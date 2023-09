Hora de ir embora! Bucks fecha troca por Damian Lillard

De acordo com o jornalista Adrian Wojnarowski, da ESPN, o Milwaukee Bucks fechou uma troca tripla envolvendo o astro Damian Lillard. O Portland Trail Blazers recebeu Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara e o direito de trocar as escolhas em 2028 e 2030, além de uma escolha de 2029 do Bucks. Em contrapartida, o Phoenix Suns fica com Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Litte e Keon Johnson. Lillard pediu a negociação no dia 1° de julho, após as movimentações iniciais do Blazers na agência livre.

Mas a insatisfação do armador com a franquia do Oregon vinha se arrastando há muito tempo. Sem um time forte para competir, ele insistia em ficar em Portland, mas pedia reforços. Então, após a última eliminação na fase regular, Lillard avisou que não gostaria de passar por uma reformulação. Assim, ele disse que Victor Wembanyama seria o único calouro que aceitaria.

Então, na loteria do Draft, o Blazers ficou com a terceira posição. Enquanto isso, o jogador reafirmou sua ideia de montar um grupo competitivo. Mas no recrutamento, Portland manteve as escolhas. Assim, os rumores sobre um eventual pedido de troca aumentaram de proporção. Foi feita uma reunião com o GM Joe Cronin na segunda-feira (26 de junho). Ali, Lillard deu um voto de confiança a Cronin, imaginando que a equipe poderia ficar mais forte na abertuda da agência livre.

No entanto, não foi como o atleta desejava. Logo após os primeiros movimentos, ele tomou sua decisão: era o momento do pedido para deixar o Blazers. Mas tinha um destino: o Miami Heat.

O problema é que o Heat jamais aumentou sua proposta, que tinha como principal nome o ala-armador Tyler Herro.

Foram quase três meses entre o pedido oficial de troca por parte de Damian Lillard para o Milwaukee Bucks e a negociação acontecer de fato. Enquanto nada acontecia, inúmeros rumores surgiram. Desde um terceiro time para participar até outras opções. O Toronto Raptors, por exemplo, apareceu como uma séria candidata. Depois, o Chicago Bulls. Enquanto isso, o armador seguia com apenas um destino em mente.

Lillard chegou a receber o convite de Jayson Tatum para jogar pelo Boston Celtics, mas o astro rejeitou a ideia.

Bucks surgiu do nada

Apesar de Damian Lillard desejar o Miami Heat, o Milwaukee Bucks apareceu apenas recentemente. Até então, os favoritos, além do Heat, eram Toronto Raptors e Boston Celtics. Agora, o astro vai competir ao lado de Giannis Antetokounmpo e Khris Middleton.

Enquanto isso, Jrue Holiday, que foi para o Blazers na negociação tinha a certeza que seguiria em Milwaukee até o fim de sua carreira. O Blazers deve tentar encontrar uma outra equipe para ele, de acordo com Wojnarowski.

Por fim, a ideia de que o Suns fosse o terceiro time da negociação já era algo que jornalistas informavam. Assim, Deandre Ayton vai jogar em Portland, enquanto o Suns terá Jusuf Nurkic.

Pedidos por reforços

Ao menos, nos últimos quatro anos, Damian Lillard rejeitou convites para se juntar a outros times. Pelo contrário, seu discurso sempre foi de apoio ao Blazers e pedidos de reforços nos bastidores. Ele queria vencer por Portland.

Mas o máximo que conseguiu foi uma final de Conferência, em 2019. Depois, a diretoria trocou cada um de seus colegas do quinteto titular, exceto o pivô Jusuf Nurkic e ele. No entanto, o que o Blazers recebeu não foi ao mesmo nível e, como consequência, o time deixou de competir pelos playoffs.

Então, após mais rumores de que ele pediria troca, ele reafirmou o desejo de permanecer e lutar por vitórias. A situação se agravou quando a diretoria pediu ao jogador para se afastar, antes do fim da temporada 2022/23. Afinal, ele ainda sonhava em brigar pela classificação. Entretanto, quando a equipe já não tinha mais chances, ele aceitou.

Agora, chegou o seu fim na equipe.

Pelo Blazers

Em Portland, Damian Lillard não conquistou títulos, mas ganhou reconhecimento individual. Ele foi eleito sete vezes para o All-Star Game, além de outras sete para os times ideais da NBA. Melhor calouro do ano de 2012/13, o armador recebeu, ainda, a indicação para os 75 melhores jogadores de todos os tempos da liga.

Foram 769 partidas em 11 temporadas. Assim, ele acumulou médias de 25.2 pontos, 6.7 assistências, além de um aproveitamento de 37.2% no perímetro. Lillard deixa o Blazers como o líder em cestas de três (2.387), lances livres (4.946) e pontos (19.376). Ele ficou em segundo em assistências (5.151) e cestas (6.281).

Um de seus melhores momentos foi a cesta que deu a vitória diante do Oklahoma City Thunder, nos playoffs de 2019. Ali, ele colocou o Blazers na decisão do Oeste.

Últimos anos

Portland piorou seu elenco nas últimas temporadas para, depois, brigar por escolhas altas. O famoso tank. Mas isso tudo com Lillard por lá, pedindo boas contratações e rejeitando a ideia de sair.

Em 2021, por exemplo, a equipe começou a se desfazer de um elenco realmente bom. Primeiro, mandou Gary Trent Jr e Rodney Hood para o Raptors por Norman Powell. Fez isso porque ficou com medo de perder Trent na agência livre. Só que Powell, cinco anos mais velho, também seria agente livre. Então, Portland estendeu seu contrato em agosto daquele ano.

Mas em fevereiro de 2022, mandou Powell, além de Robert Covington para o Los Angeles Clippers por Eric Bledsoe, Keon Johnson e Justise Winslow. Então, vamos lá. Trent, Hood e Covington viraram Bledsoe (jamais jogou por Portland), Johnson (62 jogos, mas com aproveitamento de 36.6% nos arremessos de quadra e 6.5 pontos) e Winslow (40 jogos e inúmeras contusões).

Depois, mandou CJ McCollum, Larry Nance Jr e Tony Snell por Nickeil Alexander-Walker, Josh Hart, Didi Louzada, Tomas Satoransky e uma escolha do Draft de 2022 de primeira rodada. Só que a pick dependia de outras situações e não foi para a equipe. Nenhum deles segue por lá.

Ou seja, o Blazers tinha uma boa base e poderia trocar para melhorar. Não o fez. Ele perdeu a paciência.

Com a troca, Damian Lillard vai jogar pelo Milwuakee Bucks, sempre em busca de um título para a carreira. Não era o seu destino favorito, mas terá sua grande chance.

