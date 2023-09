Irmão de Austin Reaves responde críticas sobre Copa do Mundo

Austin Reaves está ocupando um importante papel vindo do banco para os Estados Unidos na Copa do Mundo. No entanto, após a seleção americana perder para a Lituânia no domingo (3), muitas críticas caíram sobre o jovem ala-armador. Isso fez com que seu irmão, Spencer, se pronunciasse nas redes sociais.

“As pessoas realmente têm tweets dizendo ‘Austin Reaves é horrível’ nos rascunhos só esperando por um jogo ruim”, escreveu com emojis de risada.

A derrota de 110 a 104 para a Lituânia foi a primeira dos EUA no Mundial de Basquete. Além disso, os adversários passaram o jogo inteiro na frente, começando com a vantagem de 19 pontos no primeiro quarto. A reação dos torcedores, que já tinham dúvidas sobre suaa convocação, então, foi de criticas.

Anthony Edwards fez 35 pontos e três roubos de bola na partida. Ao mesmo tempo, Austin Reaves fez sete pontos em 13 minutos. Além disso, teve cinco faltas pessoais, que levaram a sua expulsão nos minutos finais do último quarto. Seu aproveitamento foi 25% nos arremessos gerais (1/4) e 100% do lance livre (5/5).

Os titulares Jaren Jackson Jr e Josh Hart também não foram bem no jogo. O primeiro jogou 15 minutos e fez três pontos e três assistências, acertando só uma das três bolas que tentou. Além disso, foi expulso por ter cinco faltas pessoais. Hart jogou 13 minutos e errou o único arremesso que tentou. Desse modo, acabou o confronto com zero pontos e dois rebotes.

Mas na terça-feira (5), os EUA se recuperaram. Isso porque amassaram a Itália nas quartas de final. Com uma vantagem de quase 40 pontos, não deu chance ao adversário. Como resultado, o time comandado por Steve Kerr se classificou à semifinal da competição. Agora, aguarda o vencedor de Alemanha e Letônia, que se enfrentam nesta quarta-feira.

Trash talk viral

Austin Reaves viralizou nas redes sociais após ser alvo do trash talk de Vaidas Kariniauskas, da Lituânia, nesta Copa do Mundo. Muitos perguntaram a razão de o ala-armador ter sido caçado pelo adversário. Vaidas, então, revelou que o irmão de Reaves pediu para que ele irritasse Austin.

“Nada pessoal, apenas amor pelo jogo”, disse Vaidas. “Eu joguei com o irmão dele no último ano. Então falei com ele antes da partida e ele disse: ‘Faça trash talk com ele’. Então foi o que fiz”.

Spencer Reaves gostou do resultado e publicou uma mensagem ao antigo colega de time em suas redes sociais.

“Preciso de uma revanche na final”, disse Spencer. “Boa vitória hoje para meu amigo V! EUA vai dar a volta por cima!”.

Na segunda-feira (4), Austin Reaves comentou sobre o confronto contra Vaidas na Copa do Mundo.

“É basquete. Ele está competindo, eu estou competindo”, afirmou Reaves. “Não sinto nada demais em relação a ele ter feito aquilo… Já teve muitas vezes em minha carreira que me olharam de canto ou fizeram algo. No final das contas, isso não importa. Ele jogou bem, eles jogaram bem”.

