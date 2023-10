James Harden: o astro que ninguém quer na NBA

Pronto, ele conseguiu. Apesar de James Harden ter o talento de um astro, não tem equipe alguma na NBA que o queira mais. Para chegar ali, aos 34 anos, com um MVP e dez indicações ao All-Star Game na bagegem, é porque ele fez por merecer. Enquanto vivia brincando com os times pedindo trocas, as franquias abriram o olho. De acordo com o jornalista Adrian Wojnarwoski, da ESPN, ninguém tem interesse no jogador.

Ou seja, Harden deixou de ser um cara relevante, mesmo sendo o líder de assistências da última temporada. Tecnicamente, em quadra, é óbvio que ele ainda é espetacular. Ninguém faz dois jogos com mais de 40 pontos em uma série de playoffs contra o Boston Cetlics se não tiver talento. Mas tudo isso tem um acompanhamento: o peso de alguém que não se importa com o futuro.

E mais. Não se importa com o futuro de seus colegas e dele próprio. Foi assim que ele descreveu sua saída do Houston Rockets, quando solicitou a negociação: “Nós apenas não somos bons o suficiente, química, talento. Está claro. Eu amo essa cidade, eu literalmente fiz tudo o que podia. Quer dizer, essa situação é uma loucura, e eu não acho que possa ser consertada. Obrigado”, afirmou o astro em 2021.

Então, vamos lá.

James Harden é um astro que ninguém quer na NBA, mas quais eram suas opções?

1. Seguir com o seu contrato e jogar pelo Philadelphia 76ers

2. Sair como agente livre e assinar por um salário abaixo do mercado

3. Continuar com o contrato e pedir troca

Por partes. Ele até poderia (pode) seguir no Sixers, mas por fazer toda aquela novela, ele perdeu mercado. Afinal, é o terceiro pedido de trocas em pouco tempo.

Depois, que James Harden só deixasse seu atual acordo e fechasse com outro time. Quem tinha espaço na folha salarial? O mesmo Rockets que ele “chutou” em 2021. O Jumper Brasil noticiou o interesse mútuo, mas Ime Udoka chegou e o papo acabou.

Simples assim.

Udoka não o quis no Rockets. E a justificativa foi fácil de entender. O técnico aposta em um modelo para jovens, com todo mundo se envolvendo. Então, não tem como funcionar, já que Harden é um centralizador. A bola chega e morre nele. O astro passa a bola quando o colega está livre ou pronto para o arremesso, o que é algo ótimo. Mas mais uma vez, a bola não encosta em outros atletas até que restem três ou quatro segundos.

Portanto, Houston não era uma opção.

Seguindo, ele poderia fazer como Russell Westbrook e assinar por um valor muito mais baixo. Mas aí tem a questão salarial, pois o jogador poderia assegurar os US$35 milhões e partir para uma troca.

O que ele fez.

Sabendo que não havia mercado para Harden, então ele tomou a “menos pior” das opções. Bem, das que ele acreditava.

Mas por que ele quis sair?

James Harden sempre teve uma grande relação com Daryl Morey, presidente do 76ers. Eles trabalharam juntos no Rockets. Então, quando houve a chance de ele deixar o Brooklyn Nets, foi por causa de Morey que a troca foi para Philadelphia.

E na offseason antes da temporada 2022/23, Harden aceitou receber um salário menor para acomodar a chegada de PJ Tucker. Até aí, tudo certo.

Só que ele, ao negociar seu novo contrato, não aceitou a extensão.

Por que?

Harden acredita ser material de contrato máximo. E como o Sixers não ofereceu a ele tal salário, daí veio o pedido para sair.

Ora, se ele fez de tudo para fortalecer o elenco, ali era a hora de a direção pagar pelo ano anterior. E como não aconteceu, James Harden saiu atirando contra Morey e o chamou de mentiroso.

Para onde ele pode (poderia) ir?

O astro James Harden tem, a partir de agora, um mercado muito pequeno na NBA. Apesar de sua situação no Sixers não ser a ideal, ele ainda pode ficar. Justamente porque o elenco gosta dele e ele tem amigos ali. No fim das contas, depois de toda a novela, o armador tem clima para ficar.

De novo, entre os atletas. Com a direção, o papo é bem diferente.

Mas caso a “vaca vá para o brejo” e ele continue fora de forma, forçando a saída, existem duas opções.

Primeiro, o Sixers encontrar um parceiro para receber um jogador como ele. Quem tem as peças que a diretoria quer pelo atleta? Mas mais do que isso: quem quer pagar caro por um aluguel? Ele tem um contrato expirante, né?

Imagine, sei lá, o Indiana Pacers mandando Buddy Hield, Daniel Theis e TJ McConnell para o 76ers. A troca até passa, Harden elevaria o nível da equipe, mas até o fim da temporada. Depois, ele iria embora. Ou eventualmente o Los Angeles Clippers, enviando os expirantes de Marcus Morris, Robert Covington, além de Terance Mann. Também funciona, mas é o mesmo caso.

Depois, tem o lado do próprio Sixers. Se tudo ficar realmente insustentável e não encontrar uma troca, o time poderia até dispensar o jogador. Mas a equipe vai querer reforçar um concorrente de graça?

Olha o que aconteceu com o Milwaukee Bucks, por exemplo. Fez a troca por Damian Lillard, mas colocou Jrue Holiday no colo do Boston Celtics. Afinal, se o time está trocando o cara, a ideia é mandar para onde não vai fazer você sofrer depois.

Knicks era um candidato

De acordo com rumores, o New York Knicks teria interesse no astro. E a equipe até possui peças para enviar, mas não parece que vai acontecer. A melhor opção do Knicks é Mitchell Robinson, só que não faria o menor sentido ter outro pivô em um time que tem Joel Embiid e 349 caras da mesma posição no banco.

O que poderia acontecer é o Sixers aceitar Evan Fournier, mas não seria o caso, né? Ainda mais reforçando um rival de divisão.

Então, fica realmente difícil.

Seja lá qual for o destino de James Harden, o futuro não parece brilhante. Para ele recuperar prestígio seria necessário emagrecer, treinar como nunca, jogar basquete e ficar longe de polêmicas. Se alguém estiver em posição de trocar por ele depois de tudo isso, talvez seja interessante.

Talvez.

