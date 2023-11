James Harden tenta explicar problemas no Clippers

O início do “casamento” entre James Harden e o Los Angeles Clippers já é recheado de problemas. Afinal, a equipe perdeu os quatro jogos que disputou desde a estreia do armador na equipe. A dinâmica entre o astro e os outros companheiros estrelados, como Kawhi Leonard, Paul George e Russell Westbrook, não tem sido boa.

Para o armador, o problema é o pouco tempo que as estrelas tiveram juntos em quadra. Além disso, ele mesmo se coloca como um empecilho, já que não tinha disputado nenhum jogo 2023/24 antes da troca.

“Para mim, é apenas o início da temporada. Seja no aspecto coletivo, seja no aspecto de começar a jogar basquete. Eu não jogava desde os playoffs do ano passado. Então, estou nesse processo de ganhar ritmo de jogo. Era uma outra situação. Preciso recuperar esse ritmo”, explicou o jogador de 34 anos.

“Eu não tive grandes sessões de treinamento, ou uma pré-temporada adequada. Então, tudo ainda está muito rápido para mim. Não estou no mesmo ritmo do grupo, e dos nossos adversários. Após uma janela de dez jogos, acho que as coisas já melhoram e aí podemos conversar sobre a questão de desempenho. Estou readquirindo esse ritmo de jogo. Vai melhorar”, afirmou Harden.

O imbróglio com o Philadelphia 76ers fez com que ele não comparecesse aos treinos em um primeiro momento. Depois, a estrela até chegou a participar de algumas sessões, mas não se envolvia em trabalhos de cinco contra cinco.

Assim, ele se afastou por dez dias quando a temporada estava prestes a começar. De acordo com algumas fontes, ele foi cuidar de sua mãe, que estava doente.

Quando voltou, foi afastado pelo Sixers para que se condicionasse novamente. Por fim, poucos dias antes do que seria sua suposta estreia, a troca foi fechada com o time da Califórnia.

Em quatro jogos pelo Clippers equipe até o momento, James Harden tem enfrentado problemas com o Clippers. São 13.5 pontos, cinco rebotes e 4.3 assistências. Além disso, tem 47.2% nos arremessos de quadra e 36.8% nas bolas de três. Tem atuado cerca de 31.3 minutos.

Apesar de muito menores do que deveriam, os números não são tão ruins. O problema é que seu impacto na rotação é muito negativo em 2023/24. Quando ele está em quadra, o time foi derrotado por 67 pontos até o momento, somando todas as partidas. Esse saldo negativo compreende um período de 125 minutos em quadra.

Porém, nos 67 minutos em que ele está no banco, o Clippers supera os adversários por 24 pontos. Ou seja, o time tem se comportado melhor em muitos momentos sem Harden.

Óbvio que essa também é uma estatística coletiva que também depende dos companheiros que estavam com o astro em quadra. Mas nenhum dos outros três líderes do elenco tem uma diferença tão negativa de impacto nesse meio tempo. Por isso, as críticas têm sido constantes para o começo da era James Harden em Los Angeles.

