Jamal Murray está fora do Mundial de Basquete

Nessa quarta-feira (16), Jamal Murray anunciou que está fora do Mundial de Basquete. Apesar de ter sido confirmado na seleção canadense e participado da fase de treinamento, o armador do Denver Nuggets afirmou que não está 100% saudável para competir. Embora não exista algo oficial, tudo indica que é uma prevenção contra a mesma lesão em seu joelho que o deixou de fora por uma temporada da NBA.

“Quando fui para a fase de treinamentos queria ver como meu corpo respondia após uma longa e dura temporada”, disse Murray. “Precisava ver se podia competir no mais alto nível, que é necessário na Copa do Mundo de Basquete. Após conversas com a equipe médica e o time, foi decidido que mais tempo de recuperação é necessário. Então fiz a difícil decisão de não participar da competição”.

“Ainda é um sonho meu representar o Canadá nas Olimpíadas. Irei apoiar a seleção em cada etapa para que atinja seu objetivo”, completou.

O Canadá conseguirá uma vaga direta para as Olimpíadas de 2024, caso fique entre os dois melhores times da América na Copa do Mundo de Basquete. É claro que a seleção dos EUA é o principal concorrente deste objetivo. Mas o Brasil, República Dominicana, Porto Rico, México e Venezuela também estão na disputa.

Vale ressaltar que Jamal Murray não machucou o joelho de novo. De acordo com a fala do atleta, fica claro que é uma medida preventiva. Por conta de conseguir ser campeão da NBA, jogou no mais alto nível até junho. Desse modo, é necessário que descanse por mais tempo. Afinal, a Copa do Mundo de Basquete começa em 25 de agosto, enquanto a NBA em novembro.

Jamal Murray irá fazer falta para o Canadá no Mundial de Basquete, mas a equipe conta com um elenco profundo. Na posição de armador e ala-armador, conta com Shai Gilgeous-Alexander, RJ Barrett, Lu Dort, Nickeil Alexander-Walker e Cory Joseph. Além deles, Dillon Brooks, Kelly Olynyk, Dwight Powell e Oshae Brissett são outros da NBA nas outras posições.

A seleção canadense é treinada por Jordi Fernandez. Ele também é um nome conhecido na NBA. Isso porque faz parte da comissão técnica de Mike Brown no Sacramento Kings.

No Mundial de Basquete, o Canadá fará sua estreia no dia 25 de agosto. Assim, o primeiro rival é a França, às 10h30. Depois, encara os libaneses, no dia 27, às 6h45. Por fim, fechando a fase de grupos, medirá forças contra a Letônia, no dia 29, às 10h30. Todos os horários são de Brasília.

Vale lembrar que o Jumper Brasil vai cobrir toda a Copa do Mundo de Basquete.

