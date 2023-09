Irmã de jogadora ameaça Kevin Porter após agressão

O armador Kevin Porter, do Houston Rockets, recebeu ameaças da irmã de Kysre Grondrezick, após agredir a jogadora. Kalabrya usou os storys do Instagram para ‘intimidar’ o camisa 3, que foi preso na segunda-feira (11).

“Se você acha que vai tocar na minha irmã e não vai ser tocado, conte seus malditos dias”, escreveu Kalabrya. “É melhor orar e ter esperança para que volte a andar algum dia, quanto mais driblar”, seguiu.

A mensagem não parou por aí e Kalabrya completou: “você pode ter escapado dessa m**da no passado, porque sua mãe não te bateu, mas nós espancamos maricas que ficam pintando as unhas como você todos os dias. Não apareça naquela casa. Nós vamos fazer isso com você. Seu idiota”.

As ameaças aconteceram após Porter agredir sua namorada, Kysre, jogadora da WNBA. De acordo com a rede ABC News, ele segue sob custódia no 17° distrito policial. O caso ocorreu no Millennium Hotel, que fica na região da Times Square, em Nova York.

Ainda conforme relatos da ABC, o armador voltou ao hotel na manhã de ontem e ficou por cerca de uma hora. Foi quando agrediu e tentou estrangular Gondzrezick. Após ouvirem gritos e pedidos de socorro, seguranças invadiram, mas o jogador estaria “incontrolável”. Assim, a polícia o prendeu logo ao chegar no local. Ela foi para o hospital e teria várias lesões, além de uma fratura.

Até o momento, o Rockets, franquia que Porter defende, informou apenas que está em processo de recebimento de informações sobre o caso. “Nós não temos nenhum comentário no momento”, informou a franquia.

Agente livre na WNBA, Kysre Gondrezick atuou pelo Indiana Fever na temporada 2021. No entanto, a equipe o dispensou. Depois, ela chegou a fechar com o Chicago Sky, mas não ficou para a temporada 2022. Ela é filha de Grant Gondrezick, que jogou na NBA pelo Phoenix Suns e Los Angeles Clippers nos anos 80.

Irmã de jogadora, que ameaçou Kevin Porter, tem histórico de agressão

A irmã de Kysre, Kalabrya, se envolveu em um caso de violência doméstica em julho de 2021. Na época, agrediu o ex-quarterback da NFL Dwayne Haskins, ex-Pittsburgh Steelers. A agressão aconteceu durante uma briga do casal, em Las Vegas.

De acordo com os relatos, a mulher golpeou o jogador com um soco na boca, cortando seu lábio superior e causando a perda de um dente. Na ocasião, a polícia foi acionada e o atleta foi conduzido a um hospital. Ela respondeu por violência doméstica e agressão.

Kevin Porter

Essa não é a primeira vez que Porter se envolve em uma polêmica. Em janeiro de 2021, enquanto defendia o Cleveland Cavaliers, o armador teve um surto por conta do seu armário.

Na época, o Cavs mudou sua posição dentro do vestiário para um lugar onde ficavam jogadores novatos ou com poucos minutos. Porter não se conteve e começou a discutir com o então GM Koby Altman. Depois, ele começou a atirar comida para todos os lados, aos gritos. A situação forçou a troca do jogador para o Houston Rockets.

Com a equipe texana, Kevin Porter estendeu seu contrato no último ano e vai receber US$82.5 milhões até 2027. Trigésima escolha do Draft de 2019, ele obteve médias de 19.2 pontos, 5.7 assistências e 5.3 rebotes, enquanto acertou 36.6% dos arremessos do perímetro na temporada 2022/23 da NBA.

