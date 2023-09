James Harden ainda espera troca para o Clippers

O astro James Harden ainda confia no sucesso de uma troca para o Los Angeles Clippers. De acordo com Jake Fischer, do portal Yahoo! Sports, o armador espera que o Philadelphia 76ers consiga fechar negócio com os angelinos.

“Fontes me disseram que o imbróglio segue na Filadélfia, onde Harden ainda tem a esperança de ser negociado com o Clippers”, revelou Fischer.

No entanto, a notícia mais recente sobre a aguardada troca não favoreceu Harden. De acordo com o jornalista Brian Windhorst, da ESPN, o Clippers encerrou as conversas com o Sixers. Ou seja, desistiu de tentar a contratação do astro.

“O Clippers tentou negociar uma troca por James Harden, mas o acordo não aconteceu. E, pelo que entendi, foi a direção do Clippers que disse: ‘Ok, não há acordo aqui. Vamos seguir em frente.’ Embora eu pense que a franquia certamente poderá tentar uma nova investida no meio da temporada. Mas, presumo que, no momento, esse é o caminho que o Clippers seguirá”, afirmou Windhorst.

De acordo com Kyle Neubeck, do jornal The Philly Voice, o Clippers não quis incluir o ala-armador Terance Mann na negociação. Chris Mannix, da revista Sports Illustrated, foi outro jornalista que falou sobre o assunto.

“O Clippers está interessado em uma troca por James Harden, mas não quer ceder Terance Mann. O custo já é alto pensando em escolhas de primeira rodada e membros do elenco”, disse Mannix.

Mesmo assim, James Harden segue esperançoso com a troca para o Clippers. Em 2023/24, o jogador de 34 anos terá um contrato expirante de US$35,6 milhões.

Pedido de troca

No início desta offseason, o chateado Harden fez um pedido de troca ao 76ers. De acordo com Sam Amick, do portal The Athletic, o armador se sentiu desrespeitado por causa da falta de atenção recebida do time.

“James acreditava, para começar, que receberia maior consideração após as suas decisões no ano passado. Ele assinou por menos do que o máximo, afinal, para o time contratar PJ Tucker e Danuel House. Esperava ser ‘recompensado’. Mas, conforme a agência livre chegava, todos se calaram. Simplesmente ninguém o procurou”, contou Amick.

No mês passado, Harden não mediu palavras contra o presidente da franquia, Daryl Morey. O armador, inclusive, chamou o dirigente de mentiroso. O astro garantiu ainda que não fará parte da mesma organização que Morey. Dessa forma, a amizade de longa data, desde os tempos de Houston Rockets, acabou.

Segundo Adrian Wojnarowski, da ESPN, um dos principais fatores para o atrito foi a questão contratual. Afinal, o dirigente não ofereceu um contrato máximo de longo prazo ao veterano. Além disso, Harden não gostou das dificuldades impostas nas conversas com o Clippers.

Desde o início da “novela”, James Harden deixou claro que o Clippers era o seu destino favorito para uma troca. Assim, múltiplos repórteres confirmaram que ele quer jogar em sua cidade-natal. Entretanto, a negociação não avançou. Agora, a pouco mais de um mês para o início da temporada da NBA, as conversas se encerraram.

Por fim, é preciso ressaltar que o 76ers está “protegido” com uma nova regra da NBA. De acordo com Zach Lowe, da ESPN, o armador terá que se apresentar ao grupo na pré-temporada, mesmo contra sua vontade.

