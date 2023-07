Isaiah Mobley lidera, Cavs vence e faz final da Summer League contra o Rockets

O Cleveland Cavaliers vai encarar o Houston Rockets na decisão da Summer League. O Cavs e Rockets chegam invictos após o time de Ohio superar o Brooklyn Nets por 102 a 99 com 23 pontos de Isaiah Mobley. Enquanto isso, o Rockets superou o Utah Jazz 115 a 101 com três jogadores anotando 20 pontos ou mais.

Aliás, o Jazz também chegou ao seu último jogo sem perder nenhuma na competição. Ou seja, de qualquer forma, a decisão teria uma equipe invicta. Como o Cavs, de Isaiah Mobley, encara o Rockets na final, um time será campeão com 100% de aproveitamento.

Publicidade

A partida acontece na segunda-feira, às 22h (horário de Brasilia).

Outros jogos

O Dallas Mavericks superou o Atlanta Hakws por 100 a 80 com Jordan Walker no comando. Walker anotou 22 pontos, enquanto Brandon Randolph adicionou outros 20. Pelo Hawks, Kobe Bufkin fez 18, mas o brasileiro Márcio Santos finalmente fez sua primeira partida no torneio. O ala produziu dois pontos e seis rebotes em 17 minutos.

Publicidade

Marcus Sasser liderou todos os cestinhas do domingo com 40 pontos na vitória do Detroit Pistons sobre o Indiana Pacers por 100 a 85. Sasser distribuiu cinco assistências e converteu cinco das nove tentativas de três, enquanto Stanley Umude somou 13 pontos e nove rebotes. Pelo Pacers, Isaiah Wong anotou 24 pontos.

Orlando Robinson obteve 27 pontos, nove rebotes e seis assistências no triunfo do Miami Heat por 104 a 78 diante do Portland Trail Blazers. Por outro lado, Duop Reath foi o melhor de Portland, com 18 pontos e seis rebotes.

Leia mais

Sem Victor Wembanyama, o San Antonio Spurs bateu o Oklahoma City Thunder por 98 a 94. Erik Stevenson registrou 23 pontos, sete rebotes e quatro assistências, enquanto Javante McCoy anotou 18. Pelo Thunder, Jared Butler foi o cestinha da partida, com 31 pontos.

Publicidade

O Philadelphia 76ers venceu o New Orleans Pelicans por 117 a 114. Javonte Smart ficou com 23 pontos e nove assistências, mas DJ Steward brilhou mais uma vez no torneio, com 36 pontos, seis assistências e cinco rebotes. Pelo Pelicans, E.J. Liddell anotou 23 pontos em 24 minutos, enquanto Landers Nolley adicionou outros 22. Já Dyson Daniels, produziu 12 pontos, 11 rebotes e oito assistências.

Por fim, o Los Angeles Lakers ganhou do Los Angeles Clippers por 104 a 103. Apesar de ser um dos cestinhas da partida, LJ Figueroa perdeu três lances livres consecutivos, dando a chance ao Clippers de empatar, restando 3.4 segundos para o fim. Então, Matt Morgan igualou o placar em 103, faltando 0.4 segundo. Mas na saída de bola, Keaton Wallace fez falta em Cole Swider, que não desperdiçou o lance livre para confirmar a vitória.

Publicidade

D’Moi Hodge e Figueroa fizeram 23 pontos pelo Lakers, enquanto Xavier Moon flertou com um triplo-duplo pelo Clippers, com 21 pontos, dez assistências e oito rebotes.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA

Instagram

Twitter

Facebook

Grupo no Whatsapp