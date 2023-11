Jalen Brunson e De’Aaron Fox: melhores da semana na NBA

A NBA divulgou na segunda-feira que Jalen Brunson (New York Knicks) e De’Aaron Fox (Sacramento Kings) foram eleitos os melhores da semana. Enquanto Brunson conquista a sua segunda premiação semanal na carreira, Fox teve a quarta.

Brunson terminou a última semana com 28.5 pontos e 6.5 assistências, enquanto o Knicks venceu três de seus quatro jogos. Mas o armador anotou 32 pontos em duas noites consecutivas (contra o Washington Wizards e Charlotte Hornets), convertendo 54.3% do perímetro no período.

Fox liderou o Kings a quatro vitórias na última semana na NBA, obtendo médias de 32.3 pontos, 6.3 assistências, 4.8 rebotes, mas ainda conseguiu 2.3 roubos de bola. Então, no triunfo sobre o San Antonio Spurs na Copa da NBA, o armador anotou 43 pontos. Mas no dia seguinte, ele produziu outros 30 diante do Dallas Mavericks. O atleta ainda converteu seis cestas de três, igualando a sua melhor marca na carreira.

Com as premiações de Jalen Brunson e De’Aaron Fox, foi a primeira vez que dois armadores foram nomeados pelas duas Conferências em 2023/24. Na última temporada, entretanto, isso só aconteceu duas vezes. Em uma delas, justamente com Fox.

De’Aaron Fox vem de um ano espetacular em sua carreira, mas está ainda melhor em 2023/24. Não por menos, ele lidera a equipe californiana mais uma vez aos primeiros lugares do Oeste.

“É difícil dizer quem é mais rápido entre Tony Parker ou De’Aaron Fox”, disse o técnico Mike Brown, em entrevista a Mark Medina. “Talvez o Fox que estou o treinando agora e está bem na minha frente. Mas a explosividade do Fox é maior do que a de Tony”, completou.

Enquanto Fox vem de seu melhor ano na NBA, Brunson não fica atrás. O armador trocou o Dallas Mavericks pelo New York Knicks antes do início de 2022/23 e apesar de várias críticas sobre seu salário, ele foi o grande destaque da equipe. Inclusive, o comentarista Jason Timpf, da rede Volume Sports, garante que ele é superior a Ja Morant.

“Ja vai ser melhor do que Jalen em longo prazo, pois tem ferramentais naturais de elite. É muito rápido, explosivo, atlético. Mas essa não é a realidade no momento. Nós temos que saber separar o talento, o potencial e a teoria da prática. Ou seja, do jogador que está em quadra agora. E, nesse momento, Jalen é mais jogador. Nem acho que isso seja polêmico”, disparou o apresentador.

De acordo com a NBA, Devin Booker, Kevin Durant, LeBron James, Shai Gilgeous-Alexander e Karl-Anthony Towns foram considerados no Oeste. Enquanto isso, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Jimmy Butler, Tyrese Haliburton, Evan Mobley, Kristaps Porzingis, Jayson Tatum e Julius Randle foram os do Leste.

