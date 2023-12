Jalen Brunson anota 50 e Randle faz piada com Antetokounmpo

O New York Knicks superou o Phoenix Suns na noite de sexta-feira por 139 a 122. Apesar de ser fora de casa, o Knicks conquistou um triunfo que o deixa na quinta posição do Leste. A equipe só chegou lá graças ao armador Jalen Brunson, que fez 50 pontos, mas houve tempo para Julius Randle fazer piada com Giannis Antetokounmpo.

Enquanto Jalen Brunson dava entrevista sobre a sua performance, Randle correu para pegar a bola de jogo e entregar ao seu colega, em alusão ao que aconteceu com Antetokounmpo. Na última quarta-feira, o astro do Milwaukee Bucks anotou 64 pontos diante do Indiana Pacers. Então, ele queria a bola para levar embora. Só que o grego passou dos limites, foi ao túnel do vestiário do Pacers e causou muita confusão.

Randle, por outro lado, ficou segurando a bola para entregar ao armador do Knicks.

Apesar de toda a piada, Brunson tentou não rir quando a repórter da ESPN perguntou a ele sobre o fato e apenas respondeu que não tinha comentários.

No entanto, o armador comemorou o fato de alcançar o seu recorde pessoal. Antes, era de 48 pontos. Ele ainda converteu nove cestas de três sem errar nenhuma, igualando o recorde de Latrell Sprewell, de 2003.

“Significa muito [a performance], mas o nosso foco é continuar melhorando. Temos um longo caminho a percorrer. A noite foi incrível, mas precisamos nos preparar para amanhã”, afirmou.

Jalen Brunson foi o primeiro jogador do Knicks desde Walt Frazier com, pelo menos, 40 pontos, cinco assistências e cinco roubos de bola em uma partida. Frazier conseguiu tais números em 1973. Ou seja, a performance de Brunson foi histórica sob diversos aspectos.

Na atual temporada, a sua segunda pela equipe, ele produz 25.6 pontos, 5.9 assistências, mas ainda converte impressionantes 46% do perímetro em 24 jogos.

O Suns liderava por dez pontos até a metade do terceiro quarto, mas Brunson apareceu com quatro cestas de três no período. Assim, o Knicks entrou no último período perdendo por apenas dois. Então, nos 12 minutos finais, a equipe de Nova York virou rapidamente com arremessos do perímetro de Quentin Grimes e Immanuel Quickley. Enquanto Kevin Durant e Devin Booker tentavam fazer Phoenix reagir, Brunson retornou à quadra e seguiu acertando de longe.

Então, restando pouco mais de um minuto, o Knicks já vencia por 20. Sem ter o que fazer, o Suns retirou seus titulares de quadra, confirmando o resultado.

Agora, o Knicks soma 14 vitórias em 24 jogos e enfrenta o Los Angeles Clippers na madrugada de sábado para domingo, a partir de 0h30 (horário de Brasília).

