Isaiah Mobley brilha, Cavs bate Rockets e é campeão invicto da Summer League

O Cleveland Cavaliers é campeão invicto da Summer League 2023. Com 28 pontos e 11 rebotes, Isaiah Mobley liderou o Cavs na vitória diante do Houston Rockets por 99 a 78. Sam Merrill adicionou 27 pontos e Emoni Bates fez outros 19. Eleito MVP do torneio, Cam Whitmore teve problemas com os arremessos no começo do jogo, mas terminou com 14 pontos (6-17). No entanto, o cestinha de Houston foi Nate Hinton, com 18.

O Cavs abriu vantagem logo cedo, enquanto Witmore não conseguia pontuar. Então, com quatro minutos de jogo, Cleveland liderava por 14 a 4. Depois, a diferença continuou subindo e chegou aos 14, após enterrada de Emoni Bates. Enquanto isso, Mobley já somava 11 pontos. Nos lances livres, Craig Porter aumentou para 16, no início do segundo período. Fabian White ampliou em 34 a 16, mas aí veio a reação de Houston.

Whitmore começou a acertar seus arremessos e, então, toda a diferença caiu para três, quando Fletcher Magee converteu sua tentativa. Ao fim do primeiro tempo, entretanto, Cleveland seguia na frente, por 51 a 44.

Mas na volta do intervalo, o Cavaliers anotou nove pontos sem resposta de Houston e a diferença voltou aos 18. O Rockets ainda tentou cortar, mas Bates e, especialmente Sam Merrill, tinham outros planos. Merrill acertou de três para deixar em 77 a 56. Nate Hinton fez para a equipe texana, mas Isaiah Mobley deixou o Cavs na frente por 79 a 59 contra o Rockets.

Por fim, no quarto decisivo, Houston começou a diminuir a larga diferença e, após cesta de Hinton, o placar apontava 79 a 64 para o Cavs. Mas a tentativa de reação durou pouco e Mobley voltou a pontuar no garrafão. Assim, Cleveland liderava por 85 a 77, restando cinco minutos para o fim.

Apesar de o Rockets tentar cortar, o resultado era o mesmo. Sempre que Houston pontuava, o Cavaliers respondia. Então, Merrill fez de três, deixando em 92 a 73, faltando pouco mais de três minutos para acabar. Já com os reservas em quadra, Cleveland apenas esperou o fim para comemorar o triunfo.

