A intenção do astro do Milwaukee Bucks é aprimorar o seu jogo ofensivo no garrafão. Portanto, nada melhor do que aprender com um professor do nível de Olajuwon. Desse modo, eles trabalharam juntos na Universidade de Houston, alma mater de Hakeem.

Para muitos, o ex-pivô do Houston Rockets é o melhor da história no jogo de costas para a cesta. O trabalho de pés apurado, a movimentação e a fluidez são marcas registradas de Olajuwon. Ou seja, ele é um verdadeiro mestre perto da cesta.

Em entrevista para o jornalista Marc Berman, Hakeem Olajuwon rasgou elogios a Giannis Antetokounmpo. O lendário pivô, inclusive, revelou que se sente honrado pela chance de treinar com o grego. Hakeem destacou, sobretudo, a ética de trabalho de Giannis.

“Me sinto muito honrado e especial por trabalhar com ele. Quando o vejo jogar, percebo muitas semelhanças em todos os seus movimentos. Discutir os detalhes e os segredos de seus movimentos foi lindo. É incrível quando você vê um cara como o Giannis, com todas as suas conquistas, buscando melhorar e levar seu jogo a outro nível. Isso diz muito sobre ele, sua ética de trabalho e sua determinação em ser o melhor que pode ser”, contou Olajuwon.

Além disso, o ex-pivô cravou que Antetokounmpo será eleito para o Hall da Fama. Hakeem destacou ainda os laços que ambos têm com a Nigéria. Afinal, Olajuwon nasceu no país africano, assim como os pais de Antetokounmpo.

“Ah, definitivamente. Claro, sabemos que ele será um futuro membro do Hall da Fama pelo que já fez. Mas, ele tem muito mais a dar no basquete. Ele é um talento inacreditável. Então, fiquei muito honrado em trabalhar com ele. Foi muito divertido e alegre porque temos a mesma origem. Discutimos muitas coisas, basquete e questões fora do basquete. Enfim, foi muito bom”, concluiu.



Giannis Antetokounmpo, por sua vez, fez um agradecimento público a Hakeem Olajuwon. O astro do Bucks utilizou o seu perfil nas redes sociais para reverenciar o ex-pivô. “Eu gosto de estudar o jogo. Aprender, respeitar e apreciar a grandeza. Muito obrigado, Hakeem 34”!

I enjoy being a student of the game. Learn, respect and appreciate greatness. Thank you Hakeem 34 🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/x0PcUFjTGP — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) September 25, 2023

Ao trabalhar com Hakeem, Giannis quer mais técnica e fluidez. Afinal, seu jogo dependeu muito do físico e dos ataques ao aro durante a campanha de 2022/23. Seu aproveitamento de arremessos (exceto bandejas ou enterradas) foi o pior dos últimos anos. Mais precisamente, desde que ele se tornou MVP pela primeira vez (2018/19).

Hakeem Olajuwon

Bicampeão da NBA pelo Rockets (1994 e 1995), Olajuwon se aposentou em 2002. Desde então, ele trabalhou com diversos astros da NBA. Todos queriam aprender a técnica por trás de seu lendário trabalho de pés. A lista inclui, por exemplo, LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Garnett, Yao Ming, Amar’e Stoudemire e Dwight Howard.

Hakeem Olajuwon e Giannis Antetokounmpo estão em um grupo seleto da NBA. Afinal, eles são dois dos três atletas da história a conquistar os prêmios de MVP e melhor defensor na mesma temporada. O ex-pivô alcançou o feito em 1994, enquanto o grego conseguiu em 2020. No entanto, o primeiro foi Michael Jordan, em 1988.

Além disso, Olajuwon coleciona 12 eleições para o All-Star Game e os times ideais da temporada. Duas vezes defensor do ano, ele foi escolhido nove vezes para os quintetos ideais de defesa. Suas médias na NBA foram de 21,8 pontos, 11,1 rebotes e 3,1 tocos, em 1.238 jogos.

Por fim, Hakeem está na lista dos 75 melhores jogadores da história da liga, assim como Giannis.

Ex-atleta detona consultoria de Hakeem

Os ex-jogadores da NBA costumam se tratar com muito respeito e reverência. No entanto, Gilbert Arenas passou longe de ser político ao falar de Olajuwon. Ele ficou indignado ao saber que Giannis iria realizar treinos específicos com o ex-pivô. Mais do que isso, o veterano cobra até US$50 mil por semana para dividir os conhecimentos com atletas da liga.

“Em primeiro lugar, quem quer aprender alguma jogada de alguém que jogou nos anos 1990? Hakeem não joga bem há três décadas, cara. Isso quer dizer, para resumir, que ele não sabe nenhum movimento que funcionou nesse século. Não sabe. Você vai usar esses lances contra quem, afinal?”, disparou o ex-armador, durante o seu podcast.

Arenas foi, certamente, bem enfático nas críticas. A reação, na verdade, pode ser melhor definida como patética. O ex-jogador realizava fintas no ar, aos gritos, enquanto debochava dos movimentos de Olajuwon. Ele crava que nenhum jogador da atualidade precisa dos ensinamentos do ex-MVP da liga. Mas são desnecessários, em particular, para Antetokounmpo.

“Giannis, você está bem e não precisa disso. Eu não posso permitir que você gaste US$50 mil para aprender a fazer fintas no ar. O seu “Dream Shake” é simplesmente passar por cima de todo mundo. Afinal, você é mais rápido do que qualquer atleta daquele tempo. E pode vir aqui, pois eu te ensino todas essas besteiras de graça”, prosseguiu o veterano, ironizando a habilidade de Olajuwon.

“Ninguém quer aprender os seus ganchos no jogo de hoje. Isso já não serve mais, antes de tudo. Então, você deveria se envergonhar. Cobrar US$50 mil para ensinar essas coisas? Eu aposto que você não recebia esse valor por um jogo quando entrou na liga, em 1984. Por isso, está querendo recuperar o dinheiro daquela época enganando os jovens jogadores”, acusou o polêmico ex-jogador.

