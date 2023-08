Hornets deve envolver Gordon Hayward em troca

Quando se trata de um jogador que Charlotte Hornets pode realizar troca na próxima temporada, Gordon Hayward é o mais provável. De acordo com Andy Bailey, do portal Bleacher Report, ele está na lista de astros que podem ser transferidos em 2023/24. O jornalista não mediu palavras para explicar a razão disso.

“A explicação neste caso é muito simples. Contratos expirantes ainda podem ter valor para times que querem mover salários grandes indesejados. A temporada de 2023/24 é a última do acordo de Gordon Hayward”, escreveu Bailey.

“A outra razão disso envolve a dificuldade de Hayward em se manter saudável e jogar bem em um time do Hornets que está entre ruim e medíocre”.

Então, o analista vê a troca de Gordon Hayward do Hornets como algo quase certo. A equipe está apostando no futuro e no desenvolvimento de LaMelo Ball e Brandon Miller como astros. O primeiro precisa se manter saudável e se solidificar entre os melhores armadores da NBA. Enquanto a segunda escolha do Draft precisa provar que escolher ele no lugar de Scoot Henderson não foi um erro.

Mas ainda tem o fato de que Miles Bridges vai retornar para a próxima campanha. Bridges não atuou em 2022/23 por problemas fora das quadras e já acertou o novo contrato. Com a sua suspensão (30 jogos), a liga entende que ele já cumpriu 20 deles. Assim, o ala fica fora dos dez primeiros embates e Hayward terá o período para “aparecer” e, depois, sair em troca.

Hayward, de 33 anos, não faria mais sentido para uma franquia que aceitou entrar em reconstrução. Em 2020, ele assinou com o Hornets um contrato de quatro anos por US$120 milhões. Na época, o valor alto por um jogador com grave histórico de lesões já parecia arriscado. Estender o acordo, agora, não parece entrar nos planos do time. Em 2023/24, o ala vai receber US$31,5 milhões em seu contrato expirante.

Em três temporadas, Hayward participou de 143 jogos com o Hornets, ficando de fora em 103. Ele anotou 16,6 pontos, 4,9 rebotes, 3,9 assistências e um roubo de bola em 32 minutos como média no time. Seu aproveitamento foi de 46,9% nos arremessos de quadra e 38,1% do perímetro.

PJ Washington renova com o Hornets

O ala-pivô PJ Washington renovou o seu vínculo com o Charlotte Hornets. A informação é do insider Adrian Wojnarowski, da ESPN. Segundo a publicação, o acordo é válido por três temporadas. Dessa forma, o jogador de 25 anos vai receber US$48 milhões em salários até 2026.

Washington era agente livre restrito nesta offseason. Ou seja, o time de Charlotte poderia cobrir quaisquer ofertas que ele viesse a receber. No entanto, a permanência no Hornets indica que o jogador não recebeu propostas mais vantajosas.

Apesar disso, a saída de Washington chegou a ser especulada. Afinal, o Cleveland Cavaliers tinha interesse em adquirir o ala-pivô, mas por meio de uma sign and trade. No entanto, a negociação não foi adiante.

