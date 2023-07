Isaiah Stewart estende contrato com o Pistons

De acordo com o jornalista Adriam Wojnarowski, da ESPN, o Detroit Pistons estendeu o contrato do pivô Isaiah Stewart. Agora, o jogador vai receber US$60 milhões por quatro anos, mas pode atingir US$64 milhões em incentivos durante o período. No entanto, o atleta é o primeiro jogador do Draft de 2020 a não receber a extensão máxima.

Isaiah Stewart é o primeiro a renovar o contrato com o Pistons desde a chegada de Troy Weaver como GM. Nas últimas três temporadas, ele foi titular em 132 dos 189 jogos. Entretanto, existe a chance de o novo técnico da equipe, Monty Williams, utilizar uma formação diferente, com dois pivôs. Aliás, Detroit já está testando na Summer League, com Jalen Duren e James Wiseman.

Uma curiosidade é que o Pistons não tinha uma extensão designada de contrato com um calouro desde 2008. Na ocasião, a foi feita com Jason Maxiell. A equipe até renovou com Andre Drummond oito anos depois, mas não se tratava do mesmo tipo de acordo. O pivô era um agente livre restrito. Então, o time poderia igualar qualquer oferta. Por fim, ele aceitou US$127 milhões por cinco anos.

Mudança de estilo

O jovem chegou como um pivô em Detroit na temporada 2020/21, sendo reserva imediato de Mason Plumlee. Entretanto, na campanha seguinte, já assumiu o posto de titular, obtendo a maior média de rebotes da carreira (8.7). Mas em 2022/23, vários jogadores da mesma posição chegaram, como o calouro Jalen Duren, Marvin Bagley e, por fim, James Wiseman.

Stewart seguiu no quinteto inicial, mas como ala-pivô. Ele teve, por exemplo, sua média mais alta em tentativas de bolas de três. Foram 4.1 em 2022/23. Antes, ele jamais superou um por partida.

Entretanto, o aproveitamento não foi bom: 32.7%. Sua versatilidade crescente também aumentou seu número de duplos-duplos (13 no último ano). Sua temporada foi acabou após 50 jogos, por conta de uma lesão no ombro, em março.

Mercado animado

O Detroit Pistons planeja ser mais competitivo na próxima campanha. O time conseguiu duas adições em trocas. Chegaram o armador Monte Morris (ex-Washington Wizards) e o ala Joe Harris (ex-Brooklyn Nets).

Assim como os dois veteranos, a temporada marca o retorno de Cade Cunningham. O armador só participou de 12 jogos, por causa de uma fratura por estresse na canela. Enquanto esteve saudável, suas médias foram de 19.9 pontos, 6.2 rebotes e 6.0 assistências.

Além disso, o Pistons selecionou Ausar Thompson como a quinta escolha no Draft. O elenco mistura nomes jovens a outros veteranos como Bojan Bogdanovic e Alec Burks.

