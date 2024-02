Isaiah Stewart dá soco em Drew Eubanks e é preso

Pouco antes do jogo entre Detroit Pistons e Phoenix Suns, aconteceu uma confusão entre dois jogadores. De acordo com Shams Charania, do site The Athletic, Isaiah Stewart (Pistons) deu um soco em Drew Eubanks (Suns) na volta para o túnel que leva para os vestiários. Mas a situação foi controlada rapidamente com a ajuda de seguranças e, depois, de policiais. Segundo Charania, a polícia de Phoenix comunicou que Stewart foi preso e liberado após ser citado nos autos.

O Suns divulgou um comunicado informando sobre o que houve entre os dois e garantiu que vai defender seu jogador.

Publicidade

“O ataque a Drew Eubanks não foi provocado e atos de violência como este não são aceitáveis. Nós vamos continuar apoiando Drew e vamos trabalhar para provarmos o que aconteceu”, informou o Suns.

Drew Eubanks afirmou aos jornalistas que Isaiah Stewart e ele estavam discutindo e, então, o jogador de Detroit o acertou com um soco. No entanto, os seguranças rapidamente apareceram e separaram os atletas.

“Ainda estamos colhendo informações sobre o que aconteceu, mas também o que provocou a ação de Stewart e colaborando com a NBA e as autoridades locais”, divulgou o Suns.

Publicidade

De acordo com fontes do site The Athletic, Stewart e Eubanks estavam se encarando até que o ala-pivô do Pistons o acertou na boca. Policiais apareceram e trabalharam no local. Enquanto isso, a NBA deverá receber imagens de toda a situação para tomar providências.

Leia mais

Isaiah Stewart não é exatamente um desconhecido quando o assunto é briga. Em novembro de 2021, LeBron James e ele se envolveram em uma discussão após o jogador do Los Angeles Lakers o acertar com o cotovelo e uma confusão começou. James foi expulso. No entanto, Stewart quis partir para cima do jogador do Los Angeles Lakers diversas vezes. Mas nada aconteceu ali posteriormente.

Publicidade

Como resultado, a NBA anunciou a suspensão dos dois jogadores. Enquanto James pegou um jogo, Stewart ficou fora por duas partidas. Na época, LeBron reclamou, pois acreditava ser injusto perder um embate por algo que não foi por querer.

“Eu odiei ver a confusão que formou-se em seguida, mas não achei que merecesse uma suspensão. Pensei que a expulsão viria porque o que aconteceu depois foi bem pesado. Manter-me no jogo, provavelmente, criaria um clima muito ruim com a torcida. Mas a suspensão? Não acho que merecia ter recebido esse gancho, porém a liga tomou a sua decisão e estamos aqui agora”, disse o astro na época.

Publicidade

Stewart está fora por lesão no tornozelo e não atuou nos últimos oito jogos, incluindo contra o Suns. Eubanks obteve seis pontos e sete rebotes em 18 minutos, enquanto Phoenix venceu por 116 a 100.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA