HBO anuncia cancelamento de série sobre o Lakers

A HBO anunciou o cancelamento da série original “Lakers: Hora de Vencer”. Desse modo, a produção se encerra após duas temporadas. O último episódio foi ao ar no último domingo (17), na plataforma de streaming HBO Max.

O showrunner da série, Max Borenstein, utilizou o seu perfil no Twitter para lamentar a notícia surpreendente. “Não é o final que tínhamos em mente. Mas nada além de gratidão e amor”.

O curioso é que o final da série mostra o título do Boston Celtics, em 1984. Na época, a equipe de Massachusetts levou a melhor sobre o Lakers em sete jogos. No mês passado, a diretora Salli Richardson tinha esperança de uma terceira temporada. Para ela não faria sentido a produção se encerrar com a conquista do Celtics.

“Obviamente, você vê como a temporada termina. Então, adoraríamos ter, pelo menos, mais uma temporada para que possamos fazer com que o Lakers vença o Celtics. Não queremos terminar com a vitória do Celtics. Isso seria horrível”, disse a diretora, em entrevista concedida ao The Hollywood Reporter.

A série foi bastante criticada por pessoas ligadas ao Lakers. Por exemplo, o lendário Jerry West enviou uma carta legal à HBO exigindo uma retratação e um pedido de desculpas. Afinal, o “Logo da NBA” é retratado como uma pessoa descontrolada, que solta palavrões a todo momento.

Além disso, os astros Kareem Abdul-Jabbar e Magic Johnson questionaram a produção. O primeiro, inclusive, classificou a série como “chata”.

Rivalidade entre Lakers e Celtics

A rivalidade entre Lakers e Celtics é considerada uma das mais icônicas e duradouras da história da NBA. Desde os primeiros encontros nas finais, as equipes protagonizaram duelos emocionantes. Magic Johnson (Lakers) e Larry Bird (Celtics) eram os grandes astros da liga. Assim, eles deixaram uma marca única no basquete.

Um dos momentos mais icônicos da segunda temporada ocorreu em 10 de junho de 1980. Após o jogo 7 das finais, o ônibus do Lakers foi abordado por uma multidão de torcedores do Celtics. Aproximadamente 100 torcedores de Boston expressaram sua rivalidade de forma intensa e perigosa. Sacudiram o ônibus violentamente, jogaram latas de cerveja e pedras contra as janelas. Ou seja, criaram um ambiente aterrorizante para os angelinos. O astro Magic Johnson, por exemplo, relembrou o medo que sentiu no momento.

Dessa forma, os fãs da NBA tiveram a oportunidade de entender um pouco mais sobre essa rivalidade. No entanto, o cancelamento precoce da série “Lakers: Hora de Vencer” por parte da HBO deixa um gostinho amargo. Afinal, as próximas temporadas mostrariam a volta por cima dos angelinos. Em 1985 e 1987, a equipe deu o troco no Celtics. Já em 1988, o título foi sobre os “Bad Boys” do Detroit Pistons.

O elenco da série tem nomes como John C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrien Brody, Jason Clarke e Jason Segel, entre outros.

A produção baseia-se no livro de não-ficção “Showtime: Magic, Kareem, Riley e a dinastia do Los Angeles Lakers de 1980”, escrito por Jeff Pearlman. A série é produzida por Adam McKay e Kevin Messick para a Hyperobject Industries.

Liderado por Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, o Lakers da década de 80 conquistou cinco títulos da NBA em um intervalo de dez anos. A era vencedora ficou conhecida como “Showtime”, pois o time apresentava um basquete ofensivo e plástico.

