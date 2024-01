Jalen Brunson comanda e Knicks detona 76ers

O New York Knicks segue invicto após a troca por OG Anunoby. Mesmo jogando fora de casa, o Knicks superou o Philadelphia 76ers por 128 a 92 em mais uma grande exibição de Jalen Brunson. O armador anotou 29 pontos, enquanto Quentin Grimes somou 19 pontos e oito rebotes. Por outro lado, Joel Embiid registrou 30 pontos e dez rebotes e Tyrese Maxey ficou com 27 pontos e nove assistências.

Ao superar o 76ers, o Knicks, com a ajuda de Jalen Brunson, atingiu a sua vigésima vitória na atual temporada. Julius Randle, entretanto, não teve uma grande noite. Randle ficou com oito pontos, sete rebotes e cinco assistências. Mas o problema foi o arremesso do astro: apenas um acerto em 11 tentativas.

Enquanto isso, Joel Embiid voltou a sentir dores no tornozelo. Apesar de repetir o problema, que o tirou de quatro jogos consecutivos, o pivô seguiu no jogo até o fim. Outro que saiu com lesão foi o ala Tobias Harris, mas a diferença em favor do Knicks já era grande o suficiente para o 76ers não conseguir retornar no placar.

No primeiro período, o time de Nova York era melhor, mas os donos da casa empataram rapidamente com Embiid e Maxey. Então, Tobias Harris deixou em 17 a 11, após cesta de três. No entanto, na posse seguinte, Jalen Brunson respondeu na mesma moeda para o Knicks, que encostava no 76ers. Randle fez sua primeira e única cesta no jogo, mas o Sixers ainda liderava por 21 a 16. Depois, a vantagem chegou aos dez quando Kelly Oubre acertou do perímetro. Entretanto, Miles McBride veio do banco, converteu quatro cestas de três consecutivas e o Knicks virou em 32 a 28.

Já no segundo quarto, Anunoby ampliou a vantagem para os visitantes, que lideravam por 39 a 32. Enquanto o 76ers tentava encostar, Jalen Brunson aumentou a liderança para o Knicks com nova cesta de três. Naquele momento, o placar estava em 45 a 38. Brunson anotou nove pontos consecutivos e a margem pulou para dez em favor de Nova York. Depois, Isaiah Hartenstein ampliou para 64 a 47. Embiid, enquanto isso, tentava de tudo para cortar. Mas em vão. Ao fim do primeiro tempo, o Knicks liderava por 75 a 55.

Então, na volta do intervalo, a situação continuou a mesmo. Enquanto o 76ers tentava encostar no placar, Jalen Brunson assumia cada vez mais o protagonismo para o Knicks. Mas no fim do terceiro período, especialmente com Embiid, o Sixers começou a diminuir o prejuízo. O atual MVP fez cesta, enquanto a diferença caiu para 12.

Por fim, o 76ers veio melhor para o último período e continuou pressionando o Knicks. Então, Maxey fez pelos anfitriões. Mas ainda assim, o placar era bem favorável ao time de Nova York: 93 a 80. Quando parecia que a reação seguiria, Quentin Grimes “esquentou” a mão, passou a acertar de longa distância, enquanto a diferença voltou a subir.

Apesar de a vantagem ser bem grande, titulares de Knicks e 76ers seguiram em quadra e Jalen Brunson aproveitou para seguir pontuando. Então, quando restavam cerca de quatro minutos para o fim, o técnico Nick Nurse sacou Embiid, aceitando a derrota. Enquanto isso, Tobias Harris já estava em tratamento e, do banco, os principais jogadores acompanharam o fim da partida.

(20-15) New York Knicks 128 x 92 Philadelphia 76ers (23-11)

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 29 3 2 1 1 Quentin Grimes 19 8 2 1 1 Isaiah Hartenstein 17 6 5 2 2 Josh Hart 10 15 6 0 1 Miles McBride 15 1 4 0 0

Três pontos: 18-41; Donte DiVincenzo:4-6

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 30 10 3 1 3 Tyrese Maxey 27 4 9 2 1 Kelly Oubre 15 7 1 0 3 Paul Reed 6 1 0 0 0 Tobias Harris 5 3 4 0 0

Três pontos: 6-23; Oubre: 3-6

(16-20) Utah Jazz 97 x 126 Boston Celtics (27-7)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 17 5 5 0 0 John Collins 12 11 2 0 1 Collin Sexton 13 1 3 3 0 Keyonte George 12 4 1 0 0 Talen Horton-Tucker 11 1 0 2 0

Três pontos: 6-34; Simone Fontecchio:2-5

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 30 9 5 1 1 Kristaps Porzingis 19 5 2 0 1 Jaylen Brown 13 3 5 1 1 Jrue Holiday 14 6 1 0 2 Derrick White 10 7 3 1 1

Três pontos: 17-49; Tatum: 5-8

(14-20) Atlanta Hawks 116 x 150 Indiana Pacers (20-14)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Dejounte Murray 30 1 0 2 0 Bogdan Bogdanovic 16 4 3 2 0 Trae Young 13 2 6 2 0 Jalen Johnson 12 8 3 1 0 Clint Capela 9 7 0 0 1

Três pontos: 10-42; Murray:21-3

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Myles Turner 27 5 3 1 1 Tyrese Haliburton 10 8 18 2 1 Bennedict Mathurin 18 3 4 1 1 Bruce Brown 17 3 2 0 0 TJ McConnell 10 3 10 3 0

Três pontos: 19-39; Obi Toppin: 3-5

(6-28) Washington Wizards 90 x 114 Cleveland Cavaliers (20-15)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Bilal Coulibaly 15 7 1 1 3 Tyus Jones 16 1 5 2 0 Deni Avdija 13 5 4 2 1 Corey Kispert 13 1 1 0 1 Kyle Kuzma 9 2 2 1 1

Três pontos: 9-30; Jones:4-6

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 26 2 4 1 0 Georges Niang 14 9 1 0 0 Jarrett Allen 12 12 3 2 1 Caris LeVert 11 4 11 2 0 Sam Merrill 11 2 2 1 0

Três pontos: 16-36; Mitchell: 5-8

(23-11) Oklahoma City Thunder 115 x 124 Brooklyn Nets (16-20)

Oklahoma City

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 34 9 6 0 0 Jalen Williams 20 5 5 0 1 Chet Holmgren 17 6 3 1 1 Josh Giddey 13 8 5 1 1 Lu Dort 12 4 3 3 0

Três pontos: 9-31; Williams:2-4

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Nic Claxton 23 13 3 1 0 Spencer Dinwiddie 23 3 4 1 0 Cam Thomas 19 2 0 1 0 Mikal Bridges 17 8 3 0 1 Dennis Smith 13 7 12 2 0

Três pontos: 14-39; Thomas: 3-5

(22-12) Los Angeles Clippers 111 x 95 New Orleans Pelicans (21-15)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 24 7 1 0 1 Kawhi Leonard 19 9 2 1 1 Ivica Zubac 15 8 2 0 2 James Harden 8 3 13 0 0 Norman Powell 13 3 2 1 0

Três pontos: 15-36; George: 6-10

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonas Valanciunas 13 11 1 0 1 Zion Williamson 12 6 1 1 1 Brandon Ingram 12 1 4 0 0 CJ McCollum 12 6 3 1 0 Jordan Hawks 13 1 0 0 0

Três pontos: 12-29; McCollum: 4-9

(8-25) Charlotte Hornets 91 x 104 Chicago Bulls (16-21)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK Número 0 28 5 2 0 0 Terry Rozier 15 4 7 1 0 Cody Martin 13 5 2 2 0 Nick Richards 4 12 1 0 0 Brandon Miller 9 3 1 1 0

Três pontos: 10-34; Martin: 3-7

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 22 10 6 0 0 DeMar DeRozan 17 1 6 3 0 Zach LaVine 15 5 4 0 0 Nikola Vucevic 11 7 3 0 0 Ayo Dosunmu 12 5 4 1 2

Três pontos: 10-28; White: 3-6

(25-9) Minnesota Timberwolves 122 x 95 Houston Rockets (17-16)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 24 3 5 2 0 Karl-Anthony Towns 22 8 6 0 1 Naz Reid 16 7 2 0 1 Rudy Gobert 13 12 1 2 2 Jalen McDaniels 16 3 0 1 0

Três pontos: 14-33; Reid: 3-6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 20 5 2 0 0 Alperen Sengun 19 5 1 0 0 Jabari Smith 16 9 2 0 0 Cam Whitmore 11 2 0 2 0 Fred VanVleet 7 1 8 1 1

Três pontos: 12-32; Green: 4-8

(9-24) Portland Trail Blazers 103 x 139 Dallas Mavericks (20-15)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Scoot Henderson 17 3 10 1 0 Jerami Grant 18 1 3 3 1 Duop Reath 16 7 2 0 0 Shaedon Sharpe 15 5 2 1 1 Toumani Camara 10 7 1 1 0

Três pontos: 13-40; Henderson: 3-7

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 24 9 5 2 2 Jaden Hardy 19 9 9 1 0 Tim Hardaway Jr 19 2 4 1 1 Josh Green 14 5 5 1 0 Derrick Jones 12 3 0 3 0

Três pontos: 17-37; Irving: 3-7

(20-15) Orlando Magic 122 x 120 Denver Nuggets (25-12)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 32 10 11 3 0 Jalen Suggs 27 1 4 0 1 Moritz Wagner 19 11 3 2 0 Cole Anthony 23 2 4 1 0 Trevelin Queen 5 5 2 2 1

Três pontos: 17-36; Suggs: 7-9

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 29 4 8 3 0 Jamal Murray 20 7 9 1 0 Michael Porter 22 3 1 2 0 Aaron Gordon 16 8 3 0 0 Reggie Jackson 11 3 3 0 0

Três pontos: 9-33; Porter: 4-6

(20-15) Miami Heat 97 x 113 Phoenix Suns (19-16)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 28 11 1 0 1 Kevin Love 20 7 2 0 0 Josh Richardson 10 8 7 2 0 Jaime Jaquez 10 2 1 2 0 Tyler Herro 9 4 6 0 0

Três pontos: 10-37; Love: 3-6

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Grayson Allen 31 4 4 0 2 Bradley Beal 25 8 9 0 0 Devin Booker 20 5 10 2 0 Drew Eubanks 11 6 0 1 0 Jusuf Nurkic 6 9 2 1 0

Três pontos: 14-35; Allen: 9-14

(14-21) Toronto Raptors 130 x 135 Sacramento Kings (21-13)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 20 5 8 0 0 Scottie Barnes 20 4 6 1 2 Pascal Siakam 18 4 9 2 1 Dennis Schroder 18 2 3 1 1 Jakob Poeltl 14 6 2 0 3

Três pontos: 13-37; Barnes: 4-8

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 24 15 11 0 0 De’Aaron Fox 24 2 4 2 1 Keegan Murray 18 12 1 1 0 Malik Monk 15 1 9 1 0 Harrison Barnes 16 4 2 0 0

Três pontos: 21-38; Barnes: 5-8

(12-23) Memphis Grizzlies 127 x 113 Los Angeles Lakers (17-19)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 31 9 1 0 3 Marcus Smart 29 2 5 1 0 Desmond Bane 24 5 13 1 0 Ja Morant 21 7 7 1 1 Ziaire Williams 15 1 1 1 0

Três pontos: 23-45; Smart: 8-14

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK LeBron James 32 5 7 5 0 Anthony Davis 31 6 4 0 2 Austin Reaves 19 7 12 2 0 Taurean Prince 10 2 2 2 1 Christian Wood 11 5 0 1 0

Três pontos: 10-28; James: 4-9

(3-32) Detroit Pistons 109 x 113 Golden State Warriors (17-18)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 30 5 3 0 1 Kevin Knox 18 1 3 1 2 Bojan Bogdanovic 12 5 3 2 0 Jalen Duren 13 12 2 0 2 Alec Burks 13 1 4 0 1

Três pontos: 13-44; Knox: 4-8

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 26 6 4 1 1 Klay Thompson 19 3 4 1 2 Dario Saric 17 3 1 0 0 Trayce Jackson-Davis 11 9 0 0 1 Brandin Podziemski 11 5 5 1 0

Três pontos: 16-38; Curry: 4-12

