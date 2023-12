James Harden: “É frustrante para Russell Westbrook”

James Harden e Russell Westbrook possuem uma relação antiga na NBA e estão defendendo o mesmo time novamente. Após o fim do jogo que marcou uma bela virada do Los Angeles Clippers sobre o Golden State Warriors, ambos conversaram no meio da quadra. O time angelino conseguiu reverter uma desvantagem de 22 pontos e saiu com o triunfo no sábado (2).

Na coletiva pós-jogo, Harden revelou o tom do papo com o companheiro, que fez algumas grandes jogadas no fim da partida. Westbrook pegou um rebote defensivo importante contra Draymond Green que resultou na posse de bola decisiva para Los Angeles. Além disso, contestou a última tentativa de Golden State vencer o jogo, também contra Green.

Publicidade

“Apenas se mantenha focado, foi o que disse a ele”, começou Harden. “Sabemos, acima de tudo, do quão importante ele é para qualquer equipe da NBA. É uma temporada longa, e eu sei que é frustrante para ele. Seus minutos não são fixos, têm variado ao longo dos jogos. Então, não é uma realidade na qual ele está acostumado. Mas, são os sacrifícios que todos estamos fazendo em prol do sucesso”, explicou.

“E isso não é uma crítica para ele, é algo de amigo para amigo. É natural que a frustração aconteça de maneira rápida. Somos todos seres humanos. Então, sinto que preciso estar lá para ele. É importante ter alguém que nos pegue e diga que vai ficar tudo bem. Portanto, é o que estou tentando fazer”, afirmou o astro.

Publicidade

“É um trabalho que ainda está começando, ou seja, ainda não sabemos o que funciona melhor, quais são as melhores combinações de jogadores em quadra. Entretanto, é importante que ele saiba que é fundamental para nós”, garantiu.

Leia mais sobre o Clippers!

Como já citado, Russell Westbrook foi muito bem na posse final do confronto contra Draymond Green, o que com certeza levou James Harden a motivar ainda mais o companheiro.

Publicidade

Publicidade

O MVP de 2017 soma médias de 9.8 pontos, 6.2 rebotes e 4.8 assistências desde que pediu para começar os jogos no banco. Ele tem jogado por 22 minutos por jogo desde então. Antes disso, por outro lado, tinha uma média de 30.4 minutos por noite. Seu pedido veio justamente na tentativa de facilitar o encaixe entre ele, Kawhi Leonard, Paul George e James Harden.

A decisão do próprio atleta repercutiu muito bem ao redor da liga. Ele foi muito elogiado, por exemplo, pelo comentarista da TNT e histórico ex-jogador, Charles Barkley.

Publicidade

“Esse cara é um dos meus jogadores favoritos de todos os tempos. Um grande aplauso para Russell Westbrook. Tomar uma decisão como essa não é para qualquer um. É necessário ter muita coragem, especialmente quando se é um MVP e futuro Hall da Fama. Ter a noção e a confiança de dizer que vai sair do banco porque a coisa toda não está funcionando é muito grande. Um grande jogador e, sobretudo, uma grande pessoa”, afirmou.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA