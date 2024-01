Ja Morant está fora da temporada da NBA

Ja Morant está oficialmente fora da temporada 2023/24 da NBA. O armador do Memphis Grizzlies se lesionou em um treino, no sábado, antes do confronto contra o Phoenix Suns. Após avaliações, então, a equipe constatou uma ruptura no ombro direito. Então, a franquia anunciou na segunda-feira (8), que o astro passará por cirurgia no fim da atual campanha.

Antes do duelo contra o Suns, Morant foi listado como questionável pelo Grizzlies. No entanto, próximo ao confronto, o técnico Taylor Jenkins confirmou que não contaria com seu armador titular. Ainda assim, se manteve positivo sobre um retorno próximo.

“Ainda estamos tentando obter uma avaliação mais detalhada. Então, esperamos ter uma ideia melhor nos próximos dias. Obviamente, a equipe médica achou melhor colocar uma tipoia apenas por precaução. Mas avaliações estão por vir”, comentou o treinador após o jogo.

Na atual temporada da NBA, Ja Morant realizou apenas nove partidas. Afinal, durante os 25 primeiros jogos, o armador do Grizzlies foi suspenso após aparecer armado em uma transmissão no Instagram. Como resultado, sua equipe não teve grande início. Foram 20 derrotas e apenas cinco vitórias.

O retorno do astro, no entanto, trouxe novamente esperança à franquia. Isso porque, com ele, foram seis vitórias e três derrotas. O armador, aliás, atingiu médias 25.1 pontos, 8.1 assistências e 5.6 rebotes, sendo até escolhido como melhor jogador da semana.

Agora, sem Morant, o treinador do Grizzlies deve optar por Marcus Smart como o titular da posição. Outra opção, também, pode ser Derrick Rose que, neste momento, está lesionado.

A lesão, além disso, cai como um balde de água fria em Memphis. Com o astro, ainda havia a esperança da franquia conseguir a vaga aos playoffs. O analista Stephen A. Smith, da ESPN, por exemplo, estava empolgado com o retorno do astro às quadras.

“Eu não estou surpreso com a volta de Ja, pois o garoto é um superastro. Sempre soube que, quando retornasse, ele causaria caos e colocaria fogo em quadra. Está na primeira prateleira dessa liga porque é um jogador simplesmente imparável. É uma força dentro de quadra que ninguém pode parar quando decide entrar no garrafão. Simples assim”, afirmou o polêmico comentarista.

Para Morant, por sua vez, a lesão o força mais uma vez a se distanciar da franquia. Durante sua suspensão, ele comentou sobre como foi difícil não jogar e como estava feliz com o retorno.

“Foi difícil ficar longe do time. Tive alguns dias horríveis, portanto foi muito complicado. São coisas pelas quais você não quer passar. Mas o apoio que recebi ao longo desse processo me ajudou muito. Cometi muitos erros. E não só os que vocês sabem, errei com a minha família. Então, quero consertar as coisas. Fico feliz que em meio a tudo isso, esse processo, acima de tudo, nos uniu muito”, explicou.

Atualmente, o Grizzlies está na 13ª posição da Conferência Oeste. Ao todo, são 13 triunfos e 23 derrotas na temporada. Além de Morant, vale lembrar que Steven Adams também não entra mais em quadra em 2023/24.

