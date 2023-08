Itália está pronta para a disputa do Mundial de Basquete: confira os jogadores

Após enfrentar a Turquia, China, Sérvia, Grécia, Porto Rico, Brasil e Nova Zelândia nos amistosos, a Seleção Italiana vai para a Copa do Mundo com apenas uma derrota. Desse modo, está em oitavo no ranking oficial da FIBA. Então, confira a seguir os jogadores da Itália para o Mundial de Basquete.

O começo do torneio será nesta sexta-feira (25). A Seleção Italiana, então, estreia no mesmo dia, em duelo com a Angola às 05h. Além disso, os confrontos com os outros times do grupo serão República Dominicana (27) às 05h e, depois, Filipinas (30), às 09h. Todos no horários de Brasília.

Retrospecto dos amistosos

Trentino Cup

O primeiro amistoso dos jogadores da Itália para o Mundial de Basquete foi contra a Turquia no dia 4 de agosto. Após ir para a prorrogação, a Seleção Italiana venceu por 90 a 89. Simone Fontecchio foi o destaque da partida com 21 pontos.

O segundo foi contra a China no dia 5 de agosto. Em uma partida tranquila, a Itália venceu por 79 a 61. Matteo Spagnolo foi o destaque com 13 pontos, afinal foi nomeado MVP da Trentino Cup.

Aegean Acropolis Tournament

O terceiro foi contra a Sérvia no dia 9 de agosto. A Itália venceu de virada por 89 a 88. Desse modo, Fontecchio foi destaque com 13 pontos.

Em seguida, o quarto confronto foi contra a Grécia no dia 10 de agosto. A Itália perdeu por 74 a 70, então foi sua única derrota na fase de amistosos. Além disso, Fontecchio foi o principal jogador da seleção ao anotar 17 pontos.

Tuneup Games

O quinto foi contra Porto Rico no dia 13 de agosto. Mais uma vitória tranquila para a Itália. A seleção venceu de 98 a 65 com Fontecchio sendo destaque, porque conseguiu 16 pontos.

FIBA Solidarity Cup

O sexto amistoso foi contra o Brasil no domingo (20). A Itália venceu por 93 a 87 em cima da seleção brasileira. Fontecchio foi mais uma vez destaque, afinal anotou 26 pontos.

Por fim, o sétimo foi contra a Nova Zelândia na segunda-feira (21). A Itália venceu por 88 a 81, então conseguiu seis vitórias nos sete amistosos que enfrentou. Além disso, Spagnolo foi o destaque desta partida ao anotar 14 pontos.

Grupo

Os jogadores da Itália enfrentam a Angola, República Dominicana e Filipinas no grupo A do Mundial de Basquete. De acordo com o ranking oficial da FIBA, a Seleção Italiana é mais forte (8º posição), em seguida temos a dominicana (10º), filipina (20º) e angolana (28º). Vale lembrar que no torneio competirão 32 países.

Destaques de cada adversário:

República Dominicana: Karl-Anthony Towns. Pivô do Minnesota Timberwolves, NBA.

Angola: Bruno Fernando. Pivô do Atlanta Hawks, NBA.

Filipinas: Jordan Clarkson. Ala-armador do Utah Jazz, NBA.

Elenco da Itália

Marco Spissu (Armador)

Alessandro Pajola (Armador)

Stefano Tonut (Armador)

Matteo Spagnolo (Armador)

Gabriele Procida (Armador)

Simone Fontecchio (Ala)

Gigi Datome (Ala)

Giampaolo Ricci (Ala)

Nicolo Melli (Ala)

Mouhamet Diouf (Ala)

Luca Severini (Pivô)

*Não foi feita distinção entre armador e ala-armador. Além disso, o mesmo foi feito com ala e ala-pivô.

