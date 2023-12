Ja Morant brilha com cesta da vitória em seu retorno à NBA

A história do retorno de Ja Morant à NBA, depois de 235 dias, poderia dar um filme. O astro comandou uma virada do Memphis Grizzlies sobre o New Orleans Pelicans. Sua equipe chegou a estar perdendo por 24 pontos, mas venceu. Isso porque o armador brilhou por quase todo o confronto. Sobretudo no último lance, com uma bola decisiva que sacramentou o triunfo.

A atuação do craque contou com tudo: marcas, recordes, bolas decisivas, uma certa dose de drama e vaias. Por fim, uma noite que o astro e o Memphis Grizzlies não vão esquecer tão cedo. Ao menos, é o que pensa o ala-pivô Jaren Jackson Jr.

“Cara, esse jogo foi uma loucura. Nós tivemos um começo muito difícil sem ele. E o jogo de hoje foi de fato algo incrível. Fico feliz por ter parte disso, por estar no ginásio vendo com meus próprios olhos. Posso dizer que testemunhei tudo isso”, ressaltou o defensor do ano em 2022/23, que marcou 24 pontos, seis rebotes e três tocos na partida.

O astro foi vaiado no começo da partida, encontrando uma atmosfera hostil na quadra do time que tem o jogador que será eternamente comparado a ele, Zion Williamson. Afinal, os dois foram as primeiras escolhas do Draft de 2019.

No primeiro tempo, alguns lembretes de sua capacidade. Alguns lampejos, mas que não eram suficientes para mudar a partida. New Orleans chegou a liderar por 60 a 36, com menos de um minuto para o fim do primeiro tempo. O camisa 12 tinha apenas sete pontos e três assistências. Natural para quem estava fora há tanto tempo. Mas o roteiro apenas estava se formando.

Foram 13 pontos no terceiro quarto, liderando uma corrida de 36 a 27 do Grizzlies, que mesmo assim chegou aos últimos 12 minutos de jogo perdendo por dez pontos.

Ainda perdendo por sete pontos com pouco mais de oito minutos para o fim, Ja Morant começou a comandar a virada em seu retorno à NBA. Foram 14 pontos dali em diante, incluindo os últimos seis da equipe no jogo. Um show ao estilo que o consagrou como um jovem astro da liga: infiltrações impressionantes, mudanças de direção insanas com o corpo no ar, ou no chão, contra qualquer defensor que fosse.

Aliás, as cestas finais que empataram e deram a vitória para Memphis foram em cima de Herb Jones, um dos melhores defensores de perímetro da liga. O craque do Grizzlies voltou e resolveu.

Marcas

A NBA é uma liga absolutamente moldada pelas estatísticas, e o retorno de Ja Morant não foi diferente.

Nenhum time que entrou em um jogo com menos de 25% de aproveitamento de vitórias na temporada havia conseguido uma virada tão grande na história da liga. Tudo isso comandado pelo jogador que marcou a maior quantidade de pontos em uma partida em que retornava de uma ausência de pelo menos 25 jogos.

Ah, foram três cestas nos últimos 90 segundos de jogo, o maior número dos últimos 25 anos, igualando um jogo de Luka Doncic em 2019.

Além disso, o armador anotou três cestas que fizeram o Grizzlies assumir a liderança do placar nos últimos dois minutos de um jogo. Apenas Stephen Curry fez mais do que isso em toda a temporada 2023/24. Sim, em um jogo, o camisa 12 já é o vice-líder nesse ranking. Tudo isso, acima de tudo, engrandece ainda mais a grande atuação.

Entrevista

Após o jogo, Morant falou sobre vários assuntos em coletiva de imprensa. Em primeiro lugar, disse que a jogada final não foi desenhada daquela forma, mas seus companheiros optaram em dar a bola para ele. A estrela sugeriu uma jogada próxima à cesta para Jaren Jackson Jr, e foi negado prontamente por Desmond Bane.

“Ele me disse que a última bola deveria ser minha e que aquele era o meu momento. Eu já tinha algumas cãibras nessa altura, mas me mantive lá. Então, fiz a jogada e deu certo”, explicou Morant.

“Sinto que foi um final perfeito, não tinha como ser melhor. É claro que me mantive em forma para estar aqui. No entanto, é muito diferente de jogar basquete real. Foi como se eu precisasse de um inalador em alguns momentos para recuperar o ar. Quando voltei pro jogo no meio do último quarto, eles me disseram que eu não iria mais sair. Mas eu também não queria. Me concentrei apenas no jogo e fui até o fim. É como a minha vida funciona: eu quero ir até o fim sempre”, completou destaque da noite.

Outro que também falou sobre o impacto da volta do astro foi Bane, que liderou a equipe na campanha de até aqui sete vitórias em 26 jogos.

“É diferente. Você tem o seu líder em quadra, o cara que melhora a todos nessa equipe. Então, é apenas uma sensação de espírito renovado para todos. Ele faz muito por nós em quadra, mas ainda tem aquela coisa contagiante que motiva ainda mais. Portanto, como ficar surpreso com isso? Eu já o vi fazer tantas loucuras. Eu não sabia que seria tão absurdo assim. Mas todos sabemos quem é Ja Morant”, contou Bane.

