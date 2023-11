Heat estaria de olho em troca por armador do Wizards

O Miami Heat está de olho em uma troca por um armador do Washington Wizards. Trata-se do experiente Tyus Jones. De acordo com Sean Deveney, do site Heavy, diversos executivos da NBA acreditam que franquia da Flórida deseja reforçar a posição. Assim, com a campanha ruim do time da capital norte-americana, o Heat pode explorar uma negociação.

Afinal, segundo as mesmas fontes, o Wizards não vê em Jones um dos pilares para uma reconstrução. Desta forma, poderia servir para uma equipe que visa ter profundidade na luta por um título da NBA. Como foi sua função, por exemplo, no Grizzlies.

“Ele é mais um cara que muitos concorrentes ao título estarão observando”, disse um executivo da Conferência Leste. “Acho que todos esperam que o Heat faça algum movimento. Ele é um cara durão, pode vir do banco e fará qualquer papel que você queira que seja preenchido. Ele é um pouco como um bulldog”, completou.

De acordo com o dirigente, no entanto, um problema pode ser o teto salarial. Isso porque Jones tem um ano de contrato por US$ 14 milhões. O Heat, entretanto, está mais de US$50 milhões acima do limite da NBA para a temporada.

“O problema é sempre fazer o dinheiro se encaixar”, finalizou o executivo.

Diante disso, analistas sinalizaram possíveis caminhos para o Heat viabilizar a troca. Caleb Martin, por exemplo, seria um deles. Por outro lado, a franquia não teria interesse em envolver o jogador. Então, outra opção seria mandar Kyle Lowry, que tem um acordo de US$30 milhões. Ainda assim, teria que trazer nomes que o Wizards não deseja seguir, como Delon Wright e Danilo Gallinari, por exemplo.

Além disso, o portal considera que Washington pode querer uma escolha de primeira rodada. Isso, novamente, como compensação para embarcar o contrato pesado de Lowry. Se o Heat não quiser esse tipo de acordo na troca pelo armador do Wizards, a única opção seria incluir Nikola Jovic. Algo que, mais uma vez, parece não estar nas opções.

Reposição para Gabe Vincent?

O interesse por Tyus Jones pode indicar a ideia de reposição para Gabe Vincent. Afinal, o armador, que está no Los Angeles Lakers, foi essencial para as campanhas recentes do Heat. Algo que Lowry, atual titular da posição, não consegue garantir.

Recentemente, aliás, Vincent chegou a comentar o motivo de sua saída. Segundo ele, este foi exatamente o mesmo que pode chegar uma troca por Jones: a falta de dinheiro.

“Acho que tive uma boa participação nos playoffs e, assim, o meu valor mudou. Uma vez que isso mudou, tudo ficou mais difícil”, comentou Vincent, em entrevista ao jornal Miami Herald. “Acho que Miami, a princípio, queria que eu seguisse lá. Naturalmente, eu estava interessado em continuar na equipe com a qual acabei de chegar às finais. Mais do que isso, a equipe com a qual estive nas últimas três ou quatro temporadas. Por isso, é lamentável que não tenha dado certo. Mas o meu valor mudou”.

