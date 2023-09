Jabari Parker aposta que Barcelona poderia vencer times da NBA

Você pode não se lembrar, mas Jabari Parker foi a segunda escolha do Draft de 2014 na NBA, porém, hoje atua no Barcelona. Apesar da trajetória acidentada na liga, o ala-pivô que decepcionou no Milwaukee Bucks segue com ao menos… personalidade. Em uma entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, o jogador de 28 anos cravou: o Barcelona pode competir de igual para igual se jogasse nos EUA.

Ele atua na equipe catalã com outros nomes que já estiveram na NBA, como por exemplo, Tomás Satoransky e Willy Hernangómez.

“Nem deveria haver dúvida disso”, começou o atleta. “Temos três caras diferentes nesse elenco. Afinal, não somos simples nomes. Somos caras que podem ser protagonistas na NBA. Além disso, existe muito experiência nesse núcleo por completo. Não tenho dúvidas, nesse sentido, faríamos um bom papel”.

Apesar de alguns problemas de encaixe no Bucks, sobretudo por sua defesa problemática, Parker sofreu com lesões na liga. No começo de seu primeiro ano, em dezembro de 2014, teve uma lesão de ligamento cruzado anterior no joelho. A mesma lesão no mesmo joelho voltou a atormentá-lo em fevereiro de 2017. Ou seja, duas lesões graves em 26 meses.

Isso o limitou a 183 jogos em seus primeiros quatro anos. Aliás, ele perdeu 145 jogos devido aos problemas. Um aproveitamento de presença de apenas 55.7%. Suas médias finais nos quatro anos de franquia foram de:15.3 pontos e 5.5 rebotes. Além disso, alcançou 49% nos arremessos de quadra e 35.2% nas bolas de três.

Após os problemas, passou por cinco franquias em quatro anos: Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Washington Wizards, Sacramento Kings e Boston Celtics. Em geral, pouco protagonismo em todos. Sua última campanha na liga foi em 2021/22, quando atuou pelo Celtics. Teve médias de 4.4 pontos e 2.3 rebotes em menos dez minutos por partida.

Jabari Parker deixou claro que, nesse meio tempo, não pensa em voltar à NBA e que está focado no Barcelona: “Estou muito feliz aqui. É onde, acima de tudo, quero estar. O mais importante é não pular etapas e assinei aqui com um objetivo. Oferecer o meu melhor ao Barça e viver o momento. É o que quero fazer agora”.

“Espero que, com a minha chegada e a de outros jogadores de renome possamos ser muito competitivos em todas as competições. Afinal, quero fazer parte de algo grande. Então, estou muito focado nesse objetivo”, acrescentou o atleta.

