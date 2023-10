James Harden falta a treinos e força troca para o Clippers

A situação no Philadelphia 76ers está ficando insustentável, mas parece mais do mesmo. De acordo com o jornalista Shams Charania, do site The Athletic, James Harden não compareceu aos treinos desta quarta-feira e estaria forçando troca. Charania ainda informou que o Sixers não tem contato com o astro desde domingo. Portanto, Harden repete atitudes que teve na época do Houston Rockets.

O jogador não está satisfeito com a diretoria antes mesmo do início da offseason. Ele esperava receber uma extensão máxima e dizia que pretendia se aposentar no Sixers. Entretanto, ao descobrir que a direção não iria oferecer tais valores, Harden aceitou a opção contratual para 2023/24, mas pediu negociação. Ele apontou que gostaria de uma troca para o Los Angeles Clippers, algo que ainda não aconteceu. Havia a expectativa de que ele tivesse um novo lar antes do início dos treinamentos.

No entanto, Clippers e Sixers jamais conseguiram estabelecer quais peças seriam movidas e as equipes pararam de conversar. Primeiro, o time de Los Angeles informou que não estava mais negociando com o 76ers. Depois, foi a própria franquia de Philadelphia que informou que não iria mais trocar o atleta.

Publicidade

Então, James Harden chamou o presidente do 76ers Daryl Morey de mentiroso, ameaçou não participar dos treinos e seguiu forçando a troca para o Clippers.

Tudo em vão.

Leia mais sobre James Harden

De fato, James Harden não se apresentou ao time no Media Day, mas sabendo das multas, ele preferiu se juntar ao resto do elenco. Harden não teria problemas com seus colegas, mas com a diretoria e, em especial, com Morey. Recentemente, o armador deu uma entrevista coletiva reafirmando que sua relação com o Sixers estava no fim.

Publicidade

“Os fãs, cara, eu agradeço muito pelo apoio e todo amor”, afirmou. “É realmente difícil, mas eu venho acreditando nas pessoas há uma década. Então, quando eu vim em troca, minha ideia era me aposentar como um Sixer. Mas a diretoria não tinha isso em seus planos para o futuro. Está fora do meu controle. É algo que eu não queria que acontecesse, mas eu preciso tomar uma decisão pela minha família. Entender que é um negócio. É isso. Mas eu venho, treino, faço tudo o que é necessário como profissional, algo que faço há anos”.

De acordo com o jornalista Jake Fischer, do Yahoo Sports, James Harden está em Houston há alguns dias e não voltou para Philadelphia. Enquanto isso, a direção estaria aguardando a justificativa pela ausência nos treinos desta quarta-feira e ainda tenta finalizar uma troca com o Clippers.

Publicidade

Troca de James Harden

O clima com a diretoria do Philadelphia 76ers é dos piores e James Harden não acredita que a equipe tenha uma solução para ele ficar. O MVP de 2017/18 sequer gostaria de voltar aos treinos com o time, mas aceitou após ameaça de multas. Então, ele voltou normalmente e esteve presente em um evento do Sixers em Nova York recentemente.

Só que no retorno para Philadelphia, James Harden simplesmente desapareceu e não avisou que não participaria dos treinos, enquanto aguarda a troca. Agora, o Los Angeles Clippers estaria tentando trocar jogadores para acumular escolhas de Draft a serem repassadas ao Sixers.

Publicidade

Entretanto, até o momento, nada aconteceu.

Ele quer jogar ao lado de Paul George, Kawhi Leonard e Russell Westbrook, mas a equipe de Los Angeles ainda não conseguiu atingir o que o Sixers exige. E a cada conversa com a direção do 76ers, o pedido é diferente, o que dificulta ainda mais a situação.

Publicidade

É possível que a troca saia antes do dia 24, quando a temporada 2023/24 começa. Mas caso não aconteça até lá, dificilmente James Harden vai voltar a jogar pela equipe de Philadelphia.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA