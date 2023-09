Jalen Brunson recusou autógrafo de Michael Jordan

Com cinco anos de idade, Jalen Brunson rejeitou Michael Jordan. Nessa segunda-feira (25), Ohm Youngmisuk, do canal ESPN, compartilhou a história de como o atual armador do New York Knicks recusou um autógrafo da lenda do basquete. O mais engraçado da história é que o futuro astro da NBA usava a camisa do Jordan e disse que ele iria estragá-la se assinasse.

“Rick Brunson tinha comprado ele uma camisa branca do MJ”, contou o jornalista. “Então o levou para o vestiário e mostrou para Patrick Ewing. O jogador perguntou se ele queria um autógrafo de Jordan nela. Em seguida, Michael se aproxima e pergunta: ‘Quer que eu assine ela?”.

“Jalen Brunson não sabia quem era Michael Jordan. Desse modo, respondeu: ‘Não, você vai estragar ela’. É claro que até hoje ele se arrepende. Mas sim, Jalen recusou um autógrafo do GOAT”, completou.

O pai de Jalen Brunson, Rick, passou quase uma década jogando na NBA. Youngmisuk afirma que a história aconteceu enquanto ele fazia parte do Washington Wizards, mas isso não é verdade. No entanto, dá para calcular pela presença de Ewing de que isso aconteceu durante a curta passagem de Rick pelo Chicago Bulls em 2002/03. Seu terceiro dos 17 jogos com a franquia foi contra o Wizards, no qual Jordan fazia parte.

Ewing nunca jogou pelo time de Washington. Em 2001/02, ele se aposentou após jogar uma temporada com o Orlando Magic aos 39 anos. No entanto, ele se tornou assistente técnico do Wizards na temporada seguinte. Já em 2003/04 assumiu a mesma função no Houston Rockets. Assim seguiu pela NBA até 2016/17, quando trabalhou para o Charlotte Hornets, de Jordan. Hoje ele segue como técnico de Georgetown, na NCAA.

Outro ponto curioso da história é sobre Rick Brunson. A partida contra Jordan aconteceu em 24 de janeiro de 2003, com o Bulls vencendo por 104 a 97. Brunson jogou por 29 minutos e conseguiu um duplo-duplo com dez pontos e dez assistências. Ao mesmo tempo, MJ jogou por 39 minutos e fez apenas 11 pontos, cinco rebotes e três assistências. Ele acertou quatro dos 14 arremessos que tentou naquela noite.

Assim como Ewing, o pai de Jalen Brunson também trabalhou para Michael Jordan. Na temporada 2012/13 da NBA, foi assistente técnico do então Charlotte Bobcats, atual Hornets, do qual a lenda era o principal dono. Na última temporada ele voltou a exercer o cargo, só que agora treinando Jalen, no Knicks.

