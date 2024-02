Jalen Brunson lidera, Knicks bate Pistons e afasta zebra

A lei do ex quase funcionou na noite de segunda-feira. Em casa, o New York Knicks sobreviveu ao Detroit Pistons no último quarto em grande noite de Jalen Brunson. Apesar de todos os esforços de Quentin Grimes, com 14 pontos (todos no período decisivo), o Knicks superou o Pistons por 113 a 111. Embora Detroit seja a equipe de pior campanha na temporada, os anfitriões sofreram para garantirem o resultado.

Jalen Brunson dominou o primeiro período para o Knicks, enquanto o Pistons tentava ficar próximo do placar com Cade Cunningham. Detroit até chegou a liderar 14 a 8 e, depois, até quando o marcador apontava 17 a 10. Mas Nova York melhorou a defesa e começou a atacar o adversário. Os donos da casa reagiram, anotaram 10 a 2 em uma sequência e viraram em 20 a 19. Os visitantes retomaram a liderança após cesta de James Wiseman em 23 a 22, mas Alec Burks e Brunson deixaram os anfitriões na frente por 29 a 23.

Então, no segundo quarto, New York iniciou arrasador e fez nove pontos sem resposta do oponente para deixar em 38 a 27. A diferença subiu para 12, enquanto Detroit não conseguia reagir. No entanto, o Knicks parou de pontuar, o Pistons aproveitou e a vantagem da equipe de Jalen Brunson começou a cair. Jalen Duren recebeu passe de Cunningham, enterrou e o placar mostrava 56 a 55 para Nova York. Mas Brunson e Hart conseguiram deixar o Knicks na frente até o intervalo por 62 a 58.

Na volta dos vestiários, Donte DiVincenzo juntou-se a Josh Hart e Jalen Brunson e passou a pontuar com frequência para o Knicks, enquanto o Pistons tentava seguir próximo. Por outro lado, Cade Cunningham brilhava quase sozinho por Detroit. O armador, primeira escolha do Draft de 2021, anotou seis dos oito primeiros pontos da equipe após o intervalo. Mas era pouco. O Knicks seguia na frente por 75 a 66. A diferença foi a 11 quando Hart acertou de três, enquanto New York controlava o placar.

Mas as coisas mudaram bastante no último período. Quentin Grimes entrou em ação e passou a ajudar Cade Cunningham também no ataque. Grimes, ex-jogador do Knicks até o início do mês, anotou todos os seus 14 pontos no quarto. Assim, o Pistons virou em 111 a 110, restando 37 segundos para o fim. Brunson errou seu arremesso na posse seguinte e, então, aconteceu um festival de erros.

Em lances dois lances polêmicos em roubos de bola, o Knicks manteve a posse, Brunson passou para Josh Hart, que virou em 112 a 111. Ele ainda sofreu falta, mas errou o lance livre. No entanto, o Isaiah Hartenstein pegou o rebote ofensivo e a bola voltou em Hart, que sofreu nova falta. Ele acertou o primeiro, errou o segundo e ficou com o rebote de ataque. Entretanto, não havia tempo para mais nada.

(8-49) Detroit Pistons 111 x 113 New York Knicks (35-23)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 32 5 8 0 2 Jaden Ivey 14 2 3 1 0 Jalen Duren 11 16 4 1 1 Simone Fontecchio 12 3 1 0 0 Quentin Grimes 14 3 2 1 3

Três pontos: 14-30; Cunningham: 5-7

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 35 1 12 2 0 Josh Hart 23 8 6 1 1 Donte DiVincenzo 21 3 4 2 0 Bojan Bogdanovic 13 6 1 0 0 Precious Achiuwa 4 11 1 2 2

Três pontos: 15-39; DiVincenzo: 5-10

(22-36) Toronto Raptors 130 x 122 Indiana Pacers (33-26)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 21 12 12 0 5 RJ Barrett 24 2 5 0 0 Immanuel Quickley 19 6 2 2 1 Gradey Dick 18 5 2 1 0 Jakob Poeltl 15 10 4 0 1

Três pontos: 12-28; Dick: 4-4

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 34 9 5 2 1 Pascal Siakam 27 9 6 0 1 Myles Turner 16 11 1 0 2 TJ McConnell 10 4 4 1 0 Tyrese Haliburton 9 0 7 2 0

Três pontos: 13-42; Mathurin: 5-8

(22-35) Brooklyn Nets 111 x 86 Memphis Grizzlies (20-38)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Dennis Schroder 18 2 5 0 0 Dorian Finney-Smith 13 9 4 0 1 Cam Thomas 14 3 5 1 0 Lonnie Walker 13 6 2 0 0 Mikal Bridges 11 3 2 2 0

Três pontos: 15-42; Schroder: 3-4

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Lamar Stevens 17 6 2 0 1 Jaren Jackson Jr 15 4 1 2 1 Luke Kennard 11 2 0 1 0 Jake LaRavia 10 5 2 1 2 Vince Williams 6 3 5 0 0

Três pontos: 7-26; Kennard: 2-3

Em andamento

Miami Heat x Sacramento Kings

