Hoje na Europa, Jabari Parker rasga críticas à NBA

Hoje no Barcelona, Jabari Parker está ganhando atenção com suas críticas contra a NBA, enquanto atua no basquete da Europa. A segunda escolha do Draft de 2014 foi a grande contratação da equipe catalã para a temporada 2023/24. O time, que perdeu Nikola Mirotic, contratou o norte-americano como substituto e um dos líderes da equipe.

Mas, são as entrevistas do ala-pivô que têm viralizado desde que se mudou para a Espanha. O jogador citou que a estrutura da NBA prejudica jogadores como ele. De acordo com Parker, nem todos querem vencer na liga dos EUA. A entrevista foi dada ao portal EuroHoops.

“O problema do torneio em si é que virou negócio. Você tem dez ou 12 times que tentam vencer todos os jogos. O resto está, acima de tudo, interessado em escolhas de recrutamento. Onde os bons jogadores como eu se enquadram nisso?”, indagou o atleta.

Publicidade

“Você precisa ser super bom, um gênio ou super ruim. Não há espaço para o meio da pirâmide. É só observar, por exemplo, alguns nomes como DeMarcus Cousins, John Wall, Dwight Howard. São caras que podem ser membros do Hall da Fama. Entretanto, estão fora da liga hoje. A competição em si fica muito diluída, infelizmente. Então, são muitas coisas fora do nosso controle. A EuroLiga é diferente”, explicou.

Ele também foi perguntado sobre as diferenças do jogo praticado no basquete europeu e na NBA. O jogador, porém, ainda não identificou grandes mudanças.

Leia mais!

Os cinco melhores jogadores da NBA que vieram da EuroLiga

Confira os times que terão mais escolhas de primeira rodada no Draft da NBA

França define prazo para ter Joel Embiid nas Olimpíadas de Paris

Publicidade

“Eu sou muito novo aqui, então vou perceber com o tempo. Mas, diria que é parecido com a faculdade ou o nosso ensino médio. Não há um espaçamento tão claro, você pode jogar mais no garrafão. Enfim, está sendo uma boa adaptação”, ressaltou.

Outra polêmica comentada pelo atleta de 28 anos foi a briga entre alguns astros da liga e o medalhista olímpico Noah Lyles. Na ocasião, o corredor citou que vencer a NBA não torna as franquias campeãs mundiais, como é um costume de se dizer nos EUA.

Publicidade

“O jogo evoluiu no mundo todo. Você assistiu a Copa do Mundo e viu a derrota da equipe norte-americana. É diferente, sobretudo, dos anos 60 e 70, quando o jogo era totalmente dos EUA. Acho que para ser campeão mundial é necessário vencer os melhores do mundo. É um fato que a Europa tem jogadores tão bons quanto os da NBA”, afirmou Jabari Parker.

“Como eu disse, a liga tem muitas particularidades que não permitem que certos nomes cresçam. Além disso é só olhar para alguns talentos reais que estão jogando aqui. Pense, por exemplo, em Alex Abrines, que jogou em OKC, ou Jan Vesely, que atuou no Wizards. Tem eu, meus companheiros,Tomas Satoransky e Willy Hernangómez. Então, é importante dar espaço para o jogo global. O esporte mudou”, concluiu.

Publicidade

Jabari Parker

Parker surgiu como grande promessa no Milwaukee Bucks, especialmente no lado ofensivo. No entanto, seu baixo nível defensivo e lesões graves no joelho diminuíram seu impacto. Ele atuou por cinco equipes diferentes nos seus últimos quatro anos de NBA. Por fim, em 2011/22, disputou 12 jogos pelo Boston Celtics, na sua passagem final pela liga.

No geral, Parker atuou em 310 partidas na NBA, entre 2014 e 2022. Suas médias, no período, são de 14,1 pontos e 5,5 rebotes. Além disso converteu 49,4% dos arremessos de quadra. Seu declínio na liga ocorreu após uma declaração polêmica. Em 2018, o ala-pivô disse que nenhum jogador é pago para defender na NBA.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA