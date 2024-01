Ivica Zubac relembra período no Lakers: “Pensei em deixar a NBA”

O início de Ivica Zubac na NBA foi bastante difícil no Los Angeles Lakers, mas é bem diferente do que acontece hoje. Consolidado como titular no Los Angeles Clippers, ele esteve na última edição do Podcast P, de seu colega de time Paul George. Zubac falou muito sobre o começo de sua carreira e que esteve perto de deixar a liga.

“Tive uma experiência muito ruim na G League, na época em que jogava pelo Lakers, porque eu sabia que podia estar na NBA, mas nunca jogava”, disse Ivica Zubac. É uma liga para armadores, então minha fução era apenas fazer cardio [só corria pela quadra]. Eu ainda conseguia fazer números, mas porque era muito maior do que todo mundo. Então, foi bem difícil. Eu odiava”.

Apesar de ele se machucar recentemente (vai perder cerca de quatro semanas por lesão na panturrilha), Ivica Zubac está muito feliz no Clippers. Ele faz a melhor temporada da carreira, mas relatou a dificuldade até chegar ao patamar atual.

“Eu pensava que estava na NBA, mas vim da Europa para jogar pelo Lakers. Mas não. Fui parar no LA Defenders. Eu jogava para 80 pessoas no ginásio, mas era ainda mais difícil porque a gente tinha de fazer viagens para lugares que não tinham nada, estrutura ruim. Jogadores da NBA não precisam passar por isso, mas é por isso que respeito muito caras da G League. Eu não duraria muito ali”, afirmou.

“Como eu estava no meu terceiro e último ano de contrato no Lakers, minha situação lá era difícil porque eu era a terceira opção da posição. Então, tinha JaVale McGee como titular e Michael Beasley atuava como pivô. Mas como eu não pisava em quadra há dois meses, eu imaginava que não dava mais e iria voltar para a Europa”, disse.

No entanto, surgiu uma chance de jogar pelo Lakers.

“JaVale ficou doente e Luke Walton [antigo técnico da equipe] me disse que eu ia ser titular no dia seguinte. Mas eu não jogava como a equipe, eu não fazia parte da rotação, não pisava em quadra. E naquele jogo tinha Rajon Rondo, LeBron James, então para um pivô não tem como ser melhor. Enfrentamos o New Orleans Pelicans, mas tinha de enfrentar Anthony Davis e Julius Randle. Então, eu tive um duplo-duplo, três tocos, fácil. Depois, contra o Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Foi incrível porque vencemos por mais de 20 pontos”, afirmou.

Depois disso, Ivica Zubac seguiu na rotação do Lakers, mas pouco antes disso ele quase teve de voltar para a Europa. No entanto, não por vontade própria.

“Eu já pensava em jogar na EuroLeague, coisas assim, mas tudo deu certo depois disso”, disse. “Era difícil estar na G League porque eu fazia 20 pontos sem tocar muito na bola e, então, eles me mandavam de volta para o Lakers e eu nem me vestia para jogos. Eu me irritava e comecei a reclamar internamente. Meu agente me ligou e disse para eu ficar calado porque iam me dispensar. Eu era escolha de segunda rodada, então tinha de agradecer porque jogadores da Europa ficam mais um tempo por lá antes de irem para a NBA. Então, por eu ir direto, eu precisei ficar calado”.

Troca para o Clippers

“Foi difícil, mas eu meio que sabia que o Lakers ia me trocar na trade deadline da NBA”, afirmou Ivica Zubac. “Duas ou três semanas antes, eu estava lá com jogadores jovens, de segunda ou terceira temporada, mas todos nós estávamos preocupados com aquilo. Então, Magic Johnson e Rob Pelinka me ligaram faltando 15 minutos para acabar o prazo de trocas. Eu estava em Boston e me disseram que eu iria para o Clippers, que iriam dispensar Marcin Gortat e eu seria titular”.

Mas Zubac explicou que houve uma feliz coincidência. Ele viajou com o Lakers para enfrentar o Boston Celtics e voltou para casa como jogador do Clippers.

“A troca aconteceu na hora do treinamento em Boston, então fui para o hotel. Eu olhei para o calendário do Clippers e eles enfrentariam o Celtics naquela semana. Então, eu apenas fiquei no mesmo hotel e voltei com o novo time para Los Angeles”, disse.

Em 2023/24, Ivica Zubac faz a melhor temporada da carreira. Até o momento, ele registra médias de 12.4 pontos, 9.7 rebotes, 1.4 bloqueio em cerca de 27 minutos por noite. Mas ele agradece muito pela ajuda que recebe de James Harden e Russell Westbrook.

“Eles me disseram para ir para a cesta sempre que recebesse a bola. Eu passava, então Westbrook reclamou comigo e disse que Paul George e Kawhi Leonard já iriam fazer 20 pontos ou mais. Então, eu tinha de aproveitar seus passes. Eles estão sendo ótimos comigo e é por isso que estou melhor a cada ano”, concluiu.

