James Harden confirma promessa de contrato máximo do 76ers

A história e o falatório entre James Harden, Philadelphia 76ers e sua complicada renovação de contrato não parecem ter fim. Em entrevista ao jornalista Sam Amick, do portal The Athletic, o atleta revela detalhes sobre a saída da franquia. O astro também abordou outros assuntos que permearam sua offseason, além de seu momento atual no Los Angeles Clippers.

O material divulgado nesta segunda-feira (4), tem seu conteúdo mais polêmico em uma resposta do armador sobre Daryl Morey. O armador garante que o dirigente lhe ofereceu uma extensão máxima para 2023/24. Tudo em decorrência, afinal, de James Harden abrir mão de um maior salário no ano anterior para facilitar os movimentos do 76ers no mercado.

“Tudo se tratou sobre uma melhor chance de vencer, sendo pago no processo. Cara, eu abri mão de muita coisa antes. Seja no papel em quadra, ou no financeiro. Então, foi aí que vi que estávamos em caminhos diferentes. Ainda se trata sobre isso agora. Quero vencer, mas também ganhar algum dinheiro”, afirmou.

Ao observar o atleta citar as questões financeiras, Amick pediu para que o camisa 1 confirmasse que lhe foi prometido um contrato máximo. Harden então disse: “Um máximo? Sim, e isso foi dito por Daryl Morey”, revelou.

A quebra de confiança entre um jogador e um dirigente com histórias tão conectadas foi o protagonista de toda a novela que encerrou a passagem da estrela em Philadelphia. A NBA, aliás, investigou o caso e não encontrou negociações ilegais entre os lados. No entanto, o atleta afirmou em visita à China que o executivo era um “mentiroso”.

“Eu e Daryl tivemos uma relação muito boa até ali. Então, eu esperava que as nossas tratativas acontecessem pouco depois da nossa eliminação nos playoffs. Mas não houve comunicação entre nós. Sou muito inteligente, sei como as negociações acontecem na NBA. Então, descobri tudo. Entretanto, sou eu quem vou decidir o meu próximo movimento”, explicou.

“Eu entendo que isso seja um negócio. Ele faz o melhor para a franquia e eu faço o que é melhor para mim. E eu não me importo com o que as pessoas dizem. Elas, na sua maioria, não sabem de nada. Portanto, faço o melhor para mim e minha família, é simples”, salientou.

Mas a maior mágoa de James Harden em relação ao 76ers e Daryl Morey vem com o tempo que a novela durou em relação ao seu contrato e eventual troca.

“Eu não digo que fiquei com medo ou nada disso. Mas precisei ser muito paciente. No nosso primeiro contato, me foi informado que seria um processo de dez dias. Porém, a coisa toda durou mais de quatro meses. Atrapalhou a minha vida e a deles. Eles fizeram com que fosse mais louco do que realmente era. Eu abri mão de tudo para ir para o 76ers e para o lado de pessoas em quem eu confiava. Então, isso me incomodou muito”, garantiu.

Por fim, Harden afirmou que a promessa de contrato máximo teria sido feita a ele antes do início dos playoffs. Segundo Amick, uma fonte do Sixers negou que esse fosse o caso, após ser consultada sobre a fala do armador.

Briga com Morey é definitiva?

Amick tem algum tipo de relação com o atleta. Afinal, ele era um dos insiders que cobria a franquia naquele período que tinha a grande amizade entre jogador e dirigente como protagonista no Houston Rockets.

Em determinado momento, o jornalista diz que as pessoas não conhecem James Harden e diz que para ele mesmo com tudo o que aconteceu, ainda é chocante que o camisa 1 e Morey tenham rompido. O astro confirmou as duas coisas.

“Elas não me conhecem de jeito nenhum. E eu estou bem com isso. Eu nunca voltei nada para as pessoas que me difamam por aí. Eu acho que a verdade sempre aparece hora ou outra”, explicou.

“E eu também me surpreendi muito com tudo o que aconteceu. A minha relação com Morey era como um casamento. Conversávamos sobre várias coisas que não são só basquete. Eu só queria que ele tivesse conversado comigo e me dissesse que eles não gostariam de oferecer um valor tão alto. Podíamos conversar, eu faria uma contraoferta ou algo do tipo. No entanto, ele apenas me ignorou”, ressaltou.

“Então será que ele me respeita de verdade? Será que esse é o tipo de pessoa que eu devo ter por perto? Eu não acho. Por fim, as pessoas têm jogado sujeira no meu nome e falado do que não sabem, mas os mocinhos sempre ganham no final”, avisou.

Houston?

A entrevista ao The Athletic também rendeu comentários do jogador de 34 anos a respeito dos rumores de um possível retorno ao Rockets. Uma possibilidade que entretanto, não se confirmou para 2023/24.

O astro não negou, mas também disse que os boatos de que queria voltar a ter um protagonismo ofensivo total, como em seus melhores dias na franquia do Texas, eram falsos.

“Isso é uma coisa que me incomodou. Nunca disse isso, e nem é o que eu tenho feito, por exemplo, nas últimas temporadas. Houve sim reuniões a respeito de como meu estilo de jogo atual se encaixaria por lá, cheguei a falar com Ime Udoka e por fim, não houve uma resolução para uma reunião entre nós. Mas quem diz que meu objetivo era fazer 30 pontos por jogo lá, está mentindo”, afirmou.

Clippers?

Após falar sobre as questões de contrato com o 76ers e a possível volta para Houston que não se concretizou, James Harden finalizou a entrevista falando sobre seu novo time.

“Mostramos alguns sinais muito bons”, começou. “Acho que oscilamos muito e isso é normal para um time montado recentemente. Temos alguns jogos em que rapidamente entendemos o que estamos errando e consertamos em quadra. Outros que só percebemos após o jogo terminar. Mas temos uma temporada inteira para isso. O mais importante é como seremos na pós-temporada. Esse é o mais importante”.

Por fim, exaltou o fato de poder jogar em casa (ele nasceu em Los Angeles), e de estar perto da família.

“Depois de tudo, acho que é importante estar em casa. É uma situação muito boa para mim em vários aspectos. É um grande time, uma grande oportunidade para ser campeão. E no fim, estou perto da minha família. Ter isso enquanto ainda sou capaz de perseguir meus objetivos no basquete e na NBA, é ótimo”, encerrou.

