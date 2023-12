Invicto, Ja Morant comanda Grizzlies em vitória sobre Pelicans

Não foi lindo, mas o resultado está aí. Ja Morant comandou a vitória do Memphis Grizzlies sobre o New Orleans Pelicans fora de casa por 116 a 115. Apesar de o Grizzlies começar a temporada sem o astro, desde o seu retorno a equipe ainda não perdeu. Passou perto, mas Memphis venceu a sua quarta consecutiva, a melhor fase até o momento. Morant anotou 31 pontos e distribuiu sete assistências, enquanto Desmond Bane contribuiu com 27 pontos e sete passes decisivos. Por outro lado, Brandon Ingram fez 24 pontos e Zion Williamson adicionou 23.

Mas para Ja Morant conquistar o difícil triunfo para o Grizzlies sobre o Pelicans fora de casa, foi necessário passar pela prorrogação. No entanto, se Jaren Jackson Jr tivesse feito um lance livre no fim do tempo regulamentar, não seria necessário passar pelo sufoco nos cinco minutos posteriores.

Jogando em seu domínio, o Pelicans viu o Grizzlies começar melhor, com Ja Morant e Desmond Bane comandando o ataque de Memphis. A diferença chegou a ser de oito quando Xavier Tillman fez para os visitantes, mas New Orleans virou no início do segundo quarto. Apesar de o time de fora conseguir retomar a vantagem no placar, com Bane, aquilo foi por pouco tempo. Depois, os anfitriões sempre estiveram com o controle do jogo até o fim do primeiro tempo, quando vencia parcialmente por 48 a 43.

Então, na volta do intervalo, New Orleans seguiu mantendo a liderança. Apesar de Ja Morant fazer de tudo para o Grizzlies virar, era o Pelicans quem comandava o placar. CJ McCollum fez de três e os donos da casa venciam por 59 a 52. Mas Morant insistia e ele fez cinco pontos consecutivos e a diferença caiu para dois. Só que depois disso, o Pelicans retomou o seu melhor nível e começou a abrir.

Em pouco tempo, New Orleans teve uma sequência de 17 a 2 e, então, o placar estava em 77 a 63. Ja Morant ainda fez para o Grizzlies, mas o Pelicans liderava por 15 antes do último quarto. Então, Marcus Smart, que retornou de lesão no tornozelo após perder mais de um mês de ação, iniciou a reação de Memphis com duas cestas de três consecutivas. Então, a diferença caiu para sete, restando cerca de oito minutos para o fim.

A vantagem que o Pelicans tinha foi despencando, enquanto o volume de bolas de três do Grizzlies crescia cada vez mais. Quando restava pouco mais de um minutos, Memphis cortou para dois. Jonas Valanciunas fez para New Orleans, mas Bane acertou de três, diminuindo a diferença para um. A defesa do Grizzlies funcionou e, então, Morant foi para a cesta e sofreu falta. No entanto, a arbitragem reviu o lance e concluiu que não houve infração. Mas Jackson recebeu falta de Valanciunas e teve dois lances livres. Ele acertou o primeiro, mas errou o segundo. Assim, o jogo estava empatado e iria para o tempo extra.

Prorrogação

Então, o Grizzlies conseguiu tomar a liderança no começo da prorrogação. Primeiro, com Ja Morant. Depois, Smart fez cesta, sofreu falta e acertou o lance livre para deixar em 107 a 104. Brandon Ingram descontou, enquanto Zion Williamson empatou em 107. Morant e, depois, Jackson, colocaram Memphis na frente por 113 a 109. O armador ampliou a diferença para seis. Ingram acertou de três.

Bane sofreu falta restando cerca de três segundos e precisava fazer ao menos um lance livre. E fez. Então, McCollum ainda acertou de três, mas não havia mais tempo. Assim, o Grizzlies conquistou a sua quarta vitória consecutiva. Em contrapartida, o Pelicans perdeu a terceira das últimas quatro partidas.

(10-19) Memphis Grizzlies 116 x 115 New Orleans Pelicans (17-14)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 31 5 7 1 2 Desmond Bane 27 4 7 0 1 Jaren Jackson Jr 19 10 1 1 1 Marcus Smart 13 1 3 5 1 Vince Williams 6 8 3 1 3

Três pontos: 10-31; Murphy (3-6)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Brandon Ingram 24 6 7 3 4 Zion Williamson 23 11 1 1 0 Jonas Valanciunas 17 13 0 1 1 CJ McCollum 16 2 2 1 1 Trey Murphy 10 7 1 2 0

Três pontos: 9-25; Cunningham (3-4)

(15-15) Brooklyn Nets 118 x 112 Detroit Pistons (2-28)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Johnson 24 2 1 1 0 Mikal Bridges 21 4 3 0 0 Cam Thomas 17 1 1 0 0 Day’Ron Sharpe 11 11 3 2 4 Nic Claxton 11 11 2 0 3

Três pontos: 9-22; Johnson (4-6)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 41 9 5 1 1 Bojan Bogdanovic 23 3 2 0 0 Alec Burks 15 5 0 0 0 Jalen Duren 12 15 4 1 1 Jaden Ivey 9 3 4 3 1

Três pontos: 9-25; Cunningham (3-4)

(18-11) Orlando Magic 127 x 119 Washington Wizards (5-24)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 28 8 9 1 1 Paolo Banchero 24 3 8 1 1 Anthony Black 23 6 1 4 0 Cole Anthony 11 3 4 1 0 Goga Bitadze 10 7 3 0 1

Três pontos: 12-26; Black (4-6)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 30 2 3 3 0 Tyus Jones 22 6 6 1 1 Kyle Kuzma 17 4 6 0 1 Daniel Gafford 13 13 3 2 3 Corey Kispert 15 4 1 0 0

Três pontos: 16-42; Poole (6-11)

(12-18) Atlanta Hawks 113 x 118 Chicago Bulls (14-18)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 21 2 13 1 0 Bogdan Bogdanovic 22 3 1 0 0 Dejounte Murray 17 6 4 2 1 Saddiq Bey 13 8 0 1 0 Clint Capela 13 5 1 0 1

Três pontos: 13-46; Bogdanovic (3-12)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Andre Drummond 24 25 1 3 2 DeMar DeRozan 25 2 6 1 0 Ayo Dosunmu 19 7 4 3 0 Coby White 19 5 5 0 0 Alex Caruso 11 5 5 2 0

Três pontos: 7-25; DeRozan (2-3)

(15-14) Indiana Pacers 123 x 117 Houston Rockets (15-13)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 33 6 10 1 0 Myles Turner 18 5 1 0 2 Isaiah Jackson 11 8 0 1 3 Jalen Smith 12 8 1 1 2 Andrew Nembhard 11 2 6 0 0

Três pontos: 19-43; Haliburton (7-13)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Alperen Sengun 30 16 5 4 0 Fred VanVleet 18 4 9 2 1 Tari Eason 16 8 1 2 0 Aaron Holiday 15 3 1 1 0 Jabari Smith Jr 10 6 0 1 1

Três pontos: 5-24; Holiday (3-6)

(13-18) Utah Jazz 130 x 118 San Antonio Spurs (4-25)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 31 12 2 1 0 Jordan Clarkson 24 6 8 0 0 Collin Sexton 20 3 6 1 1 Walker Kessler 11 7 1 1 4 Keyonte George 10 0 4 1 0

Três pontos: 16-43; Markkanen (5-9)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 26 4 3 0 0 Devin Vassell 22 4 3 3 0 Jeremy Sochan 19 5 3 0 0 Victor Wembanyama 15 7 4 1 5 Julian Champagnie 16 5 1 2 1

Três pontos: 16-35; Vassell (5-10)

(22-7) Minnesota Timberwolves 106 x 129 Oklahoma City Thunder (19-9)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 25 7 6 1 0 Mike Conley 17 2 4 2 0 Karl-Anthony Towns 16 6 1 0 0 Rudy Gobert 10 5 0 0 0 Naz Reid 6 7 0 0 0

Três pontos: 12-27; Conley (5-7)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 34 6 9 2 1 Chet Holmgren 20 4 5 0 1 Lu Dort 20 4 0 2 2 Jalen Williams 21 1 3 0 2 Josh Giddey 10 2 7 0 0

Três pontos: 18-39; Dort (5-6)

(17-12) Sacramento Kings 113 x 130 Portland Trail Blazers (8-21)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 43 8 4 2 1 Domantas Sabonis 34 12 5 0 0 Harrison Barnes 9 5 1 1 0 Malik Monk 7 1 4 0 1 Keegan Murray 5 4 2 0 1

Três pontos: 10-42; Fox (7-15)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 29 4 3 1 0 Duop Reath 25 9 0 1 1 Malcolm Brogdon 19 5 6 0 0 Scoot Henderson 17 1 11 0 0 Jabari Walker 17 6 1 0 0

Três pontos: 16-41; Simons (5-13)

(7-21) Charlotte Hornets 104 x 113 Los Angeles Clippers (18-12)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Ala n°0 21 11 5 0 2 Terry Rozier 18 4 7 1 0 PJ Washington 18 8 3 2 0 Nick Richards 13 10 2 0 1 Bryce McGowens 10 3 2 0 0

Três pontos: 6-29; n°0 (3-10)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 29 6 8 2 1 Paul George 25 4 4 0 0 Ivica Zubac 18 14 4 1 1 Russell Westbrook 14 11 6 2 1 Daniel Theis 10 4 0 0 0

Três pontos: 14-34; Harden (6-12)

