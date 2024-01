James Harden comanda e Clippers arrasa Suns

James Harden liderou o Los Angeles Clippers na vitória sobre o Phoenix Suns na noite de segunda-feira por 138 a 111. Em casa, o time de Los Angeles alcançou o seu 20° triunfo nos últimos 26 jogos e encostou de vez nas equipes que lideram o Oeste. Harden flertou com o triplo-duplo ao somar 19 pontos, dez assistências e sete rebotes, enquanto Paul George liderou os cestinhas do Clippers com 25. Por outro lado, Kevin Durant fez 30 pontos e pegou sete rebotes.

Phoenix tem o trio que foi considerado um dos melhores da NBA com Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal. No entanto, até o jogo de segunda-feira, eles estiveram em quadra juntos por somente 88 minutos. Com a derrota para o Clippers de James Harden, os três participaram de seis partidas com o Suns, sendo duas vitórias e quatro derrotas.

Publicidade

O Clippers começou a partida na frente, mas o Suns estava na cola. Então, Kawhi Leonard deixou em 13 a 8. Apesar de os anfitriões estarem melhores, Phoenix empatou com Durant em 16. Depois, Grayson Allen acertou de três e virou para os visitantes. Entretanto, Russell Westbrook saiu do banco para “incendiar” o jogo para Los Angeles, que voltou a liderar em 24 a 21. Booker igualou tudo na próxima posse e Durant ampliou em 27 a 24. Só que Westbrook e George viraram mais uma vez para os donos da casa.

No segundo quarto, James Harden anotou seis pontos consecutivos para o Clippers, que vencia o Suns por 40 a 34. Durant voltou a pressionar e Phoenix liderou novamente, por 48 a 44. Jusuf Nurkic deixou em 51 a 46. Então, a equipe de Los Angeles teve uma grande sequência, fazendo a parcial de 13 a 2 e virou em 59 a 53. Ao fim do primeiro tempo, o placar apontava 71 a 63, ainda para o Clippers.

Publicidade

Leia mais

Então, na volta do intervalo, o Suns até tentou encostar, mas o Clippers não permitiu e a liderança subiu para 15, após cesta de Ivica Zubac. A situação foi ficando cada vez mais difícil para os visitantes, enquanto Los Angeles seguia fazendo cestas de três. Aos poucos, a vantagem aumentou. Mas o Suns ainda conseguiu esboçar uma reação ao fim do terceiro quarto, cortando para dez.

Por fim, no quarto período, Durant diminuiu para sete e o Suns parecia que iria virar. Mas apenas parecia. Logo depois, o Clippers anotou 16 a 0 em uma parcial, tirando qualquer chance de algo diferente acontecer. A vantagem pulou para 24, quando o técnico Frank Vogel desistiu e retirou seus titulares da partida, faltando ainda cerca de cinco minutos para o fim. Então, nos minutos finais, o Clippers apenas controlou o placar para garantir o triunfo.

Publicidade

(19-18) Phoenix Suns 111 x 138 Los Angeles Clippers (23-13)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 30 7 2 0 1 Devin Booker 20 0 5 0 0 Bradley Beal 15 3 2 2 0 Eric Gordon 12 1 2 0 0 Jusuf Nurkic 8 3 2 1 0

Três pontos: 10-30; Durant: 3-6

Publicidade

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Paul George 25 7 0 1 0 James Harden 19 7 10 0 0 Ivica Zubac 19 8 3 1 1 Kawhi Leonard 17 3 2 5 1 Terance Mann 14 5 3 0 0

Três pontos: 15-29; George: 4-9

Publicidade

Outros jogos da rodada

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA