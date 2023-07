Fora o Heat, veja três opções de trocas para Damian Lillard

Uma das trocas mais comentadas na offseason é a de Damian Lillard para o Miami Heat. No entanto, a negociação virou novela a ponto da NBA intervir. Isso porque o astro do Portland Trail Blazers não escondeu que o time da Flórida é o único que gostaria de defender na temporada 2023/24. A liga, por sua vez, alertou que o agente do armador não poderia desestimular outras franquias a negociar. Então, trouxemos outros três cenários de troca para Lillard.

Afinal, após o posicionamento da NBA sobre outras trocas de Damian Lillard, que não seja para o Heat, ele garantiu que dará seu máximo por qualquer equipe. Segundo a liga, o jogador e seu agente, Aaron Goodwin, deram suas palavras.

“Goodwin negou ter declarado ou indicado, a qualquer time, que Lillard se recusaria a jogar por eles. Ambos afirmaram para nós que o atleta se comprometerá em cumprir seus serviços e contrato em qualquer cenário”, disse a NBA.

Portanto, Miami segue sendo favorito a conseguir o armador. Entretanto, após semanas de negociações travadas, o leque de opções pode ampliar. Lillard é uma das estrelas mais consagradas da liga e não faltariam interessados.

Da mesma forma, o Heat já estaria impaciente. A franquia coloca a culpa da lentidão na postura do Blazers. O time, a princípio, seria pouco claro sobre as intenções de retorno com a troca.

“Miami está frustrado por causa do progresso lento do negócio. Eles gostariam de saber o que Portland quer, mas recebem como resposta que devem trazer a sua melhor proposta. É claro que não possuem a oferta ideal por Damian. Por isso, sentem que as coisas poderiam avançar mais rápido se houvesse uma posição evidente do outro lado”, explicou Chris Haynes, do site Bleacher Report.

Philadelphia 76ers

Com a iminente saída de James Harden do Sixers, não é difícil imaginar um outro armador, do calibre de Lillard, jogando ao lado de Joel Embiid. No entanto, o que a franquia da Pensilvânia poderia oferecer?

O mais óbvio seria o 76ers trocar Harden por Lillard, mas isso não é realista. O valor de Harden não é o mesmo de outros tempos e, assim, seria cotado para outro movimento.

Tyrese Maxey, por sua vez, não é um nome que Philadelphia queira negociar, mas seria um dos principais nomes para a troca hipotética.

Além do jovem, Tobias Harris e uma escolha de primeira rodada de Draft poderia ser um pacote convincente. Por outro lado, não seria o cenário mais provável. Maxey não teria um encaixe preciso em Portland. Então, uma troca de três equipes pode ser a solução. Para isso, o Utah Jazz participaria do acordo.

Blazers recebe: Tobias Harris e três escolhas de primeira rodada

Jazz recebe: Tyrese Maxey

Sixers recebe: Damian Lillard

Brooklyn Nets

O Nets foi um dos primeiros times especulados para o astro. Aliás, antes mesmo que Lillard pedisse troca do Blazers. Assim, não é difícil imaginarmos uma negociação de sucesso. Vale lembrar que o armador tem ótima relação com Mikal Bridges e isso poderia favorecer um acordo.

Além disso, Brooklyn já foi cotado como uma terceira equipe no suposto acordo com o Heat. Mas, por enquanto, sem sucesso. Da mesma forma, o time de Nova York conseguiu escolhas de Draft nas negociações de Kyrie Irving e Kevin Durant. Então, pode usá-las para adquirir um astro do calibre de Lillard ao elenco.

Blazers recebe: Ben Simmons, Spencer Dinwiddie, Day’Ron Sharpe e três escolhas de primeira rodada

Nets recebe: Damian Lillard e Jusuf Nurkic

Chicago Bulls

Por fim, o Bulls é um time que já possui suas estrelas, mas não conseguiu bom desempenho nas últimas temporadas. O núcleo que gira em torno de Zach LaVine e DeMar DeRozan não teve sucesso. Então, buscar um outro astro pode mudar a “cara” do time.

Para isso, então, o futuro de LaVine em Chicago poderia ser posto em xeque. O alto contrato, afinal, se equipara ao de Lillard em Portland. Além disso, é difícil imaginar um cenário de troca sem envolver algum nome de peso como o do ala-armador. Lonzo Ball seria um nome direto, até pela posição, mas sua carreira está em jogo depois de mais uma lesão no joelho.

No entanto, um terceiro time precisaria entrar no hipotético acordo: o Houston Rockets. Assim, o time texano precisa estar disposto a mudar um pouco a filosofia de ter apenas jovens jogadores. Mas isso já está mudando, sobretudo, após as adições de Fred VanVleet e Dillon Brooks.

Blazers recebe: Kevin Porter Jr, Jalen Green, Jae’Sean Tate, Cam Whitmore e duas escolhas de primeira rodada (via Chicago)

Rockets recebe: Zach LaVine

Bulls recebe: Damian Lillard

