Ideia de troca da ESPN tem Tyrese Maxey no Blazers

A pré-temporada da NBA está cercada de rumores e um deles envolve uma troca de Tyrese Maxey para o Portland Trail Blazers. A ESPN apontou um cenário em que o armador do Philadelphia 76ers seria enviado ao time de Oregon. Além disso, a hipotética negociação envolveria Damian Lillard e James Harden.

A insatisfação dos astros nas suas atuais equipes são as duas grandes novelas da liga neste momento. Lillard já foi especulado em diversas franquias como Miami Heat e Toronto Raptors. Harden, por sua vez, sinalizou um provável retorno ao Houston Rockets.

Até o momento, no entanto, nenhum destes negócios aconteceu. Então, por que não envolver as duas estrelas em uma mesma troca? Na sugestão da ESPN, Philadelphia 76ers, Los Angeles Clippers e Portland Trail Blazers participariam de um movimento triplo.

Na sugestão, o 76ers ganharia uma outra estrela para o lugar de Harden. Damian Lillard seria enviado à franquia, afinal. Além disso, Philadelphia ainda receberia Terance Mann, do Blazers e Norman Powell e Robert Covington, do Clippers.

Para ganhar este pacote, o Sixers enviaria Harden e Tobias Harris para o Clippers. A equipe angelina, inclusive, é a que menos ganharia novos nomes. Ainda assim, teria no ex-MVP para completar um big three com Paul George e Kawhi Leonard.

O Blazers, por outro lado, não conseguiria nenhuma estrela, mas teria Tyrese Maxey em troca. Jovem, ele é um nome em ascensão na NBA. Além disso, a ESPN ainda projeta Furkan Korkmaz e Jaden Springer, do Sixers, Nicolas Batum, Amir Coffey, Marcus Morris, e duas escolhas de primeira rodada, vindo de Los Angeles.

O movimento sugerido pela emissora entra como mais um capítulo da novela protagonizada por Harden e Lillard. Os astros desejam uma troca. Suas equipes também não negam. Ainda assim, a menos de um mês da temporada 2023/24, os astros seguem nas franquias.

Um rumor recente, neste caso envolvendo Lillard, é de uma possível troca para o Toronto Raptors. Ainda não existem detalhes concretos sobre uma possível proposta dos canadenses ao Portland Trail Blazers. Por sinal, não se sabe se já houve uma base discutida de troca.

Mesmo assim, as especulações começam a ganhar forma. Uma oferta, neste caso, pode envolver OG Anunoby, Gradey Dick e escolhas de Draft.

Segundo Ethan Skolnick, da rede Five Reasons Sports, no entanto, o craque veria o time como o “pior destino possível” em uma negociação. “Damian deseja jogar em Miami, mas não criaria problemas se fosse enviado para Chicago ou algumas outras equipes. Toronto, por outro lado, não agrada mesmo”, revelou o jornalista.

E James Harden?

Já Harden está de olho apenas em uma troca para o Clippers. De acordo com Jake Fischer, do portal Yahoo! Sports, o armador espera que o 76ers consiga fechar negócio com os angelinos. “Fontes me disseram que o imbróglio segue na Filadélfia, onde Harden ainda tem a esperança de ser negociado com o Clippers”, revelou.

No entanto, a notícia mais recente sobre a aguardada troca não favoreceu Harden. De acordo com Brian Windhorst, da ESPN, o Clippers encerrou as conversas com o Sixers. Ou seja, desistiu de tentar a contratação do astro.

“O Clippers tentou negociar uma troca por James Harden, mas o acordo não aconteceu. E, pelo que entendi, foi a direção do Clippers que disse: ‘Ok, não há acordo aqui. Vamos seguir em frente.’ Embora eu pense que a franquia certamente poderá tentar uma nova investida no meio da temporada. Mas, presumo que, no momento, esse é o caminho que o Clippers seguirá”, afirmou jornalista.

Enquanto nada acontece, os armadores seguem nas suas equipes atuais. Ainda assim, tudo pode acontecer, seja nesta offseason ou no meio da temporada.

